「レガシーは築かれる」―PSGが2026-27シーズンの新ホームユニフォームを発表

生地だけでなく、中央のグラフィックはスタンドの色彩とファンが振る旗をイメージしています。PSGは「最も象徴的なデザインコードに立ち返り」、クラブの文化とビジュアルアイデンティティを称えています。ナイキとクラブが共同で展開するキャンペーンにより、選手とサポーターが肩を並べてパリならではの精神を称えます。