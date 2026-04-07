1934年にローマで響き渡った最初の歓喜の叫びから、2018年にロシアで流された最後の涙まで。カイロの路地に広がる埃っぽいピッチから、世界屈指のスタジアムのスポットライトの下まで――これがエジプトのワールドカップの物語である……
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レガシー：エジプトの果てしないワールドカップへの夢
歴史を刻む
物語は1934年、今とは全く異なる世界から始まる。テレビもカメラもない――あるのは、雑音が入り、途切れ途切れの文章でニュースを伝えるラジオと、11人のエジプト人選手たちの胸に燃える小さな夢だけだった。
エジプト代表チームは、ワールドカップに出場する初のアラブ諸国かつアフリカ諸国となるべく、イタリアへと船出した。古い船での長い旅路だったが、予選でパレスチナに勝利した後の興奮は、疲れを吹き飛ばすほどだった。
ローマで、エジプトはヨーロッパの強豪の一つであるハンガリーと対戦した。結果は2対4で敗れたが、アブデルラフマン・ファウジが挙げた2得点は、ワールドカップで得点を挙げた初のアフリカ人選手として歴史に刻まれた。
カイロの路地では、人々がラジオの周りに集まり、笑顔を浮かべ、手を叩き、かつてないほどの誇りに目を輝かせていた。その瞬間、夢が生まれた。
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本来あるべき場所へ
その最初の歓声の後、長い沈黙が続いた。戦争が勃発し、銃声が試合の歓声をかき消した。国が再建に奔走する中、エジプトの人々は新聞を通じてのみワールドカップの行方を見守っていた。
サレフ・セリム、タハ・イスマイル、ハッサン・シェハタ、マフムード・エル・ハティブら、世代を超えた選手たちが次々と現れ、アフリカではエジプトが王者となった。しかし、ワールドカップは、見ることしかできず、決して届かない星のように、遠い存在のままであった。
しかし1990年、56年ぶりのブランクを経て、ファラオ軍団はついにワールドカップの舞台に戻ってきた。マフムード・エル・ゴハリのキャプテンシップの下、エジプトはスポーツ史に新たな一章を刻んだ。
予選は厳しいものだったが、アルジェリア戦でホッサム・ハッサンが挙げたゴールが、チームに「ガラスの天井」を打ち破るきっかけをもたらした。その11月の夜、街は人で溢れかえり、どのバルコニーからも国旗が翻り、歓声が空に響き渡った。それは忘れられない光景だった。
1990年6月、エジプトはイタリア、具体的にはパレルモに戻り、欧州王者オランダと対峙した。前半はスコアレスで終わったが、58分、偉大なるマルコ・ファン・バステンのクロスからウィム・ヨンクがオランダに先制点を挙げた。しかし、忘れられない83分が訪れた。ホッサム・ハッサンがペナルティエリア内で倒され、主審がPKを宣告したのだ。
マグディ・アブデルガニーがペナルティスポットに立ち、息を吸い込み、強烈に蹴り込んだ……ゴール！実況アナウンサーは「エジプトのゴール！」と叫んだ。数年後、その瞬間は誇りとユーモアの両方を兼ね備えたものとなった。アブデルガニーはインタビューのたびにファンにそのことを語り続け、まるでそれがエジプトの唯一のサッカーの功績であるかのように振る舞ったからだ。
しかし、その瞬間、それは単なるゴール以上のものだった。それは過去から、ファウジからアブデルガニーへ、そして世代から世代へと続く架け橋だったのだ。試合は1対1で終わったが、エジプト人の心の中では、それは勝利のように感じられた。
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『パレルモの壁』
2試合目、エジプトはアイルランドと対戦した。試合は緊張と汗と叫び声に満ちていたが、エジプトの守備陣は堅守を貫き、ゴールキーパーのアフメド・ショベイルは命がけでボールを次々と防いだ。
この試合は、ショベイルの意図的かつ挑発的な時間稼ぎの戦術によって、悪名高いものとなった。世界中の多くのサッカーファンは、この試合でのエジプト人ゴールキーパーの行動と、その後FIFAが導入したバックパスルールを結びつけて考えた。いずれにせよ、試合はスコアレスドローに終わったが、それはまるで勝利のような感覚をもたらした。
世界は「ライオンのように戦うこのアフリカ人たちは一体誰なのか？」と注目し始め、メディアは彼らを「堅固なエジプト代表」と称した。
続いてイングランド戦が訪れた。エジプトは終始プレッシャーにさらされる厳しい試合となり、1-0の僅差で敗れた。しかし、チームはこれを敗北とは捉えなかった。エル・ゴハリが語ったように、「我々は今日、種を蒔いた……明日、誰かがそれを収穫するだろう」。
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また長い間ご無沙汰してしまいました
しかし、その後は再び沈黙が続いた。何年にもわたる挑戦の失敗、予選での惜敗。エジプトはアフリカネイションズカップで数々の優勝を飾り、アフリカを支配し続けたが、ワールドカップへの扉は閉ざされたままだった。
幾世代が過ぎても、その扉は決して開かなかった。2010年、彼らはあと一歩のところまで迫ったが、スーダンで行われたアルジェリアとのプレーオフで敗れた。国中が涙に暮れたが、エジプトの夢は消え去ったわけではなかった――ただ、その夢を再燃させる新たな英雄を待ち続けていたのだ……
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夢を蘇らせた少年
モハメド・サラー。ナグリグという小さな村出身の少年が、何百万人もの人々の夢を背負っている。アル・モカウォーンからバーゼル、チェルシーからフィオレンティーナ、ローマからリヴァプールへと移籍する中で、どの試合も特別な意味を持ち、どのゴールも物語を紡いできた。
2018年ワールドカップ予選において、サラーはヒーローだった。彼のゴールは希望を蘇らせ、その魔法のようなプレーは人々に再び信じさせる力を与えた。そして、ボルグ・エル・アラブ・スタジアムでの忘れられないある夜、サラーはその信念を現実に変えた
アディショナルタイムに入り、エジプトはコンゴと1-1で膠着していた。解説者のメドハット・シャラビーは攻撃のたびに声を張り上げた。「何かを見せてくれ、兄弟よ！」そして94分、トレゼゲがファウルを受けた。PKだ！シャラビーは叫んだ。「アッラーフ・アクバル！」
サラーはボールを拾い上げ、PKスポットに置き、ほのかな笑みを浮かべてゴールを決めた。スタジアムは沸き立ち、その歓声はアレクサンドリアを揺るがした。人々は街に溢れ出し、子供たちは喜びの涙を流した。28年ぶりのワールドカップ出場が、エジプトに決まったのだ。
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キエフの苦悩
ロシアでの開幕まであと1ヶ月、ウクライナの首都キエフは、サッカー界最大の夜――チャンピオンズリーグ決勝のレアル・マドリード対リヴァプール戦――に向けて輝きに包まれた。すべての視線はサラーに注がれ、キックオフ前には街中に「エジプトの王」というチャントが響き渡った。カメラは彼を追いかける一方、解説者たちは彼のプレミアリーグでの記録的なシーズンを称賛した。今夜は彼のための夜になるはずだった。
しかし、前半の半ば、一瞬にしてすべてが崩れ去った。セルヒオ・ラモスとの接触でサラーは地面に倒れ込み、肩を押さえ、痛みに顔を歪めた。彼は立ち上がることができなかった。交代でピッチを去る際、彼の表情は苦痛から涙へと変わった。
カイロは静まり返った。カフェではテレビ画面が凍りつき、人々は信じられないという表情で口を開けたままだった。数分前まで踊っていた子供たちも、今はじっと座り込んでいた。まるでエジプト全土がサラーと共に倒れたかのようだった。
数週間後、サラーは負傷しながらも折れることなく復帰し、ワールドカップに出場した。そして世界に向けてこう語った。「体は倒れるかもしれない…だが、夢は決して倒れない。」
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惨めな帰還
2018年ロシアW杯で、ファラオズは28年ぶりに舞台に戻ってきた。しかし、そのスタートは決して順調なものではなかった。
エジプトがウルグアイとの初戦に臨んだ際、サラーは肩の痛みを抱え、ベンチスタートとなった。それにもかかわらず、チームは粘り強く守り、懸命に戦い、89分に先制点を許すまでは勝利に最も近いチームに見えた。しかし、彼らが示した闘志は、これが大会全体を左右する結果にはならないことを示唆していた。
「サラーが戻れば、すべてが変わる」――開催国との第2戦を控えたエジプトでは、そんな声が至る所で聞かれた。サラーは先発メンバーに名を連ね、キックオフ前には笑顔で立っていた。しかし、彼の体にはまだ痛みが残っていた。
エジプトの象徴的存在はサンクトペテルブルクでPKを決めたが、その時点でチームはすでに3点差をつけられていた。大会は残り1試合を残して終了した。
サラーはグループリーグ最終戦のサウジアラビア戦でも得点を挙げたが、それでも敗戦は免れなかった。「ファラオ」たちは、懸命な努力の末、勝ち点ゼロのまま帰国することとなった。
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新たな失望
ロシア大会の後、エジプトのサッカー史は最も過酷な章を迎えた。同じ世代の選手たちは、大きな期待を胸に母国へ戻り、2019年アフリカネイションズカップの開催に臨んだ。しかし、その喜びは先送りされることとなった。エジプトはベスト16で南アフリカに敗れ、数百万人の人々を驚愕させる形で大会を去ったのだ。
2年後、カメルーン2021大会。過酷な環境下で、エジプトは再び戦った。パフォーマンスは最高とは言えなかったが、チームの精神は以前とは違っていた。サラーが率いるチームは心を込めてプレーし、ファラオズは初戦でナイジェリアに敗れたものの、コートジボワール、モロッコ、カメルーンを次々と破り、セネガルとの決勝戦へと進出した。
大会で3度目となるPK戦にエジプトは持ち込まれた。しかし今回は、サラーがキックを蹴る機会すら訪れなかった。彼がスポットに立つ前に、PK戦はセネガルの勝利で決着したのだ。
数週間後、同じ2チームが再び対戦した。今回は2022年ワールドカップ出場権がかかっていた。再び試合はPK戦に突入した。しかし今回は、サラーにチャンスが巡ってきた。スタンドから顔面を照らすレーザー光線の中でも、彼は冷静かつ自信に満ちた様子だった。だが、彼がボールを蹴った瞬間、ボールはクロスバーを越え、夜の空へと舞い上がった。
エジプトは信じられないという表情で固まった。再びワールドカップに出場するという夢は、一瞬にして消え去った。しかし、それでもなお、希望は残っていた。1世紀以上にわたって築き上げられた夢が、一夜にして崩れ去ることはないからだ。
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新たな章
そして2026年ワールドカップ予選が始まった。しかし今回は、サラーは一人ではなかった。彼の周りには、彼が浮き沈みを繰り返しながら再び立ち上がる姿を見て育った新世代の選手たちがいた。彼らはサラーをスーパースターとしてではなく、兄貴分として見ていた。
チームの雰囲気も一変していた。ジブチとの初戦から、何かが違うことが明らかだった。エジプト代表は組織的で、貪欲で、団結していた。サラーは相変わらず得点を重ねていたが、その傍らではオマル・マルムシュや、通称「ジゾ」ことアフメド・サイードが輝きを放っていた。
ホッサム・ハッサン監督はタッチラインを行き来しながら、情熱を込めて叫んでいた。「プレスをかけろ！ 引くな！」しかし、彼は単に指揮を執っているだけではない――その一瞬一瞬を全身で生きているのだ。ハッサンは、長い間失われていたアイデンティティを取り戻した。かつてテレビでサラーのプレーを見ていた若い選手たちが、今やピッチ上で彼にボールを渡すようになったことで、恐怖心は消え去っていた。
試合を重ねるごとに、エジプトは無敗を維持した。予選10試合のうち8勝2分けという成績で、落ち着いた自信を持ってグループ首位に立った。最終予選の試合終了の笛が鳴ると、ホッサムはタッチラインから静かに微笑んだ。最初の使命は完了した。一方、選手たちは控えめに祝った。まるで「本当の戦いはこれからだ」と言わんばかりに。
そして今、すべての視線はワールドカップへと向かっている。ハッサンはすでに計画を練っており、サラーはファンにこう約束した。「今回は、ただ出場するだけではない」