ラファエル・レオンが再びSNSで発信し、ミラン退団に暗に言及した。ポルトガル代表FWが今夜、Instagramのストーリーに投稿した内容は以下の通り。「僕の唯一の考えはピッチのことだけだ。 一試合一試合、そして一回一回のトレーニングでベストを尽くすことに集中している。あらゆる憶測や事実ではない報道を避けるためにも、以前から自分のあらゆる利益の管理は家族と弁護士にのみ任せていることを改めて伝える。それ以外の誰も、僕の名において話す権限はない。次の目標に集中する」。
翻訳者：
レオンがミラン退団について言及「自分が考えているのはピッチのことだけ。僕の名の下に誰も語ることはできない。次の目標に集中している」
複雑な状況
ポルトガル人FWは、ミランに売却可能と見なされているなか、自身の将来について再び声を上げ、SNS上で見解を示した。憶測を避けるためでもあり、その口調は断固たるものだった。自身の状況を改めて強調し、頼りにしているのは家族、とりわけ父親と弁護士だけだと明かし、移籍の際にジョルジェ・メンデスが仲介に入る可能性も否定した。現時点で移籍市場に気を取られている様子はない。もっとも、ミランにとってレオンは決して不可欠な存在ではなく、この行き詰まりが現状ではアモリムのチーム編成を難しくしている。
アモリムの選択
実際、スポルティングとマンチェスター・ユナイテッドの前指揮官であるこの監督にとって、背番号10は決して不可欠な存在ではなく、さらに移籍市場の序盤におけるレオンの別れの言葉は、かなり確実な退団を予感させていた。だが日が経つにつれて、経済面でミランが納得できるオファー、そしてスポーツ面で選手本人が納得できるオファーの不在が状況を固定化し、レオンは今や残留する可能性がある一方で、3-4-2-1の中で明確な役割を持てておらず、何より退団が実現しなかったことで、彼のポジションへの補強も可能にしなかった。
トルコ行きへの拒否と低額オファー
実際のところ、当初のフェネルバフチェ、そしてとりわけその後のガラタサライから届いたトルコ勢のオファーは、一度もACミランを納得させるものではなかった。クラブは当初から、完全移籍での放出に6000万ユーロを要求していたが、イスタンブールから届いたのは買い取り権または買い取り義務付きのレンタル移籍で、金額も大幅に低い、3500万〜4000万ユーロ程度の提案だった。加えて、レオン自身もボスポラス海峡を渡る移籍を、自身のキャリアにとってのステップアップとは考えていない。
その結果、現時点、つまり8月12日の時点で、移籍市場閉幕まで20日、セリエA開幕まで10日を残しているにもかかわらず、レオンはいまだ来季どこでプレーするのか確信を持てていない。おそらくプレミアリーグやラ・リーガから魅力的な打診があることを期待していたのだろうが、それは来なかった。つまり、チーム内で最も高給取りの選手であり、技術的にも最も優れた部類に入る彼が、今や最終的にチームに残ったとしても先発の座すら確約されておらず、そのうえ新戦力獲得に向けた交渉を止めてしまっている。危険な袋小路だが、レオンはSNSでそれを振り払おうとしている。最終的にミランに残ることになった場合、この夏に何度も見せた不満の意思表示を、そしてその中で繰り返しミランを突き放してきたことを、サポーターがどう受け止めるかも見極めなければならない。
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