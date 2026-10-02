10代でデビューを飾ったこの選手が見せた恐れ知らずのカメオ出演には、A代表のスカローニ監督から温かい賛辞が送られた。試合終了後、48歳の指揮官は、この若手の長期的な成長を慎重に管理することの重要性を強調した。「私たちは選手たちに、クラブでやっていることをここでもやるよう求めている。ここに来てそれができないなら、心配になるだろう。

「レオ（フロレス）は非常にうまくやっているし、私たちは彼を大切にしなければならない。寄り添い、支えていく必要がある。ボカではバスコ（アルアバレーナ）とモノ・マルキッチが、彼への接し方を分かっていると思う」

スカローニ監督は、継続的な成功には忍耐が不可欠だと改めて強調した。「彼は、フランコ（マスタントゥオーノ）と同じように、私たちが育てていかなければならない才能だ。それが結果を得る唯一の方法だ。今日の10分間で見せたことを毎試合できれば信じられないことだが、焦ってはいけない。私たちは常に彼を守っていく」