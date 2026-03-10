レガシー：アルジェリアのワールドカップの軌跡――「ヒホンでの恥辱」からポルト・アレグレでの誇りへ

アイマン・ユセフ
1982年の夏、私はそこにいた。小さなスーツケースとノート、そして書類の間に隠した緑と白と赤の旗を持った若者だった。まるで秘密のように。
単なるサッカー大会の取材ではなかった。世界の舞台でアルジェリアの夢が生まれる瞬間を、この目で確かめるためだった。スペインへの旅は仕事ではなく、運命だった。政治では成し得ないことを、サッカーなら可能だと信じていた——たとえ90分間だけだとしても、世界に我々の声を届けることができると。
スペインの列車は北へ向かって揺れながらヒホンへと進んだ。車内には世界中のファンが詰めかけていた。帽子をかぶったドイツ人、興奮したスペイン人、そしてアルジェリアの小さなグループは、疲労と長旅にもかかわらず旗を振っていた。彼らを見つめながら思った――この列車には、これから生まれる夢や記憶、涙の数々がどれほど詰まっているだろうかと。
車内で私はエル・パイス紙を購入した。見出しにはこうあった。「ドイツにとって楽な試合。驚きは期待できない」。キッカー誌にはこう書かれていた。「アルジェリアには熱意がある…だがサッカーには熱意以上のものが必要だ」。私は微笑んだ。彼らの傲慢さが我々を過小評価させるかどうかはわからなかったが、アルジェリア人一人ひとりの内に、決して過小評価してはならない何かが宿っていることは確信していた。
スタジアムは沸騰していた。淡い太陽の下で芝生がきらめき、まるで空そのものが奇跡を待っているかのようだった。緑のユニフォームのアルジェリアが、険しい表情のドイツと対峙する。ラバ・マジェルは剣のように輝き、ラクダル・ベルーミは歴史が勇敢な者を味方にすることを知る男の自信に満ちた笑みを浮かべていた。
マジェルの先制点で私は席から飛び上がった。ペンが手から落ち、かつてないほど叫んだ。欧州のスタジアムで初めてアルジェリアの国旗が掲げられるのを目にした。そしてドイツの同点弾…一瞬の緊張。だがベロウミがそこにいた―ゴール！アルジェリア2、ドイツ1。
我々は目の前の光景を信じられなかった。ドイツ人記者たちさえ数秒間沈黙し、混乱しながら記事を書いた。翌日、新聞は世界の声を代弁した。『ル・モンド』：「アルジェリアは傲慢なドイツに尊厳の教訓を授けた」『ガーディアン』：「この試合は欧州のアフリカサッカー観を変える」『ビルト』：「我々は衝撃を受けた…予想だにしなかった。ドイツの屈辱だ」
あの夜、私たちは眠れなかった。アルジェリアのサポーターたちは夜明けまでヒホン（Gijon）の街で歌い続けた。私たちは単なる勝者ではなかった。ワールドカップでドイツを破った初のアラブ人だったのだ。
数日後、我々はグループ最終戦となるドイツ対オーストリア戦の結果を待った。アルジェリアに必要なのは公正な結果だけだった。ところが彼らは密約の犠牲者となった。
1982年6月25日に起きたことは、ワールドカップ史上の汚点となった。ドイツが10分に先制すると、試合は凍りついた。短いパス、抗議の笛、スタンドからのブーイング。選手たちが沈黙を約束したかのようだった。攻撃も、情熱も、サッカーも存在しなかった。
隣のスペイン人記者が「¡Esto es una vergüenza!（なんて恥辱だ！）」と呟いた。スペイン人サポーターは「¡Fuera! ¡Fuera!（出て行け！出て行け！）」と叫んだ。実況アナウンサーさえ抗議の意で声を止めた。
報道陣席の我々は呆然と座り込み、世界中が見守る中で勝ち点が盗まれたと悟った。タイムズ紙は翌日こう記した。「ヒホン…スポーツマンシップが死んだ日」。アルジェリアでは人々が街に繰り出したが、泣くためではなく誇りを持って。あるサポーターは国営テレビでこう語った。「我々は尊厳を勝ち取った…そして一枚の偽りの布に敗れた」
ヒホンから4年、アルジェリアは傷が癒えたと思っていた。だが真実は、夢は決して消えなかった。我々はメキシコでのワールドカップに帰還した。新たな世代が古き栄光の重みを背負い、年長世代は遠くから見守り、微笑みながら喜びを待っていた。
私はそこにいた。灼熱のメキシコの太陽の下で、黄ばんだ紙に報告書を書きながら、パスひとつ、歓声ひとつにヒホンを思い出していた。忘れるわけがない。
北アイルランド、ブラジル、スペインと対戦する困難なグループ。まるで運命が再びアルジェリアを試そうとしているかのようだった。ジャメル・ジダンの見事なゴールで北アイルランドと1-1の引き分けに持ち込んだ。 あのゴール後のスタジアムの歓喜は生涯忘れない。アルジェリア人の心に希望が戻ったのだ。しかしブラジル戦では、選手たちの目に恐怖と決意が入り混じっているのを見た。マジェルら仲間が「結果がどうあれ、我々は忘れられない」と囁いているかのようだった。66分、アルジェリアは致命的な失点を喫した。
3戦目のスペイン戦では絶望が忍び寄った。アルジェリアは試合開始前から敗北を覚悟してピッチに立ち、0-3の敗戦で我々の戦いは終わった。確かに旅は早く終わったが、我々はギジョンの時と同じく歌いながら、胸を張ってピッチを後にした。「スコアでは負けても、信念は決して負けない」と。
あの大会は黄金世代の別れを告げるものとなった。勝利の香りも、裏切りの痛みも共に運んで。そして沈黙の年々が続いた。アルジェリアがワールドカップから姿を消した年月だが、我々の心やノートから消えたことは決してない。
数十年が過ぎ、世代が移り変わる中、アルジェリアサッカーは混乱と失望の渦に巻き込まれ、ワールドカップの舞台を知ることもなく成長した世代が育った。しかし2000年代の終わり、再び芽が吹き始めた。
2009年、運命は再びワールドカップ予選で呼びかけた。エジプトとアルジェリアの激しい対決が、誇りと名誉の記憶を蘇らせたのだ。アルジェリアでは、人々の心臓が歴史のリズムに鼓動した。カイロでは緊張が燃え上がった。両チームは勝ち点で並び、決勝プレーオフを余儀なくされた。これは単なる試合ではない。夢を見る権利を求める国家の物語だった。
決戦はスーダンのオムドゥルマンで行われた。あの夜は永遠に色褪せない。私は書類と携帯電話を握りしめ、震えながらその場にいた。スタジアムは満員、旗が翻り、ゴール前には涙が流れた。そして40分、私は声が枯れるまで叫んだ。見知らぬ男に抱きついた。アルジェリア人か？アラブ人か？そんなことはどうでもよかった。 我々は一つの民、一つの鼓動だった。
オムドゥルマンを揺るがしたあの歓声は言葉にできない。今もなお、私の胸に響き渡っている。伝説は完結した。アルジェリアは24年ぶりにワールドカップへ帰還したのだ。
ヨハネスブルクに着いた時、アフリカ全体が私たちを包み込むのを感じた。アルジェリアの国旗が至る所で翻り、私たちの応援歌は国歌そのもののように響き渡った。
我々はスロベニア、イングランド、アメリカと対戦した。アルジェリアは多くの勝ち点を獲得できなかったが、それ以上に大きなものを得た。それは「存在」そのものだ。
ワールドカップで『カッサマン』を聴いただけで、20歳の若者が歓喜の涙を流す姿を見た。『この世代がヒホンを知らなくとも、少なくともアルジェリアが二度と死なないことは知るだろう』と思った。我々は早期敗退したが、命を取り戻したのだ。そしてその復活は、4年後のブラジルで起こるより大きな何かへの序章となった。
2014年、私はスタジアムにはいなかった。代わりにバブ・エル・ウエドの質素なカフェに座り、若者たちに囲まれていた。彼らのほとんどは、私たちがヒホンで戦った時にはまだ生まれてもいなかったのだ
壁にはベルーミとマジェルの古い写真が掛かっていた。かつてドイツを屈服させた英雄たちだ。小さなテレビ画面の隅で、アルジェリアの国旗がはためいていた。私は呟いた。「ヒスパニョーラの奇跡は再び起こるのか？」二度とあの絶望を味わいたくなかった。
誰もが沈黙していた。恐怖と疑念と希望が交錯する鼓動の音だけが響く。ライス・ムボリは火と鉄でできたシュートを次々と防ぎ、イスラム・スリマニが攻め上がる。マヌエル・ノイアーは10人目のディフェンダーのようにプレーした。一分一秒が戦いであり、一パスごとに悲鳴が上がった。試合は壮絶なマラソンだった。
ドイツは規定時間内に得点できず、延長戦開始2分でアンドレ・シュールレが先制点を叩き込んだ。絶望。そして終了間際にメスト・エジルが追加点を奪った。だがアルジェリアは諦めなかった。120分、アブデルムメン・ジャブーが同点弾を決めた。カフェは爆発した。そのゴールは我々の誇りの叫び、ヒホンへの答えだった。
隣の若者が涙を流しながら言った。「おじさん、今日は僕たちが82年のあなたたちのように胸を張ったんだ」。彼を見つめながら、誓って言うが、ついにヒホンが微笑んだ。試合には勝てなかったが、誇りを取り戻したのだ。
試合後、世界の論調は変わった。BBCスポーツは「アルジェリアは敗れなかった、世界の尊敬を勝ち取った」と報じた。デア・シュピーゲルは「アルジェリア人はヒホンの亡霊を蘇らせ、誇りと尊厳を再定義した」と記した。アルジャジーラのジャマル・ジャバリは「ヒホンは陰謀だった。ポルト・アレグレは高貴な復讐――未完だが名誉あるものだった」と書いた。 『ル・モンド』紙でさえ「アルジェリア、ドイツを震え上がらせ、崖っぷちを垣間見せたチーム」と見出しを掲げた。
我々は得点で復讐を果たせなかったが、尊厳を取り戻し、歴史を取り戻したのだ。
1982年のスキャンダル後、FIFAはグループリーグ最終戦を全て同時開催とすることを決定した。単純なルールだが、公平性を保証するものだった。これに対し『ワールドサッカー』誌はこう記した。「ヒホンは無駄ではなかった。ワールドカップを永遠に変えたのだ」
こうしてアルジェリアの名はFIFAの記憶に刻まれた。予選敗退チームとしてではなく、理念のために勝利したチームとして。それは完全な勝利ではなかったが、サッカーそのものに正義をもたらした。今日に至るまで、マジェル、ベロウミ、そして彼らのチームメイトたちは、サッカーの良心の中で不滅の存在であり続けている。