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レオン・ゴレツカ、アストン・ビラでのデビューの可能性を前に負傷の打撃 戦列離脱へ
ヴィラ新加入選手に負傷の痛手
レオン・ゴレツカが、数週間の離脱を強いられる見通しだと発表した。これにより、大きな期待を集めていたアストン・ヴィラでのデビューは遅れることになる。バイエルンとの契約満了を受け、8月下旬にフリー移籍でプレミアリーグの同クラブに加入したドイツ代表で73キャップのゴレツカは、月曜夜にSNSを通じてこのニュースを明かした。
ヴィラのファンに直接向けて、ゴレツカはこのフィジカル面の問題が起きたタイミングへの失望を口にした。31歳の同選手は、自身のインスタグラムに投稿した声明で次のように記している。「ヴィランズのみなさん、まずは素晴らしい歓迎をありがとう。このクラブで最初の数日を過ごし、自分がまさにいるべき場所に来たのだという思いは、日を追うごとに強くなっていました。残念ながら、ピッチを離れていた時間のあとで負荷が増したことに対し、自分の体が反応してしまいました。もどかしいですが、万全の状態で戻るために、今はこの短い休養が必要です」
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国際舞台への夢はいったん保留に
今夏のワールドカップでドイツの4試合中3試合に出場し、チームがパラグアイに敗れてラウンド32で敗退したゴレツカにとって、このタイミングは特につらいものとなった。ユリアン・ナーゲルスマンの後任として就任し、オランダ、ギリシャ、セルビアとのネーションズリーグに向けて初陣の準備を進めるユルゲン・クロップにとって、同MFは中心選手になると見込まれていた。しかし、この負傷によりゴレツカは次回の代表ウィークを欠場することが確実となり、クロップは初のトレーニングキャンプに向けたプランの修正を迫られる。
それでも、この痛手を受けた中でゴレツカは、現在の国内戦中断期間中に早期回復を果たすことへ意識を向けている。同MFは声明の中で次のように付け加えた。「これから数日間、代表ウィークも含めて完全回復のために使う。そして戻ったら、あなたたちのために、そしてヴィラのために戦い、すべてを捧げる準備を整える。近いうちにピッチでみんなに会えるのが待ちきれない。サポートをありがとう。レオン」
ウナイ・エメリは冷静さを保つ
ゴレツカの負傷は、アストン・ヴィラにとって不安定な時期に起きた。プレミアリーグでの今季のスタートは苦しく、1分け2敗で17位に沈んでいる。さらに状況を悪化させているのが、ウナイ・エメリ監督のチームが火曜日にクラブ・ブルージュとのアウェー戦でチャンピオンズリーグ初戦に臨もうとしていることだ。この痛手について、エメリ監督は、ゴレツカほどの実績を持つ選手がクラブでまだ一度もプレーする前に離脱したことへのもどかしさを認めた。
エメリ監督は、元シャルケおよびバイエルンの選手の負傷について語る際も達観した姿勢を崩さなかった。「ゴレツカの負傷と彼の問題は少し苛立たしいが、ロス・バークリー、ジョアン・ゴメス、ラマーレ・ボガード、ブバカル・カマラのように、彼の代わりを務められる選手はいる」とヴィラの指揮官はコメントした。
- AFP
アストン・ビラ、夏の大刷新後に安定を模索へ
ゴレツカの負傷は、慌ただしい夏の退団ラッシュを経て再建期を進むアストン・ヴィラにとって、さらなる大きな障害となる。エミリアーノ・マルティネス、エズリ・コンサ、リュカ・ディニュ、ユーリ・ティーレマンス、モーガン・ロジャース、オリー・ワトキンスといった主力を失った中、ウナイ・エメリ監督のチームは新たなアイデンティティーの確立に取り組んでいる。ウェスト・ミッドランズのクラブは、土曜日にノッティンガム・フォレストをホームに迎え、今季プレミアリーグ初勝利をつかむべく必死に巻き返しを狙う。
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