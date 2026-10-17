2024年3月にリヴァプール戦で記憶に残るFAカップの決勝点を挙げて以来、このウインガーはクラブでさらに15ゴールを積み重ねた。仲間のFWから学び、得点やアシストをさらに増やしたいと考えている。フェルナンデスは以前セリエAでプレーしており、ウインガーがオールド・トラッフォードに加入してからは、2人が共通して話せる言語にもなっている。

今季の個人的な目標についてクラブ公式サイトに語ったアマドは、こう述べた。「今季はもっとゴールを決め、もっとアシストしたい。そこを伸ばしたいんだ。ブルーノ［フェルナンデス］のような他の選手からも学びたい。ブルーノにとっては自然にできることなんだ。［マテウス］・クーニャやベンヤミン・シェシュコ、ブライアン［エンベウモ］からも学びたい。彼らにとっても自然にできることだから。僕は彼らから学ばなければならないし、今季も学んでいる。さらに向上していきたい」

キャプテンに助言を求める理由については、こう続けた。「ちょっとした問題があるときや、選手からアドバイスが欲しいとき、僕が話したくなるのがブルーノなんだ。何かについて助言が必要なときは、いつもブルーノのところへ話しに行く。彼はイタリア語を話せるから、どう思うか、どんなアドバイスをくれるかを聞きやすい。ここで僕を大いに助けてくれた選手はブルーノだと思う。でも、エリック・バイリーがここにいたときも、彼とはとても親しかった。エリックの後では、このクラブに来てから僕を大いに助けてくれたのはブルーノだと思う」