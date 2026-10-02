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レオネル・フローレス、アルゼンチン代表で印象的なデビュー戦の短時間出場を経てボカ・ジュニアーズに復帰へ
10代選手が即先発をアピール
ブエノスアイレスの強豪が誇る逸材は、目を引くA代表デビューを果たした直後、すぐにクラブでの任務へと意識を切り替えた。コルドバでの試合で最後の10分間にリサンドロ・マルティネスとの交代で投入されたこのウインガーは、臆することなくプレーし、ボリビアGKギジェルモ・ビスカラに鋭いボレーシュートを弾き出されて惜しくもゴールとはならなかったものの、記念すべき一戦を得点で飾りかけた。アルゼンチン代表の4ゴール快勝から48時間もたたない中、フロレスはウニオン戦でボカの先発の座をつかむ絶好の立場にある。
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指揮官が神童への辛抱を求める
10代でデビューを飾ったこの選手が見せた恐れ知らずのカメオ出演には、A代表のスカローニ監督から温かい賛辞が送られた。試合終了後、48歳の指揮官は、この若手の長期的な成長を慎重に管理することの重要性を強調した。「私たちは選手たちに、クラブでやっていることをここでもやるよう求めている。ここに来てそれができないなら、心配になるだろう。
「レオ（フロレス）は非常にうまくやっているし、私たちは彼を大切にしなければならない。寄り添い、支えていく必要がある。ボカではバスコ（アルアバレーナ）とモノ・マルキッチが、彼への接し方を分かっていると思う」
スカローニ監督は、継続的な成功には忍耐が不可欠だと改めて強調した。「彼は、フランコ（マスタントゥオーノ）と同じように、私たちが育てていかなければならない才能だ。それが結果を得る唯一の方法だ。今日の10分間で見せたことを毎試合できれば信じられないことだが、焦ってはいけない。私たちは常に彼を守っていく」
揺るぎない自信が急成長を後押しする
2007年生まれのこのFWが見せる流星のような台頭ぶりは、2026年7月中旬にボカのトップチームへ加わって以降、公式戦出場がわずか17試合であることを踏まえれば、驚異的と言うほかない。
エスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスでA代表のユニフォームに袖を通したことを振り返り、フローレスは次のように語った。「出場時間をもらえてうれしい。サッカーをしていると幸せな気持ちになる。子どもの頃から自分には強い気持ちがあったし、ピッチでプレーする時は、目の前に誰がいようと気にしない」
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先発選考のジレンマが国内戦でのローテーションを試す
ジャーナリストのエミリアーノ・ラディ氏が『ESPN F12』で伝えたところによると、セバスティアン・ビジャが発熱で離脱したことを受け、アルアバレナはフローレスをミゲル・メレンティエルと並べて先発起用する準備を整えている。アルゼンチンは今後、サンフアンでブルキナファソとの親善試合に臨み、その後リオネル・メッシがエスタディオ・モヌメンタルでベナンと戦う感動的な別れの一戦を迎える。国内での容赦ない日程と、国際舞台で急速に高まる評価を両立することは、この10代選手の成熟度を測る決定的な試練となる。
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