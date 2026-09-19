チェルシーの守備の脆さは今季すでにセットプレーから5失点目を喫したことで、あらためて浮き彫りとなった。ペナルティーエリア内での苦戦について、コルウィルは「十分に良くなかった。ボックス内で相手に押し込まれてしまった時間帯もあったし、そこは間違いなく改善しなければならない。セットプレーコーチを全面的に信頼しているし、まだ新しいことに適応しているところだ。チームとして改善する必要がある」と認めた。

また、攻撃陣だけに窮地を救ってもらうのではなく、チーム全体が責任を分かち合わなければならないと強調した。「スピリットが落ちたとは思わない。痛い失点だったし、同点に追いつこうとしたが、カウンターアタックを受けてしまった。僕たちのスピリットが落ちたとは思わない。それでも、まだまだ改善しなければならない。前線の3人だけに窮地から救い出してもらうわけにはいかない。残りの選手たちもできる限り助けなければならない。間違いなく、僕たちには改善の余地が大きくある」と語った。