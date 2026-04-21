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Legacy Spain 3 GFX (withouw WCHQ)Getty/GOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

レガシー：デビッド・ベッカムがMLSを確立し、アメリカのサッカーを永遠に変えた

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D. Beckham
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「レガシー」は、2026年ワールドカップまでをカウントダウンするGOALの特集・ポッドキャストシリーズ。毎週、サッカー界をリードする国の物語と精神に迫ります。今週は、世界的スターの加入でMLSが「小規模」の枠を脱した瞬間を掘り下げます。

「ハリウッドへ行って二流映画スターになるつもりだ」――2007年1月、レアル・マドリードを去るデビッド・ベッカムについて、ラモン・カルデロン会長はこう語った。イングランド代表キャプテンのベルナベウでの将来は数カ月前から危ぶまれていた。ファビオ・カペッロ監督の下で起用機会を失ったベッカムの退団は、予想されていたことだった。

実際、ロサンゼルス到着直後にLAギャラクシーと5年契約を結んだ一幕は、まさに華やかだった。ベッカムは、長年自分を追い続けたセレブ文化から逃れるどころか、それを堂々と受け入れた。スペインの批判者が武器にしてきた要素を、彼は適量のサッカーとともに自分のものにしたのだ。

当時も今も、ヨーロッパの目は皮肉に満ちている。逃げ道だ、引退への布石だ、もう通用しないことを認めたのだ、と。だが今振り返れば、それは先駆者の決断だった。ベッカムは新しい何か、違う何かを求めていた。 モヒカン、高級車、サングラス、そしてLA移籍。すべては計算尽くで、ベッカムらしい選択だった。

アメリカにとっても、これほど大きな取引はなかった。 当時MLSは黎明期で、一定の安定感はあったものの、まだ質は十分ではなかった。ベッカムがその出発点ではなかったものの、リーグに必要な触媒となった。彼の加入でMLSは認識され、体制を進化させ、世界的な正当性を求める長い道のりを歩み始めた。

  • Real Madrid's British midfielder David BAFP

    適切なタイミングで適切な行動

    ベッカムはアメリカ移籍を理由に、いまだ欧州で批判される。Netflixのドキュメンタリーでも、一部は彼を否定する。カペッロが「MLSでプレーすれば代表入りは難しい」と語ったのは有名だ。

    当時MLSは世界的な認知度が低く、レアル・マドリードでの将来も不透明だった。それでも彼は欧州の多くのクラブからオファーを受ける実力があった。マンチェスター・ユナイテッドとの絆を考えればプレミアリーグ移籍はなかっただろうが、イタリアやフランス、ドイツへの移籍は十分に可能性があった。実際、その2つには後に挑戦している。

    転機は2006年の1回の会談だった。当時LAギャラクシーの共同オーナーだったティム・レイウェイクは、MLSコミッショナーのドン・ガーバーに「ロサンゼルスは大胆な賭けに出る準備ができている。ヨーロッパのスターを獲得しよう」と伝えた。ベッカムはギャラクシーの主軸となり、リーグの顔にもなれると語った。細かい問題はあったが、ガーバーは提案に心を動かされた。

    ただし、ベッカムがどのクラブへ加入するかは当初不明だった。そこでガーバーはライウェイクほかリーグ幹部とともにマドリードへ飛び、ベッカムをリーグの顔とし、十分な報酬を支払う計画を提示した。

    ロサンゼルスは、ベッカムのセレブなライフスタイルや、妻ヴィクトリアの知名度も考慮すると最適だった。ガーバーらは夕食会でプランを提示し、31歳のベッカムはすぐに同意した。

    ベッカムには常にトレンドセッターとしての気質があった。MLS側は彼の契約と商業的価値の合計が2億5000万ドルを超えると主張した。その数字はおそらく過大評価だったが、重要なのは、欧州サッカー界にやや倦怠感を抱き始めていた彼にとって、これが新たな転機となった点だ。

    ベッカムは「僕はスーパースターになるためにそこに行くわけじゃない。チームの一員として働き、タイトルを勝ち取り、変化をもたらし、サッカーをするためにそこに行くんだ」と語り、引退ではないと強調した。

    2007年1月、すべては決まった。マドリードとの契約が切れると同時に、ベッカムはアメリカへ旅立った。

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  • David Beckham Announced As An LA Galaxy PlayerGetty Images Sport

    「ベッカム・ルール」

    しかし、最大の課題は資金だった。当時MLSのサラリーキャップは約200万ドル。ベッカムはレアル・マドリードでその5倍近くを稼いでいた。何かを変えなければならなかった。

    そこでMLSは規定を微調整し、「指定選手（Designated Player）」制度、通称「ベッカム・ルール」を導入。各クラブはサラリーキャップを超えて選手と契約できるようになった。この措置により、ギャラクシーはベッカムに年俸650万ドルを提示できた。

    シカゴ・ファイアー、ニューヨーク・レッドブルズ、FCダラスも初年度に巨費を投じ、D.C.ユナイテッドとスポーティング・カンザスシティも続いた。米国代表のクラウディオ・レイナ、メキシコのレジェンド・クアウテモック・ブランコ、ブラジルのデニルソンらが加入し、MLSは初めて本物のスターを獲得した。

    ベッカムの加入は狂乱的な熱狂を呼び、記者会見は4時間に及んだ。当時ギャラクシーのGMだったアレクシ・ララスは、ベッカムがリーグにスポットライトを当てるだろうと語った。

    「まず、人々は彼がサッカー、特に米国サッカーに集める注目度に驚くだろう。そして、このリーグのレベルを目の当たりにする。多くの英国人は、ピッチ内外のMLSの実態をまだ知らない」とララスは語った。 「とはいえ、我々は競争力のあるチームや選手を持ち、質が高く成長続けるリーグだ。改善の余地はあるが、プレミアリーグのチームと対戦しても互角に戦える」

    さらに、セレブリティという要素も加わった。ララスは後に、ギャラクシーがこの点について完全な準備ができていなかったと認めている。デビッドもビクトリアも、世界で最も有名な顔ぶれの中にいても全く気後れしなかった。数週間も経たないうちに、彼らはトム・クルーズやウィル・スミスらとパーティーを楽しんでいた。

    ただ、ベッカムを取り巻く「バブル」に巻き込まれたチームメイトには適応が求められた。ギャラクシーのクリス・クラインは、無名から一夜にしてセレブと交流する状況に戸惑ったと明かしている。

    「彼は紳士的で気さくに接してくれた。チームの一員になりたがっていた。それでも、最初の数週間でトム・クルーズやウィル・スミスのパーティーに招かれるなど、すべてが圧倒的だった」と彼は語った。

  • 2011 MLS Cup - PortraitsGetty Images Sport

    米国での確かな成功

    ダックス・マッカーティは、ベッカムと初めて対戦した日のことを鮮明に覚えている。2008年の暑い夏、所属するFCダラス対LAギャラクシーの試合で、チームメイトのエイドリアン・セリオックスが故意にベッカムへ激しいタックルを見舞った。ボールが離れた後にもかかわらず、カナダ人選手はスパイクを突き出し、ベッカムは即座に立ち上がって押し合いへし合いになった。

    「ベッカムに忘れられないタックルをしたんだ。ほぼ暴行で、即レッドカードだった」とマッカーティはGOALに語った。「ベッカムはすぐ立ち上がり、相手の顔に詰め寄った。その瞬間、本気だと分かった」

    その姿は、ベッカムが「休暇でMLSに来たわけではない」と繰り返してきた言葉と一致していた。彼はサッカーへの愛を示し、高レベルでプレーできることを証明しようとしていた。「歴史を変えたい」と2007年に語ったように、野心は大きかった。

    しかしピッチでの結果は波があった。ACミランへのレンタルや怪我もあり、5シーズンで117試合20得点を記録したものの、MLSベストイレブンに選ばれたのは1度だけ。MVP候補にも年間最優秀選手賞にも選ばれなかった。

    ロッカールームでも緊張が走った。ベッカムは加入直後、米国代表のアイコン・ランドン・ドノヴァンからキャプテンマークを引き継いだ。ドノヴァンは20年近く経って「あの決定は間違いだった」と語っている。

    それでもタイトルは2度のMLSカップと2度のサポーターズ・シールド。低迷していたギャラクシーを優勝候補に押し上げた。 最大の貢献はピッチ外にあった。 ギャラクシーのシーズンチケット販売は急増し、大口スポンサーも獲得。オーナー企業のビジネスも拡大した。リーグ全体では、平均観客数が加入前の1万5500人から、彼が去った年には1万8800人に増加した。

    イメージの向上は数値化しにくいが、少なくともベッカムの存在は、欧州や南米以外でも本場のサッカーが楽しめることを世界中に示した。ペレがNASLのニューヨーク・コスモスでプレーした例はあるものの、その後、世界的に有名な選手が追随することはほとんどなかった。しかし、後にMLSに移籍したほぼすべてのスターは、ベッカムが正当性を確立したリーグにやって来た。

    「これはサッカーにとって良いことだ。この国のスポーツにとっても良いことだ」とベッカムは2011年に語った。「僕とティエリ［アンリ］は、以前マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルで対戦したことがあるから、今回また対戦することになったんだ…だから人々はそれについて話すだろう。それは、この国のサッカーを世界中の国々で大きく取り上げてもらうきっかけになるんだ。」

  • TOPSHOT-FLB-MLS-MIAMI-VANCOUVERAFP

    マイアミ、メッシ、そしてその後

    最後に残ったパズルのピースは、ベッカムがギャラクシーとの初期契約で得た、割引価格で拡張フランチャイズを購入できる権利だった。ベッカム加入時、MLSには13チームしかなく、2000年代初頭の2クラブ失墜から回復途上だった。現役中に6チームが増え、彼自身が将来クラブを所有するとの見通しは当初からあった。

    条件はシンプルで、費用は「わずか」2500万ドル、ニューヨーク市以外の市場ならどこでも対象だった。 そこで白羽の矢が立ったのがマイアミだった。この街にはサッカーの伝統があり、かつてのマイアミ・フュージョンも市場調査を行っていた。2014年、ベッカムはオプションを行使し、南フロリダにチームを誘致すると発表した。当時でも破格であり、同時期にLAFCが拡張枠に1億1000万ドルを支払ったことを考えれば明らかだ。

    彼はクラブを強豪に育てたいと望む一方で、自身らしいセレブリティ色の強いエンターテイメントサッカーを実現しようとした。

    そして2023年夏、リオネル・メッシはパリ生活に疲れを感じていた。バルセロナを退団したのはクラブの財政破綻が原因だったが、彼はパリ・サンジェルマンでプレーすることを望んでいなかった。MLS移籍の噂は以前からあり、8月初めに実現した。

    2007年のベッカム加入が革命的だったとすれば、メッシの加入は地殻変動だった。マイアミは巨額報酬と、引退後のオーナー権を約束したと報じられている。 皮肉にも、ベッカムはMLSが自分に与えたのと同じ恩恵をメッシに与えた。引退後のビジネスチャンスを開いたのだ。それが、彼のレガシーが今も息づく理由である。彼が先陣を切り、ルールを変えた。そして20年近く経った今、世界最高の選手がその道を歩んだ。

    ベッカム加入時、ドン・ガーバーMLSコミッショナーは「ベッカムはアメリカを超越するスポーツアイコンであり、彼の加入は米国がサッカー大国へ急接近している証拠だ」と語った。それから20年、その言葉は現実になった。