華々しい幕開けから、移籍市場最終日のほろ苦い結末へ。4年間にわたって距離を置いてきたジェリー・カルディナーレが、今回は自らミランの補強戦略を主導した。 ボビー・ガーディナーとヘンドリク・アルマシュタットの支援も受けたが、加入と放出の両面で最も重要な取引には、スーパーエージェントのジョルジュ・メンデスの存在が色濃く刻まれている。最終日の失望は複数の要因が重なった結果だ。必要だった2人の補強を実現できなかったこと、そして放出にも苦戦し、さらにトモリの一件がプロジェクトの信頼性を損なったことだ。イングランド人DFは構想外となっており、アモリムはその強硬路線をあらためて確認していたが、その後ミランはヒラに加えて高いレベルのDFを獲得できず、方針の修正を余儀なくされた。
翻訳者：
レオンからフォファナまで：ミランは売却でケース別にいくらを手にしたのか
3800万の男
この夏、ミランを巡る最大の話題は、ラファエウ・レオンによってもたらされたものだった。元ミランの背番号10は、3月の時点ですでに移籍市場に出されていたが、最終期限の4日前に実現したその移籍は、期待されただけの利益をもたらさなかった。ミランがガラタサライから受け取ったのはわずか3800万ユーロ（まだ発生していないボーナスは除く）。クラブは夏を通して6000万ユーロを求め、ジョルジュ・メンデスの助力も仰いだが、それも実らなかった。
エンクンクから300万ユーロ
ミランにとって今夏で2番目に高額な売却となったのは、クリストファー・エンクンクのライプツィヒ移籍だ。ドイツのクラブは、約300万ユーロの有償ローンでミランとの交渉をまとめた。契約には買い取り義務のないオプションも含まれており、ライプツィヒはシーズン終了後にこれを行使する可能性がある。
リッチから150万ユーロ
リッチは驚きをもって、この非常に特別なランキングで3位につけた。コモは5日前、ミランと、ファブレガスの下に加わるこのMFの移籍方式と金額を取り決めた。リッチは、欧州カップ戦出場権獲得時のボーナス付きで150万ユーロの有償レンタルでコモに加わり、2200万ユーロに設定された買い取りオプションも付く。
ヨーロッパではゼロ円
一方で、オドグのトゥールーズ、コスティッチのスパルタ・ロッテルダム、アテカメのリヨンへの買い取りオプションなしの無償移籍は明確に読み取れるものの、その他の放出については同じことは言えない。ミランは、フォファナのリヨンへのレンタル移籍、ヒメネスのポルトへの買い取りオプション付き移籍、さらにケビン・ゼローリのズュートティロルへの移籍から1セントも受け取っていない。
つまり、複数の放出があり、ベナセルとの契約解除も考慮しても、ミランの収入はわずか4250万ユーロにとどまったということだ。この数字は、クラブの組織図に新たなスポーツディレクターを加えることの妥当性についても考えさせられる。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。