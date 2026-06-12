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lewandowskiGetty Images

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レヴァンドフスキ、MLS移籍か？シカゴ・ファイア首脳と会談

移籍情報
バルセロナ
ACミラン
ユヴェントス
ロベルト・レヴァンドフスキ
シカゴファイアーFC

このポーランド人FWは、MLSから届いたオファーを検討している。

ミランやユヴェントスが獲得を熱望していたが、ロベルト・レヴァンドフスキの将来はヨーロッパから遠ざかりつつある。バルセロナとの契約が終了し、このポーランド人FWはMLS移籍に近づいている。


1988年生まれのレヴァンドフスキと代理人ピニ・ザハヴィは、シカゴ・ファイアの首脳陣と話し合うため米国へ渡る


12月には、同クラブのスポーツディレクター、グレッグ・バーハルターがバルセロナで本人と代理人と会談。移籍金に加え、商業活動による追加収入を含む大型契約を提示していた


  • シカゴ発のプレス

    ファブリツィオ・ロマーノによると、シカゴ・ファイアの首脳陣は契約締結へ再加速。レヴァンドフスキはオファーを検討中で、今回の米国訪問が去就を決める後押しになるかもしれない。


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  • 契約

    契約期間は2年。3年目はレヴァンドフスキの意向で延長できる。米国で40歳までプレーする可能性もある。


    レヴァンドフスキと代理人は、キャリア晩年の大型契約を求める同選手をMLSに迎えたいシカゴ・ファイアからの提案を慎重に検討する。