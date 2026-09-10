Anadolu Agency
翻訳者：
「レオンのリスボンでの悪夢！」 ルイス・スアレスとセルジ・アルティミラが、ラファエル・レオンの敵意に満ちたアルバラーデ帰還をいかに台無しにしたか
スポルティング、レオン復帰戦で序盤の衝撃を乗り越える
スポルティングCPはエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで行われたUEFAチャンピオンズリーグ初戦で、ガラタサライに3-1の逆転勝利を収める好発進を決めた。スポルティングCPは序盤にゴンサロ・イナシオのオウンゴールで先制を許したが、ジェニー・カタモ、ルイス・スアレス、ロドリゴ・サラサールの得点で試合をひっくり返した。
かつてスポルティングCPのアカデミー出身だったラファエル・レオンは、ガラタサライの一員としてベンチから途中出場し、ホームサポーターから敵意ある反応を浴びた。
この勝利により、ルイ・ボルジェス率いるチームは新たな欧州リーグフェーズの初戦で勝ち点3を手にした。
スアレス、チームの粘り強さと信念を称賛
得点者のスアレスはスポルティングの逆転をけん引するうえで決定的な役割を果たした。イスマイル・ヤコブスに倒されて後半にPKを獲得すると、自らそれを決めた。これで4試合連続ゴールとなったコロンビア人FWは、不安定な立ち上がりのあとに見せたチームの落ち着きを称えた。
試合後に振り返ったスアレスは、過密日程を戦うスポルティングにとっては、いかなる個人的な節目よりもチームとしての勝利が優先されると強調した。
「この勝利の栄誉と栄光を神にささげる」とスアレスは述べた。「最初の15分から20分は少し緊張していたが、その後はうまく成長し、ボールを保持し、結果をひっくり返すことができた」
アルティミラ、MFとして夢のデビューを満喫
今夏加入したセルジ・アルティミラは、サラサールとともに中盤の軸を担い、ハーフタイム後のチームの見事な戦術的対応を称賛した。スペイン人MFは、父親とともにこの大会を見て育ったことから、チャンピオンズリーグデビューは子どもの頃からの夢がかなった瞬間だと表現した。
アルティミラはまた、試合終盤に受けた軽傷についても問題ないとし、今後の国内戦に向けてコンディションに不安はないと明かした。
「夢がかなった。またひとつかなったよ」とアルティミラは語った。「僕たちは最高の入り方はできなかった。でも、チームの反応と、とても良かった後半に目を向ける必要がある」
サラサールの妙技で勝ち点獲得、ライオンズは前を見据える
ウルグアイ人プレーメーカーのサラサールは後半18分、この夜を決定づける瞬間を演出した。見事な直接FKを壁の上からカーブで沈め、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデの観衆を総立ちにした。この一撃でガラタサライの勢いは完全に消え、レアンとトルコ王者は次第に孤立していった。
勝ち点3を確保したスポルティングは、ひとまず勝利を喜んだ後、ファマリカン戦での国内リーグタイトル防衛へと再び集中する。
スアレスは最後に冷静な口調でこう付け加えた。「私たちの目標は非常に明確だ。この大会では、1試合ずつ戦っていく」
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