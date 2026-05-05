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Legacy Senegal GFXGetty/GOAL

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「レガシー：セネガルのワールドカップの足跡――初出場からフェアプレー賞での悔しい終わり、そして2026年に歴史を刻むための新チームへ」

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特集＆コラム

こちらは、2026年ワールドカップ開催までをカウントダウンするGOALの特集・ポッドキャストシリーズ『Legacy』です。 毎週、世界的なサッカーを象徴する各国にまつわる物語や精神に迫ります。今週は、セネガルの「テランガのライオンズ」が20年間で経験した栄光、激動、変貌を追います。2002年の快進撃、2018年のフェアプレーによる敗退、そしてカタールでの復活まで。

ワールドカップの歴史の中でも、2018年のセネガルの敗退は静かで残酷な結末だった。終了間際のゴールもPK戦もなかった。ただ、FIFAハンドブックの片隅に書かれた「イエローカード累積」というルールが彼らを突き放した。それだけで「テランガのライオンたち」は大会を去った。敗北ではなく、規律が彼らを消し去ったのだ。

ワールドカップでフェアプレー規定によりチームが敗退したのは、史上初めてのことだった。無謀さより自制を、運命より規律を罰する形式的な規定だった。しかしセネガルにとって、その瞬間は単なる悲劇ではなかった。それは転換点であり、分水嶺であり、過去と未来を鋭く分ける一線となった。

なぜなら、セネガルのワールドカップは失敗ではなく進化の物語である。2002年の衝撃、2018年の残酷な計算、そして今、アフリカ史上最強と言われる2026年の代表チームへ。ライオンたちは咆哮し、つまずき、再結集し、再び立ち上がってきた。

これは華麗さと激しさ、スターと傷跡、リズムと不屈の精神の物語。消え去ることも、忘れ去られることも拒む、偉大さだけを追い求めるチームの物語……

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    世界を揺るがす

    2002年のワールドカップで初出場したセネガルは、歴史を書き換え、神話的な存在となった。前回王者のフランス、デンマーク、ウルグアイと同じグループAに入った「テランガのライオンたち」は、下馬評を覆し、世界を驚かせた。

    かつての宗主国フランスに対し、パパ・ブーバ・ディオプが奪った粘り強い1点は、1-0の番狂わせを超え、文化的な衝撃をもたらした。

    アリウ・シセ主将の下、チームは自信と団結力で躍動。ゴール後にはダンスを披露し、積極的なプレスで相手を圧倒した。デンマーク、ウルグアイと引き分け、決勝T1回戦ではスウェーデンをゴールデンゴールで下した。

    1990年のカメルーンに続き、アフリカ勢として2チーム目となるベスト8に進出した。準々決勝でトルコに敗れたものの、アフリカにも戦える力があることを示した。セネガルは単なる番狂わせではなく、宣言だった。

    ディオプ、ディウフ、ファディガ、シルバ。彼らは選手であり先駆者だった。その遺産は、今もセネガル代表のユニフォームを着るすべての人に受け継がれている。

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  • FBL-WC2010-SEN-GAMAFP

    長い沈黙

    2002年以降、期待は高まったが、セネガルのサッカーは沈黙した。2006、2010、2014年のワールドカップ予選も突破できず、10年間大会から遠ざかった。

    原因は、政治介入、監督の頻回な交代、世代断絶など多岐にわたった。2002年の魔法は色あせ、チームはリズムを取り戻せなかった。

    しかし水面下では変化が起きていた。ユースアカデミーが育ち、欧州で若手が台頭していた。2015年、セネガルサッカー連盟は2002年の主将シセを監督に任命。ピッチでチームを牽引した男が、今度はタッチラインからチームを率いることになった。彼は規律とアイデンティティ、長期的な成長を掲げて就任した。

    経験不足を指摘する声もあったが、彼は継続性と「未完の使命」をチームに植え付けた。シセはセネガルが持つ可能性を誰よりも理解し、その実現へ強い意志を示した。


  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH48-SEN-COLAFP

    フェアプレーをめぐる余波

    2018年ロシアW杯は、セネガルにとって復活の舞台となるはずだった。鮮烈なデビューから16年。彼らは華麗なプレーと規律、経験と若さを融合させたチームで戻ってきた。グループHではポーランド、日本、コロンビアと対戦。ポーランドに2-1で勝利し、日本と2-2で引き分けた。セネガルはコロンビアとの最終戦に臨み、引き分ければ決勝トーナメント進出だった。

    しかし0-1で敗れ、勝ち点・得失点差・得点数が日本と並んだ。最終的な決め手はフェアプレーポイント。日本のイエロー4枚に対し、セネガルは6枚で上回られ、敗退が決まった。

    ワールドカップ史上、フェアプレー規定で敗退したのはこれが初めて。西アフリカ勢としては胸が締め付けられる結末だった。とはいえ、敗因は運だけではない。日本戦の終盤を締めくくれず、規律も乱れた。

    それでも、彼らは組織力と成熟度を示し、目的を持って戦った。その種はすでにまかれている。


  • Ecuador v Senegal: Group A - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    帰還と台頭

    2018年の敗北後、セネガルは戦術と精神の両面で再起を図った。目標を再設定し、2021年に初のアフリカネイションズカップ制覇を達成。このタイトルは突破口であり、戴冠式でもあった。

    その勢いと苦い経験から得た静かな自信を胸に、彼らはカタール2022へ臨んだ。大会直前に負傷したスターFWサディオ・マネの離脱も、彼らの粘り強さを変えなかった。

    グループステージでは初戦でオランダに敗れたが、カタールとエクアドルを破り逆転で突破。ベスト16でイングランドに0-3で敗れはしたものの、成長は明らかだった。

    7年目を迎えたシセ監督は、規律とアイデンティティ、目的を徹底。チームは一時の輝きではなく、持続する「システム」へと進化し、信念の証として結果を出し始めていた。

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    アフリカ最強のチーム

    現在のセネガル代表は、アフリカで最も完成されたチームだ。個人の才能だけでなく、バランス、層の厚さ、経験も備えている。

    その中心にいるのは、ピッチ内外で影響力を放つ不朽の象徴、マネだ。圧倒的なスピードと決定力に加え、知性と謙虚さ、努力家としての姿勢で敬愛される彼は、セネガルの卓越性を体現する。精神的支柱として重圧を受け止め、存在だけで仲間を鼓舞する。

    その隣で台頭する新星ニコラス・ジャクソンも欠かせない。チェルシーからバイエルン・ミュンヘンへレンタル中の24歳は、恐れを知らないスピードと意図的なプレス、華麗なフィニッシュで前線に活力を与える。 経験豊富なチームにおいて、彼はまさに切り札だ。一瞬の輝きで試合の流れを変えることができる。 

    その背後を守るGKエドゥアール・メンディは、落選からチャンピオンズリーグ制覇へ至った経歴が語る通り、ゴールマウスで圧倒的な存在感を放つ。鋭い反射神経と大舞台でも動じない冷静さ、後方からのリーダーシップは守備の要だ。

    守備の要はカリドゥ・クリバリ。不屈のセンターバックは、身体と技術を兼ね備え、世界屈指のディフェンダーに数えられる。生まれながらのリーダーであり、声を出してチームを統率する彼は、バックラインに強さと安定をもたらす。試合の流れを読む力、1対1の強さ、深い位置からのビルドアップは、シセ監督のシステムを支える背骨であり、真の司令塔だ。

    中盤ではトッテナムのパペ・マタル・サールが躍進する。年齢を感じさせない成熟したプレーでピッチを縦横無尽に駆け巡り、守備と攻撃を結びつける典型的なボックス・トゥ・ボックスだ。

    この中核が団結し、潜在能力だけでは満足しないチームの心臓部を形成する。彼らは信頼と経験、歴史を刻む共通の渇望を基盤に新たな野心を抱く。さらにイリマン・ンディアイ、イスマイラ・サール、アブドゥ・ディアロらがベンチに控え、ローテーションと適応力を高め、最高レベルで戦うチームが完成している。

    長期にわたるシセ監督の指導はチームに継続性をもたらし、かつて批判された現実的なスタイルも今や先見性があったと評価される。セネガルは華麗なだけでなく明確な目的を持ってプレーする。48チームに拡大され混沌とチャンスが増した2026年ワールドカップでは、セネガルが初めて決勝トーナメントの深みへ進める可能性もある。

    才能だけでなく、団結力がこのチームを際立たせる。選手たちは互いをよく知り、共に勝ち、負け、成長してきた。2018年の傷と2022年の教訓を胸に、彼らはもはやチームではなく、一つの「ユニット」だ。

  • FBL-AFR-2025-SEN-MAR-TROPHY-PARADEAFP

    ピッチの外で

    セネガルのワールドカップでの戦いは結果だけではない。代表としての存在意義であり、誇りであり、サッカーが国の精神を映し出す鏡なのだ。

    「テランガのライオンズ」は、ヨーロッパの組織力とアフリカの即興性を融合させたリズムあるプレーで観客を魅了する。熱狂的なサポーターの後押しを受け、選手たちは歴史の重みを力に変えて戦う。

    ダカールの路地からフランスの育成機関まで、彼らは2002年の記憶と2018年の悔しさを胸に育った。世界に衝撃を与えること、あと一歩及ばないことの意味を知っている。だからこそ、今、持続可能なものを築くために何が必要かを知っている。

    セネガルの台頭はアフリカサッカーのモデルだ。指導体制の安定、若手への投資、明確なアイデンティティ。これらは贅沢品ではなく必須だ。セネガルは他のアフリカ予選通過国よりそのことを理解している。

    彼らはもはやチームではなく、青写真だ。その影響は国境を超え、欧州クラブが意図的にセネガルの才能をスカウトし、若手選手たちは進むべき道と希望を見出す。

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    次は何があるのでしょうか？

    2026年のワールドカップで5度目の出場を迎えるセネガルにとって、今回の大会は「雪辱」ではなく「真価」を問われる舞台だ。チームは万全、監督は経験豊富で、過去の傷も癒えた。世界王者を破りベスト8に進出し、紙一重で敗れた経験が彼らをさらに高みへ駆り立てる。

    彼らにとってワールドカップは、大会以上のもの。鏡であり、試練であり、伝説が生まれる場であり、未完の課題を解決する場だ。

    今回は願うだけでは終わらない。彼らは「狩り」に出る。歴史を狩り、準決勝に進出した初のセネガル代表となる。正当性を狩り、「黄金世代」が時代を超えて不朽であることを証明する。正義を狩り、2018年の悪夢をゴールではなくイエローカードで清算する。

    何よりも、彼らはサッカーの枠を超えた深い何かを追い求める。国を一つにし、大陸を熱狂させ、アフリカのチームが世界舞台でできることの物語を書き換える瞬間こそ、彼らの真の目的だ。

    セネガルの歩みは常に結果以上のものだった。リズムと不屈の精神、誇りと忍耐、そして人々の魂を映すスポーツの力。2002年、彼らは世界を驚かせた。2018年、彼らはルールに泣いた。 2022年、彼らは再起した。2026年、彼らは帰ってくる。番狂わせではなく、優勝候補として。テランガの獅子たちは咆哮し、今、支配する準備ができている。

    北米のピッチに立つとき、彼らはセネガルだけでなくアフリカ全体、そして2002年の夢を見て育った子供たちの想いを背負う。今回は結末が異なるという信念を胸に。

    フェアプレーで一度は夢が途切れた。しかし今回は、自分たちで結末を書き換える。パスごとに、ゴールごとに、咆哮ごとに。