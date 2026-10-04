ボカでの出場後に回復の時間を取ることなく、フロレスはエスタディオ・モヌメンタルで行われたブルキナファソ戦で、スカローニ監督から後半の45分間を丸ごと託された。持ち前の大胆さを発揮して左サイドでプレーした19歳は、アルゼンチンの最後の2得点の組み立てに直接関与。自身のゴールこそなかったものの、そのエネルギッシュなパフォーマンスは、すでにアラウアバレーナ氏とスカローニ監督から称賛を集めていた印象的な出来をさらに裏付けるものとなった。