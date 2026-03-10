レガシー：アルジェリアのワールドカップの軌跡――「ヒホンでの恥辱」からポルト・アレグレでの誇りへ

スペインの列車は北へ向かって揺れながらヒホンへと進んだ。車内には世界中のファンが詰めかけていた。帽子をかぶったドイツ人、興奮したスペイン人、そしてアルジェリアの小さなグループは、疲労と長旅にもかかわらず旗を振っていた。彼らを見つめながら思った――この列車には、これから生まれる夢や記憶、涙の数々がどれほど詰まっているだろうかと。

車内で私はエル・パイス紙を購入した。見出しにはこうあった。「ドイツにとって楽な試合。驚きは期待できない」。キッカー誌にはこう書かれていた。「アルジェリアには熱意がある…だがサッカーには熱意以上のものが必要だ」。私は微笑んだ。彼らの傲慢さが我々を過小評価させるかどうかはわからなかったが、アルジェリア人一人ひとりの内に、決して過小評価してはならない何かが宿っていることは確信していた。

スタジアムは沸騰していた。淡い太陽の下で芝生がきらめき、まるで空そのものが奇跡を待っているかのようだった。緑のユニフォームのアルジェリアが、険しい表情のドイツと対峙する。ラバ・マジェルは剣のように輝き、ラクダル・ベルーミは歴史が勇敢な者を味方にすることを知る男の自信に満ちた笑みを浮かべていた。

マジェルの先制点で私は席から飛び上がった。ペンが手から落ち、かつてないほど叫んだ。欧州のスタジアムで初めてアルジェリアの国旗が掲げられるのを目にした。そしてドイツの同点弾…一瞬の緊張。だがベロウミがそこにいた―ゴール！アルジェリア2、ドイツ1。

我々は目の前の光景を信じられなかった。ドイツ人記者たちさえ数秒間沈黙し、混乱しながら記事を書いた。翌日、新聞は世界の声を代弁した。『ル・モンド』：「アルジェリアは傲慢なドイツに尊厳の教訓を授けた」『ガーディアン』：「この試合は欧州のアフリカサッカー観を変える」『ビルト』：「我々は衝撃を受けた…予想だにしなかった。ドイツの屈辱だ」

あの夜、私たちは眠れなかった。アルジェリアのサポーターたちは夜明けまでヒホン（Gijon）の街で歌い続けた。私たちは単なる勝者ではなかった。ワールドカップでドイツを破った初のアラブ人だったのだ。