ガラタサライは今季、ややもたついたスタートとなった。昇格組のコルムと2-2で引き分けたが、その後すぐに立て直し、エルズルムスポルのホームで4得点の快勝を収めた。元ナポリの選手は意欲十分で、すでに継続してゴールを決めている。しかも今は、自身と同じレベルのスターがそばにおり、さらに生かされ、その力をより引き出される可能性がある。レオンがアストン・ヴィラやプレミアリーグの華やかさよりもトルコを選んだ理由も、こうした点にある。勝つべきリーグでありながら、すべての試合で100％を要求されるわけではなく、欧州の舞台でも大きなサプライズを起こし得るからだ。ニヨンでの組み合わせ抽選はあまり情けをかけてくれず、トルコ王者はバルセロナ、PSG、アストン・ヴィラ、スポルティング、フェイエノールト、リール、シュトゥットガルト、AEKアテネと対戦することになった。決して楽ではない道のりで、最高のレオンが必要になる。





もっとも、ガラタサライはオシムヘンとレオンだけのチームではない。確かに、フェネルバフチェ、ベシクタシュ、トラブゾンスポルが花火のような移籍市場を過ごした一方で、ガラタサライはより慎重で倹約的だった。それでも、大きな補強はすでに以前の移籍市場で行われており、さらなる動きがある可能性もある。そして何より、このチームのスカッドは非常に競争力が高い。





オカンの下で、ハイレベルな控えはそれほど多くないが、最初の15人に関して言えば、ガラタサライは依然としてライバルを上回っている。その差は縮まっているとはいえ、だ。チームの柱はGKのチャクルで、守備は復調したシンゴとサンチェスを軸としている。両者はそれぞれコートジボワール代表、コロンビア代表で素晴らしいワールドカップを2度戦った。中盤では、移籍を求めているトレイラの状況を見極める必要がある一方、かつては不可欠だったギュンドアンやレミナも、もはや絶対的な存在ではない。世代交代はすでに進んでおり、サライ、ガブリエウ・サラ、アクギュン、ユルマズといった顔ぶれが不動の主力へと押し上げられている。さらに、今季はサネにとって再浮上のシーズンにもならなければならない。クラブでも、とりわけ代表でも調子を落としているからだ。もしバイエルン時代の彼を取り戻せるなら、レオン、オシムヘンとの3トップは火を吹く可能性がある。