レオニの近況、リヴァプールの計画、そして復帰時期。回復の舞台裏：「彼はまさに『野獣』になりつつある」

怪我から回復するため、一シーズン全力で努力してきた。ピッチに戻りたいという強い思いで犠牲を払い、落ち込むこともあったが、再出発へ新たな目標を立てた。 肉体的にも精神的にも苦しい時期があったが、彼は折れずに乗り越えた。3月にはカークビーのトレーニングセンターで個人練習を再開し、4月にはグループ練習に部分的に合流。夏のプレシーズンにフルトレーニングへの復帰を目指す。 再発回避のため、段階的に負荷を上げている。クラブは彼を強く信頼。英メディアによると、医療スタッフもその回復ぶりに感銘を受けたという。リヴァプールの前監督アルネ・スロットは4月中旬、レオニについて「彼は“野獣”になりつつある」と語った。