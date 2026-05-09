PSG/NIKE
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「レガシーは築かれる」―PSGが2026-27シーズンの新ホームユニフォームを発表
伝統的な美学の復活
フランス王者のパリ・サンジェルマンが、世界中のファンに捧げるオマージュとして、中央に赤と白の太いストライプを入れたロイヤルブルーの新ユニフォームを発表した。このデザインは、パリのアイデンティティ原点への回帰を象徴し、胸中央にはクラブエンブレムとナイキのスウッシュを力強く配置。中央のグラフィックは背面へシームレスに続き、全体に調和のある視覚流れを生み出す。
伝統を礎に
「レガシーは築かれ、オーラは輝きを放つ」。クラブの公式ローンチキャンペーンは、パルク・デ・プランスで選手と観客席が息づくつながりを強調する。PSGは公式チャンネルでキャンペーン開始を発表した。
スタジアム文化を称えて
生地だけでなく、中央のグラフィックはスタンドの色彩とファンが振る旗をイメージしています。PSGは「最も象徴的なデザインコードに立ち返り」、クラブの文化とビジュアルアイデンティティを称えています。ナイキとクラブが共同で展開するキャンペーンにより、選手とサポーターが肩を並べてパリならではの精神を称えます。
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段階的な小売展開
ファンは5月9日（土）から、パリ・サンジェルマンとナイキの公式オンラインストアで新しいホームキットを購入できます。 5月15日にはスポーツウェアコレクション、6月9日にはトレーニングウェアのフルラインナップが発売されます。選手たちは2025-26シーズン中に公式戦で新ユニフォームを初披露し、2026-27シーズンに向けて国内制覇とチャンピオンズリーグ優勝を目指します。決勝ではアーセナルと対戦します。