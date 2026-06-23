アルゼンチンはグループJでオーストリアに2-0で勝利し、ダラス・スタジアムでメッシの2得点が決まった。スカローニ監督は、メッシのゴールだけでなく、守備での献身性を称えた。

スカローニ監督は、先制点につながる守備での献身性を挙げ、「メッシの姿勢は今も模範だ」と強調した。ラングニック監督率いるオーストリアはフィジカルを活かして反撃したが、アルゼンチンは突破口を見つけ、大会での勢いを維持した。