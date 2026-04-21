レガシー：デビッド・ベッカムがMLSを確立し、アメリカのサッカーを永遠に変えた

「ハリウッドへ行って二流映画スターになるつもりだ」――2007年1月、レアル・マドリードを去るデビッド・ベッカムについて、ラモン・カルデロン会長はこう語った。イングランド代表キャプテンのベルナベウでの将来は数カ月前から危ぶまれていた。ファビオ・カペッロ監督の下で起用機会を失ったベッカムの退団は、予想されていたことだった。
実際、ロサンゼルス到着直後にLAギャラクシーと5年契約を結んだ一幕は、まさに華やかだった。ベッカムは、長年自分を追い続けたセレブ文化から逃れるどころか、それを堂々と受け入れた。スペインの批判者が武器にしてきた要素を、彼は適量のサッカーとともに自分のものにしたのだ。
当時も今も、ヨーロッパの目は皮肉に満ちている。逃げ道だ、引退への布石だ、もう通用しないことを認めたのだ、と。だが今振り返れば、それは先駆者の決断だった。ベッカムは新しい何か、違う何かを求めていた。 モヒカン、高級車、サングラス、そしてLA移籍。すべては計算尽くで、ベッカムらしい選択だった。
アメリカにとっても、これほど大きな取引はなかった。 当時MLSは黎明期で、一定の安定感はあったものの、まだ質は十分ではなかった。ベッカムがその出発点ではなかったものの、リーグに必要な触媒となった。彼の加入でMLSは認識され、体制を進化させ、世界的な正当性を求める長い道のりを歩み始めた。