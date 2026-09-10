「レオンのリスボンでの悪夢！」 ルイス・スアレスとセルジ・アルティミラが、ラファエル・レオンの敵意に満ちたアルバラーデ帰還をいかに台無しにしたか

スポルティングCPはエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで行われたUEFAチャンピオンズリーグ初戦で、ガラタサライに3-1の逆転勝利を収める好発進を決めた。スポルティングCPは序盤にゴンサロ・イナシオのオウンゴールで先制を許したが、ジェニー・カタモ、ルイス・スアレス、ロドリゴ・サラサールの得点で試合をひっくり返した。

かつてスポルティングCPのアカデミー出身だったラファエル・レオンは、ガラタサライの一員としてベンチから途中出場し、ホームサポーターから敵意ある反応を浴びた。

この勝利により、ルイ・ボルジェス率いるチームは新たな欧州リーグフェーズの初戦で勝ち点3を手にした。