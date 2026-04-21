レガシー：デビッド・ベッカムがMLSを確立し、アメリカのサッカーを永遠に変えた

ベッカムはアメリカ移籍を理由に、いまだ欧州で批判される。Netflixのドキュメンタリーでも、一部は彼を否定する。カペッロが「MLSでプレーすれば代表入りは難しい」と語ったのは有名だ。

当時MLSは世界的な認知度が低く、レアル・マドリードでの将来も不透明だった。それでも彼は欧州の多くのクラブからオファーを受ける実力があった。マンチェスター・ユナイテッドとの絆を考えればプレミアリーグ移籍はなかっただろうが、イタリアやフランス、ドイツへの移籍は十分に可能性があった。実際、その2つには後に挑戦している。

転機は2006年の1回の会談だった。当時LAギャラクシーの共同オーナーだったティム・レイウェイクは、MLSコミッショナーのドン・ガーバーに「ロサンゼルスは大胆な賭けに出る準備ができている。ヨーロッパのスターを獲得しよう」と伝えた。ベッカムはギャラクシーの主軸となり、リーグの顔にもなれると語った。細かい問題はあったが、ガーバーは提案に心を動かされた。

ただし、ベッカムがどのクラブへ加入するかは当初不明だった。そこでガーバーはライウェイクほかリーグ幹部とともにマドリードへ飛び、ベッカムをリーグの顔とし、十分な報酬を支払う計画を提示した。

ロサンゼルスは、ベッカムのセレブなライフスタイルや、妻ヴィクトリアの知名度も考慮すると最適だった。ガーバーらは夕食会でプランを提示し、31歳のベッカムはすぐに同意した。

ベッカムには常にトレンドセッターとしての気質があった。MLS側は彼の契約と商業的価値の合計が2億5000万ドルを超えると主張した。その数字はおそらく過大評価だったが、重要なのは、欧州サッカー界にやや倦怠感を抱き始めていた彼にとって、これが新たな転機となった点だ。

ベッカムは「僕はスーパースターになるためにそこに行くわけじゃない。チームの一員として働き、タイトルを勝ち取り、変化をもたらし、サッカーをするためにそこに行くんだ」と語り、引退ではないと強調した。

2007年1月、すべては決まった。マドリードとの契約が切れると同時に、ベッカムはアメリカへ旅立った。