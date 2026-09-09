この歴史的な節目により、2024年にシュトゥットガルトから加入して以降のギラシーの欧州舞台での見事な安定感が改めて示された。これにより、同選手はドルトムントの歴代チャンピオンズリーグ得点ランキングで24ゴールのマルコ・ロイスに次ぐ2位につけている。リーガのクラブ相手の慌ただしい一戦と、終盤に生まれた自身の不運なオウンゴールを振り返り、このストライカーは「今夜は奇妙な試合だった。クレイジーな試合だった。もっとうまくやれたはずだが、勝ててうれしい」と付け加えた。