レオン・ゴレツカが、数週間の離脱を強いられる見通しだと発表した。これにより、大きな期待を集めていたアストン・ヴィラでのデビューは遅れることになる。バイエルンとの契約満了を受け、8月下旬にフリー移籍でプレミアリーグの同クラブに加入したドイツ代表で73キャップのゴレツカは、月曜夜にSNSを通じてこのニュースを明かした。

ヴィラのファンに直接向けて、ゴレツカはこのフィジカル面の問題が起きたタイミングへの失望を口にした。31歳の同選手は、自身のインスタグラムに投稿した声明で次のように記している。「ヴィランズのみなさん、まずは素晴らしい歓迎をありがとう。このクラブで最初の数日を過ごし、自分がまさにいるべき場所に来たのだという思いは、日を追うごとに強くなっていました。残念ながら、ピッチを離れていた時間のあとで負荷が増したことに対し、自分の体が反応してしまいました。もどかしいですが、万全の状態で戻るために、今はこの短い休養が必要です」