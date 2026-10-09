同世代の選手たちより常に一歩先を行き、常に自分より年上の相手を舞台にプレーしてきたエリモガレは、今季マッシモ・ブランビーラ率いるユヴェントスNext Genへ昇格し、セリエCでここまで5試合に出場している。ただ、トップチームももうすぐそこにあり、ルチアーノ・スパレッティの下で近くデビューを果たす可能性もある。同監督は彼をヨーロッパリーグのNEC戦に向けても招集していた。「将来的に大きく成長していけることを感じさせる特徴を備えている。だが、正しい形で成長を助け、適切な時間をかけて経験を積ませる必要がある」と、元イタリア代表監督は彼について語っている。





この権威あるリストには、ほかにイタリア人が2人（コモのカッサーノ、そしてチュニジア人のブアスカルも擁するローマのアレーナ）入っているが、デスティニーはユヴェントスとイタリアサッカー界の大きな希望だ。2009年にトリノでナイジェリアにルーツを持つ家族のもとに生まれ、7歳でユヴェントスの下部組織に加わるまでは、地元地区のアマチュアクラブであるレバウデンゴで育った。そこからは止まることのない上昇を続けてきた。





その身体的特徴――180cmを超える長身――と技術面から、早くからラファエル・レオンと比較されてきた。実際、彼は右利きの左ウイングで、幅を取ってスタートし、1対1を仕掛け、右足でカーブをかけたシュートを狙むことを好む。そのプレーは加速、ドリブル、1対1、スプリント、ひらめきに満ちたプレーの見本市であり、まさにミランで見せた最高のレオンを思わせる。エリモガレは右サイドやトップ下、あるいはセンターフォワードの近くでも起用できるが、そうしたスペースでのプレーにはまだ改善の余地が大きい。 とりわけゴール前とラスト30メートルでは、より確実さを身につけ、もっと継続的にゴールを奪わなければならない。その歩みは、バイエルン・ミュンヘンでの時期を経て若くしてユヴェントスに加わり、すぐにトップチームで地位を築いたケナン・ユルディズを少し思い起こさせる。トルコ代表の彼は2009年生まれのエリモガレにとって確かな参考例だが、本人がアイドルであり手本としているのはネイマールだ。





ユヴェントスの宝であり、イタリアの宝でもある。 エリモガレはイタリア代表の各年代別カテゴリーを順調に歩んでいる。まずイタリアU-15代表に入り、その後はU-17代表でU-17欧州選手権と同カテゴリーのワールドカップを戦った。その後、チームメートの大半より2歳若かったにもかかわらず、ボッリーニによってU-19欧州選手権にも連れて行かれた。 バロンドール獲得という目標を胸に抱く、生まれながらの逸材だ。





こうした逸材を、ユヴェントスはしっかり守り、ピッチ内外で大切に育てたいと考えている。 デスティニー・エリモガレは2028年までの強固な契約を結んでおり、ユヴェントスも大きな期待を寄せているため、近いうちにトップチームでデビューさせる考えだ。 今も、そしてこれからますますクラブの未来を担う存在である。