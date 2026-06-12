ミランやユヴェントスが獲得を熱望していたが、ロベルト・レヴァンドフスキの将来はヨーロッパから遠ざかりつつある。バルセロナとの契約が終了し、このポーランド人FWはMLS移籍に近づいている。
1988年生まれのレヴァンドフスキと代理人ピニ・ザハヴィは、シカゴ・ファイアの首脳陣と話し合うため米国へ渡る。
12月には、同クラブのスポーツディレクター、グレッグ・バーハルターがバルセロナで本人と代理人と会談。移籍金に加え、商業活動による追加収入を含む大型契約を提示していた。
ミランやユヴェントスが獲得を熱望していたが、ロベルト・レヴァンドフスキの将来はヨーロッパから遠ざかりつつある。バルセロナとの契約が終了し、このポーランド人FWはMLS移籍に近づいている。
1988年生まれのレヴァンドフスキと代理人ピニ・ザハヴィは、シカゴ・ファイアの首脳陣と話し合うため米国へ渡る。
12月には、同クラブのスポーツディレクター、グレッグ・バーハルターがバルセロナで本人と代理人と会談。移籍金に加え、商業活動による追加収入を含む大型契約を提示していた。
ファブリツィオ・ロマーノによると、シカゴ・ファイアの首脳陣は契約締結へ再加速。レヴァンドフスキはオファーを検討中で、今回の米国訪問が去就を決める後押しになるかもしれない。
契約期間は2年。3年目はレヴァンドフスキの意向で延長できる。米国で40歳までプレーする可能性もある。
レヴァンドフスキと代理人は、キャリア晩年の大型契約を求める同選手をMLSに迎えたいシカゴ・ファイアからの提案を慎重に検討する。