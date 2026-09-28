レオン「トルコリーグは非常に競争が激しく、ビッグネームもいる。いい意味で驚かされた」

ゴールの喜びこそクロスバーに阻まれたものの、内容は上々だった。ポルトガルがノルウェーで収めた見事な勝利の立役者の一人となった元ミランのラファエル・レオンは、試合後にOjogoが伝えたコメントで次のように語っている。 「ジョルジェ・ジェズスは僕のことを理解しているし、どんな役割でも全力を尽くすつもりだ。自分の特長を最大限に生かせるよう、彼が助けてくれると確信している。監督は守備に大きな安定感をもたらしてくれた。相手は長くボールを保持していたが、僕たちは守備でコンパクトさを保つことができた。重要な試合で違いを生み出すために、まさにそれが必要だった。ピッチに入るたびに、常に全力を尽くすことを心がけている。プレシーズンをこなしていないので、最高のコンディションに近づけようとしているところだが、チームを助ける準備はいつでもできている。代表には非常に高いクオリティーを持つ選手がそろっている。全員が準備できていて、監督はジョアン・フェリックスのように、それぞれが違いを生み出せるポジションで起用している。うれしいよ。彼のことは大切に思っているし、多くの批判を受けてきたが、今はそのクオリティーを示し、違いを生み出している」