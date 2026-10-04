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レオネル・フロレス、ボカ・ジュニオルスとアルゼンチンで2日連続出場の珍記録を達成
アルゼンチン代表スターにとって慌ただしい1週間
フロレスは、将来有望なキャリアの中で、クラブと代表の両方で2日連続してプレーするという並外れた節目を刻んだ。水曜夜にボリビア戦でアルゼンチンのA代表デビューを果たした19歳は、金曜夜にはボカでウニオン・デ・サンタフェ戦に出場。その翌日の土曜夜、ウインガーはエスタディオ・モヌメンタルで行われたブルキナファソ戦の大勝で、再びアルゼンチン代表としてピッチに立った。
- Photogamma
ラ・ボンボネーラで途中出場の切り札が存在感を発揮
後半に投入されたフロレスは、チームがわずかにリードしている状況で、ラ・ボンボネーラに詰めかけたホームサポーターの前で即座に試合の流れを変えた。83分にはエンネル・バレンシアのアシストから追加点を決めると、アディショナルタイムには単独でのカウンターを完結させ、3-0の勝利を決定づけた。途中出場選手の電光石火の2得点にはサポーターから熱狂的な称賛が送られ、ボカの公式戦無敗記録は16試合に伸びた。
青と白に戻る
ボカでの出場後に回復の時間を取ることなく、フロレスはエスタディオ・モヌメンタルで行われたブルキナファソ戦で、スカローニ監督から後半の45分間を丸ごと託された。持ち前の大胆さを発揮して左サイドでプレーした19歳は、アルゼンチンの最後の2得点の組み立てに直接関与。自身のゴールこそなかったものの、そのエネルギッシュなパフォーマンスは、すでにアラウアバレーナ氏とスカローニ監督から称賛を集めていた印象的な出来をさらに裏付けるものとなった。
- AFP
明るい未来を見据えて
ウニオンに対する圧勝により、ロドルフォ・アラバレーナ監督率いるチームはトルネオ・クラウスーラのゾーンA順位表で11試合20ポイントとし、2位に浮上した。この好結果は、国内大会のノックアウトステージ進出の可能性を大きく高めるものとなった。フローレスにとっては、クラブと代表の両方の要求にわずか1つの週末でしっかり対応したことが、プロフットボールの最高レベルで戦うために必要な成熟したメンタリティーを備えていることを示している。
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