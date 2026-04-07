レガシー：エジプトの果てしないワールドカップへの夢

その最初の歓声の後、長い沈黙が続いた。戦争が勃発し、銃声が試合の歓声をかき消した。国が再建に奔走する中、エジプトの人々は新聞を通じてのみワールドカップの行方を見守っていた。

サレフ・セリム、タハ・イスマイル、ハッサン・シェハタ、マフムード・エル・ハティブら、世代を超えた選手たちが次々と現れ、アフリカではエジプトが王者となった。しかし、ワールドカップは、見ることしかできず、決して届かない星のように、遠い存在のままであった。

しかし1990年、56年ぶりのブランクを経て、ファラオ軍団はついにワールドカップの舞台に戻ってきた。マフムード・エル・ゴハリのキャプテンシップの下、エジプトはスポーツ史に新たな一章を刻んだ。

予選は厳しいものだったが、アルジェリア戦でホッサム・ハッサンが挙げたゴールが、チームに「ガラスの天井」を打ち破るきっかけをもたらした。その11月の夜、街は人で溢れかえり、どのバルコニーからも国旗が翻り、歓声が空に響き渡った。それは忘れられない光景だった。

1990年6月、エジプトはイタリア、具体的にはパレルモに戻り、欧州王者オランダと対峙した。前半はスコアレスで終わったが、58分、偉大なるマルコ・ファン・バステンのクロスからウィム・ヨンクがオランダに先制点を挙げた。しかし、忘れられない83分が訪れた。ホッサム・ハッサンがペナルティエリア内で倒され、主審がPKを宣告したのだ。

マグディ・アブデルガニーがペナルティスポットに立ち、息を吸い込み、強烈に蹴り込んだ……ゴール！実況アナウンサーは「エジプトのゴール！」と叫んだ。数年後、その瞬間は誇りとユーモアの両方を兼ね備えたものとなった。アブデルガニーはインタビューのたびにファンにそのことを語り続け、まるでそれがエジプトの唯一のサッカーの功績であるかのように振る舞ったからだ。

しかし、その瞬間、それは単なるゴール以上のものだった。それは過去から、ファウジからアブデルガニーへ、そして世代から世代へと続く架け橋だったのだ。試合は1対1で終わったが、エジプト人の心の中では、それは勝利のように感じられた。