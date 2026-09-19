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翻訳者：
レヴィ・コルウィル、シャビ・アロンソ率いるチェルシーがブレントフォードに屈した「十分ではない」パフォーマンスを痛烈批判
チェルシー、ダービーで完敗
チェルシーは守備の脆さを容赦なく突かれ、ブレントフォードが西ロンドン・ダービーで3-0の快勝を収めた。前半はスコアレスで折り返したが、ジャイドン・アンソニーがCKから均衡を破ると、終盤のカウンターからイゴール・チアゴとファビオ・カルヴァーリョが加点し、大勝を決定づけた。この大敗でアロンソはプレミアリーグ3試合勝利なしとなり、チームは今季初の無得点に終わった。
- News Images
「自分たちは十分に良くなかった」
コルウィルは、Gテック・コミュニティ・スタジアムでのチェルシー守備陣の崩壊について、容赦なく言及した。イングランド代表DFは試合終了後、Sky Sportsの取材に対し、前に出た際にチームの形と規律を失ったことを批判した。
後半の出来について、同選手は次のように語った。「厳しかった。まず、セットプレーから失点したのは最悪だった。僕たちは押し込もうとしたけれど、おそらく自分たちをさらしすぎてしまい、出すべきではないパスを出してしまった。そして相手にカウンターを受け、2点目を決められ、3点目は痛烈に響いたし、痛かった。後半の僕たちは十分ではなく、代表ウィークで取り組むべきことがたくさんある」
代償の大きいセットプレーでの脆さ
チェルシーの守備の脆さは今季すでにセットプレーから5失点目を喫したことで、あらためて浮き彫りとなった。ペナルティーエリア内での苦戦について、コルウィルは「十分に良くなかった。ボックス内で相手に押し込まれてしまった時間帯もあったし、そこは間違いなく改善しなければならない。セットプレーコーチを全面的に信頼しているし、まだ新しいことに適応しているところだ。チームとして改善する必要がある」と認めた。
また、攻撃陣だけに窮地を救ってもらうのではなく、チーム全体が責任を分かち合わなければならないと強調した。「スピリットが落ちたとは思わない。痛い失点だったし、同点に追いつこうとしたが、カウンターアタックを受けてしまった。僕たちのスピリットが落ちたとは思わない。それでも、まだまだ改善しなければならない。前線の3人だけに窮地から救い出してもらうわけにはいかない。残りの選手たちもできる限り助けなければならない。間違いなく、僕たちには改善の余地が大きくある」と語った。
- Mark Pain
ハーフタイム中の緊急修正
アロンソは、プレミアリーグ史上、自身の就任後最初の5試合でチームが2失点以上を喫した監督として、わずか6人目となった。今後の3週間にわたるインターナショナルブレークは、今季すでに12失点を喫しているチェルシーにとって、最終ラインを立て直すための重要な時間となる。チェルシーは10月10日、ビタリティ・スタジアムでボーンマスと対戦し、仕切り直しを図る。
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