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「レオが勢いに乗れば、チーム全体が勢いに乗る！」――オーストリア戦で献身的なプレーを見せたメッシの活躍に、スカローニ監督は大満足。
メッシの活躍でアルゼンチンがオーストリアを辛勝
アルゼンチンはグループJでオーストリアに2-0で勝利し、ダラス・スタジアムでメッシの2得点が決まった。スカローニ監督は、メッシのゴールだけでなく、守備での献身性を称えた。
スカローニ監督は、先制点につながる守備での献身性を挙げ、「メッシの姿勢は今も模範だ」と強調した。ラングニック監督率いるオーストリアはフィジカルを活かして反撃したが、アルゼンチンは突破口を見つけ、大会での勢いを維持した。
- AFP
スカローニ監督、メッシの模範的な姿勢を称賛
試合後の会見でスカローニ監督は、メッシがチームに与える大きな影響を強調し、タイトル防衛への期待高まりにも言及した。
「レオが乗ると皆も乗る。それはチーム全体の功績だ」とスカルオーニ監督はTyC Sportsの取材に語った。「苦戦中でも彼は全力でプレーし、ボールを奪い、献身的に戦った。それが彼の偉大さだ。言葉は不要かもしれない」
「人々はチームの戦い方と楽しんでいる姿に興奮している。世界王者になれるチームは多く、皆が戦ってくる。強豪も優勝争いに加わるだろう。我々も戦うが、誰にとっても厳しい戦いになる」
期待が高まる中、アルゼンチンは強さを示している。
アルゼンチンは勝利したものの、スカローニ監督はパフォーマンスが完璧でなかったと認めた。オーストリアの戦いぶりはアルジェリア戦と似ており、まだ改善点があると語った。
「アルジェリア戦と似ていた。高いレベルの選手を擁し、試合を難しくさせ、フィジカルコンディションも良好な相手だった。修正すべき点はあるが、勝てばすべてが楽になる」とスカローニ監督は語った。
- AFP
グループステージの最終戦に挑む
アルビセレステはベスト32進出を決めているが、メッシとチームメイトは日曜にダラス・スタジアムで行われるグループJ最終戦のヨルダン戦に集中する。スカローニ監督はメンバーを輪番し、ジュリアーノ・シメオネ、ニコ・パス、バレンティン・バルコに先発機会を与えることができる。