ミランやユヴェントスが獲得を熱望していたが、ロベルト・レヴァンドフスキの将来はヨーロッパから遠ざかりつつある。バルセロナとの契約が終了し、このポーランド人FWはMLS移籍に近づいている。





1988年生まれのレヴァンドフスキと代理人ピニ・ザハヴィは、シカゴ・ファイアの首脳陣と話し合うため米国へ渡る。





12月には、同クラブのスポーツディレクター、グレッグ・バーハルターがバルセロナで本人と代理人と会談。移籍金に加え、商業活動による追加収入を含む大型契約を提示していた。



