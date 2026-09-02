一方で、オドグのトゥールーズ、コスティッチのスパルタ・ロッテルダム、アテカメのリヨンへの買い取りオプションなしの無償移籍は明確に読み取れるものの、その他の放出については同じことは言えない。ミランは、フォファナのリヨンへのレンタル移籍、ヒメネスのポルトへの買い取りオプション付き移籍、さらにケビン・ゼローリのズュートティロルへの移籍から1セントも受け取っていない。





つまり、複数の放出があり、ベナセルとの契約解除も考慮しても、ミランの収入はわずか4250万ユーロにとどまったということだ。この数字は、クラブの組織図に新たなスポーツディレクターを加えることの妥当性についても考えさせられる。