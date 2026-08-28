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Goal.com
ライブ
Galatasaray Liverpool Champions LeagueGetty Images
Simone Gervasio

翻訳者：

レオン、オシムヘン、そして…：ガラタサライはどんなチームなのか。トルコ国内とチャンピオンズリーグでどこまで行けるのか

ガラタサライ
ガラタサライ 対 ギョズテペ
ギョズテペ
スーパーリグ
ラファエル・レオン
ACミラン
セリエ A

スュペル・リグ4連覇、そしてラファエル・レオンを擁したガラタサライは立ち止まらない。むしろさらに加速している。 ポルトガル代表FWをミランから巨額で獲得したことで、ガラタサライはトルコリーグ優勝の最有力候補として再び名乗りを上げた。実際、この大会を4シーズン連続で制している。さらに、来季チャンピオンズリーグのダークホースとしての期待も高まっている。


オカン・ブルク監督のチームは、紙の上では国内リーグを支配し、チャンピオンズリーグではリーグフェーズ後のプレーオフでユヴェントスを退けた末に、ラウンド16でリヴァプールに敗れたチームよりも強力だ。ピッチ外では友人関係にあるレオンとオシムヘンは、今後イスタンブールのクラブの攻撃陣をけん引することになり、今夏すでに欧州トップクラブから多くのスター選手が加わっているこのリーグにおいて、黄金コンビを形成することを期待されている。

  • ガラタサライは今季、ややもたついたスタートとなった。昇格組のコルムと2-2で引き分けたが、その後すぐに立て直し、エルズルムスポルのホームで4得点の快勝を収めた。元ナポリの選手は意欲十分で、すでに継続してゴールを決めている。しかも今は、自身と同じレベルのスターがそばにおり、さらに生かされ、その力をより引き出される可能性がある。レオンがアストン・ヴィラプレミアリーグの華やかさよりもトルコを選んだ理由も、こうした点にある。勝つべきリーグでありながら、すべての試合で100％を要求されるわけではなく、欧州の舞台でも大きなサプライズを起こし得るからだ。ニヨンでの組み合わせ抽選はあまり情けをかけてくれず、トルコ王者はバルセロナ、PSG、アストン・ヴィラ、スポルティング、フェイエノールト、リール、シュトゥットガルト、AEKアテネと対戦することになった。決して楽ではない道のりで、最高のレオンが必要になる。


    もっとも、ガラタサライはオシムヘンレオンだけのチームではない。確かに、フェネルバフチェ、ベシクタシュ、トラブゾンスポルが花火のような移籍市場を過ごした一方で、ガラタサライはより慎重で倹約的だった。それでも、大きな補強はすでに以前の移籍市場で行われており、さらなる動きがある可能性もある。そして何より、このチームのスカッドは非常に競争力が高い。


    オカンの下で、ハイレベルな控えはそれほど多くないが、最初の15人に関して言えば、ガラタサライは依然としてライバルを上回っている。その差は縮まっているとはいえ、だ。チームの柱はGKのチャクルで、守備は復調したシンゴサンチェスを軸としている。両者はそれぞれコートジボワール代表、コロンビア代表で素晴らしいワールドカップを2度戦った。中盤では、移籍を求めているトレイラの状況を見極める必要がある一方、かつては不可欠だったギュンドアンレミナも、もはや絶対的な存在ではない。世代交代はすでに進んでおり、サライ、ガブリエウ・サラ、アクギュン、ユルマズといった顔ぶれが不動の主力へと押し上げられている。さらに、今季はサネにとって再浮上のシーズンにもならなければならない。クラブでも、とりわけ代表でも調子を落としているからだ。もしバイエルン時代の彼を取り戻せるなら、レオン、オシムヘンとの3トップは火を吹く可能性がある。

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