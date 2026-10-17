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「レガシーを残したい！」アマド・ディアロがマンチェスター・ユナイテッドでの目標を語り、常にブルーノ・フェルナンデスに助言を求める理由を明かす
ウインガー、特別な「100」の節目を目指す
アマドはキャプテンの助言を頼りに、マンチェスター・ユナイテッドの歴史に名を刻もうと決意している。2021年1月にアタランタから正式に加入した背番号16は、日曜日にエランド・ロードで行われるリーズ・ユナイテッド戦に出場すれば、クラブでの通算100試合出場を達成する。2021年2月にオーレ・グンナー・スールシャール監督の下、レアル・ソシエダ戦でデビュー。その後、2シーズンにわたる期限付き移籍を経て、今ではトップチームの主力となっている。
- Getty Images Sport
イタリアとのつながりがロッカールームの結束を強める
2024年3月にリヴァプール戦で記憶に残るFAカップの決勝点を挙げて以来、このウインガーはクラブでさらに15ゴールを積み重ねた。仲間のFWから学び、得点やアシストをさらに増やしたいと考えている。フェルナンデスは以前セリエAでプレーしており、ウインガーがオールド・トラッフォードに加入してからは、2人が共通して話せる言語にもなっている。
今季の個人的な目標についてクラブ公式サイトに語ったアマドは、こう述べた。「今季はもっとゴールを決め、もっとアシストしたい。そこを伸ばしたいんだ。ブルーノ［フェルナンデス］のような他の選手からも学びたい。ブルーノにとっては自然にできることなんだ。［マテウス］・クーニャやベンヤミン・シェシュコ、ブライアン［エンベウモ］からも学びたい。彼らにとっても自然にできることだから。僕は彼らから学ばなければならないし、今季も学んでいる。さらに向上していきたい」
キャプテンに助言を求める理由については、こう続けた。「ちょっとした問題があるときや、選手からアドバイスが欲しいとき、僕が話したくなるのがブルーノなんだ。何かについて助言が必要なときは、いつもブルーノのところへ話しに行く。彼はイタリア語を話せるから、どう思うか、どんなアドバイスをくれるかを聞きやすい。ここで僕を大いに助けてくれた選手はブルーノだと思う。でも、エリック・バイリーがここにいたときも、彼とはとても親しかった。エリックの後では、このクラブに来てから僕を大いに助けてくれたのはブルーノだと思う」
代表通算100試合出場のアフリカ人選手、長く残る足跡を目指す
日曜日の試合に出場すれば、アマドはバイリー、クイントン・フォーチュン、アンドレ・オナナに続き、マンチェスター・ユナイテッドで通算100試合出場を達成する4人目のアフリカ人選手となる。しかし、その偉業に満足するつもりはない。いつかクラブを去るとき、サポーターに自分の貢献を好意的に振り返ってもらいたいと考えている。
マンチェスターでプレーできる特権を最大限に生かしたいと語るアマドは、こう続けた。「ここマンチェスターに足跡を残したい。人々に『あんな選手がいた。とんでもなくて、信じられないような選手だった』と言ってもらいたい。いつかこのクラブを去ったときに、『いや、彼は十分に力を尽くさなかった……才能はあったのに、十分に発揮しなかった』とは言われたくない」
「自分にできると分かっていることを、クラブに還元したい。マンチェスター・ユナイテッドでプレーできる特権があるのだから。その特権を生かして、クラブに何かをもたらしたい。それが心に引っかかっているし、実現したい。いつかこのクラブを去るなら、人々には僕のことを良く言ってほしい」
- Colorsport
復帰するアタッカーを待ち受ける激しいダービー
24歳の同選手は、プレシーズン中に負った足首の負傷で開幕から数週間を欠場し、今季の出場はわずか2試合にとどまっている。土曜日のトッテナム・ホットスパー戦（1-1）では先発して59分間プレー。その後、レニー・ヨロの退場で10人となったユナイテッドがアトレティコ・マドリーに0-2で敗れた試合では、マーカス・ラッシュフォードに代わって出場し、25分間プレーした。ユナイテッドがヨークシャーで切望する勝利を収めるには、同選手が試合勘を取り戻すことが重要となる。
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