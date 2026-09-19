あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

レヴィ・コルウィル、シャビ・アロンソ率いるチェルシーがブレントフォードに屈した「十分ではない」パフォーマンスを痛烈批判

リーヴァイ・コルウィル
ブレントフォード 対 チェルシー
ブレントフォード
チェルシー
プレミアリーグ

チェルシーDFリーヴァイ・コルウィルが、西ロンドンのライバルであるブレントフォードに0-3で完敗した後、自チームの守備のもろさを厳しく断じた。後半の壊滅的な崩れによって、シャビ・アロンソ監督のチームはプレミアリーグ直近3試合で未勝利となり、このイングランド代表センターバックは代表ウィークの間に早急な改善を求めた。

  • チェルシー、ダービーで完敗

    チェルシーは守備の脆さを容赦なく突かれ、ブレントフォードが西ロンドン・ダービーで3-0の快勝を収めた。前半はスコアレスで折り返したが、ジャイドン・アンソニーがCKから均衡を破ると、終盤のカウンターからイゴール・チアゴとファビオ・カルヴァーリョが加点し、大勝を決定づけた。この大敗でアロンソはプレミアリーグ3試合勝利なしとなり、チームは今季初の無得点に終わった。

    • 広告
  • imago-sport-1083474249.jpgNews Images

    「自分たちは十分に良くなかった」

    コルウィルは、Gテック・コミュニティ・スタジアムでのチェルシー守備陣の崩壊について、容赦なく言及した。イングランド代表DFは試合終了後、Sky Sportsの取材に対し、前に出た際にチームの形と規律を失ったことを批判した。

    後半の出来について、同選手は次のように語った。「厳しかった。まず、セットプレーから失点したのは最悪だった。僕たちは押し込もうとしたけれど、おそらく自分たちをさらしすぎてしまい、出すべきではないパスを出してしまった。そして相手にカウンターを受け、2点目を決められ、3点目は痛烈に響いたし、痛かった。後半の僕たちは十分ではなく、代表ウィークで取り組むべきことがたくさんある」

  • 代償の大きいセットプレーでの脆さ

    チェルシーの守備の脆さは今季すでにセットプレーから5失点目を喫したことで、あらためて浮き彫りとなった。ペナルティーエリア内での苦戦について、コルウィルは「十分に良くなかった。ボックス内で相手に押し込まれてしまった時間帯もあったし、そこは間違いなく改善しなければならない。セットプレーコーチを全面的に信頼しているし、まだ新しいことに適応しているところだ。チームとして改善する必要がある」と認めた。

    また、攻撃陣だけに窮地を救ってもらうのではなく、チーム全体が責任を分かち合わなければならないと強調した。「スピリットが落ちたとは思わない。痛い失点だったし、同点に追いつこうとしたが、カウンターアタックを受けてしまった。僕たちのスピリットが落ちたとは思わない。それでも、まだまだ改善しなければならない。前線の3人だけに窮地から救い出してもらうわけにはいかない。残りの選手たちもできる限り助けなければならない。間違いなく、僕たちには改善の余地が大きくある」と語った。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • imago-sport-1083472955.jpgMark Pain

    ハーフタイム中の緊急修正

    アロンソは、プレミアリーグ史上、自身の就任後最初の5試合でチームが2失点以上を喫した監督として、わずか6人目となった。今後の3週間にわたるインターナショナルブレークは、今季すでに12失点を喫しているチェルシーにとって、最終ラインを立て直すための重要な時間となる。チェルシーは10月10日、ビタリティ・スタジアムでボーンマスと対戦し、仕切り直しを図る。