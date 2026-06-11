若い頃、怪我は成長の糧になると言われる。リヴァプールデビュー戦の高揚からわずか1時間半で、左膝前十字靭帯断裂という悲劇に見舞われたジョヴァンニ・レオニにも、それは当てはまるのか。 昨年9月、2006年生まれの彼はサウサンプトンとのカラバオカップに先発し、80分まで好プレーを見せた。しかし膝を「パキッ」と鳴らし、後に「人生で最も激しい痛みだった」と語っている。
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レオニの近況、リヴァプールの計画、そして復帰時期。回復の舞台裏：「彼はまさに『野獣』になりつつある」
完全な回復
怪我から回復するため、一シーズン全力で努力してきた。ピッチに戻りたいという強い思いで犠牲を払い、落ち込むこともあったが、再出発へ新たな目標を立てた。 肉体的にも精神的にも苦しい時期があったが、彼は折れずに乗り越えた。3月にはカークビーのトレーニングセンターで個人練習を再開し、4月にはグループ練習に部分的に合流。夏のプレシーズンにフルトレーニングへの復帰を目指す。 再発回避のため、段階的に負荷を上げている。クラブは彼を強く信頼。英メディアによると、医療スタッフもその回復ぶりに感銘を受けたという。リヴァプールの前監督アルネ・スロットは4月中旬、レオニについて「彼は“野獣”になりつつある」と語った。
新しいリヴァプールのレオニ
怪我から回復し、今季はサウサンプトン戦のみに出場したが、来季がリヴァプールでの真のデビューシーズンとなる。 1年前にパルマから3500万ユーロ＋将来移籍時の10％で加入した当時と比べ、状況は変わっている。最大の違いは、スロットに代わりイラオラが監督に就いたこと。元ボーンマス監督の彼は若手との相性が良く、レオーニがイングランドにいた頃、フイセンら若手を起用していた。 現在、センターバックの定位置はファン・ダイクが占め、その隣はコナテの退団で空いている。後任は新戦力が加入すると見込まれ、レオニは下位からスタートするだろう。それでも彼は決意を固め、早期に監督の信頼を得て序列を上げるつもりだ。