その結果、現時点、つまり8月12日の時点で、移籍市場閉幕まで20日、セリエA開幕まで10日を残しているにもかかわらず、レオンはいまだ来季どこでプレーするのか確信を持てていない。おそらくプレミアリーグやラ・リーガから魅力的な打診があることを期待していたのだろうが、それは来なかった。つまり、チーム内で最も高給取りの選手であり、技術的にも最も優れた部類に入る彼が、今や最終的にチームに残ったとしても先発の座すら確約されておらず、そのうえ新戦力獲得に向けた交渉を止めてしまっている。危険な袋小路だが、レオンはSNSでそれを振り払おうとしている。最終的にミランに残ることになった場合、この夏に何度も見せた不満の意思表示を、そしてその中で繰り返しミランを突き放してきたことを、サポーターがどう受け止めるかも見極めなければならない。