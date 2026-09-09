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レヴァンドフスキ以上だ！セルー・ギラシーがボルシア・ドルトムントのスリリングな勝利で特別な節目に到達
ストライカーが100の節目に到達
ドルトムントは火曜日の夜、ジグナル・イドゥナ・パルクでビジャレアルに3-2で劇的な勝利を収め、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦を白星で飾った。ホームのドルトムントはレナト・ベイガのオウンゴールで先制したが、その後にサンティアゴ・モウリーニョが同点弾を記録。続いてギラシーがゴール前での押し込みとPKで2得点を挙げた。波乱の一夜となったこのFWは、終盤にグレゴール・コベルのセーブが顔に当たってゴールへ入る不運なオウンゴールも記録した。
- kolbert-press
ギニア人スターがレヴァンドフスキを上回る
決定的な2得点により、ギラシーはBVBでの公式戦100試合出場で64ゴールに到達した。さらにクラブでのチャンピオンズリーグ通算得点を25試合で19点に伸ばし、レヴァンドフスキの17得点を上回った。試合終了後、Primeに対し、30歳のストライカーは「ドルトムントで100試合に出場できて本当に、本当にうれしい。そんなことになっていたとは自分でも気づいていなかった。もちろん、レヴァンドフスキの記録を破るのはとても特別なことだ。彼は偉大なストライカーだから」と語った。
多産のFWが勝利を振り返る
この歴史的な節目により、2024年にシュトゥットガルトから加入して以降のギラシーの欧州舞台での見事な安定感が改めて示された。これにより、同選手はドルトムントの歴代チャンピオンズリーグ得点ランキングで24ゴールのマルコ・ロイスに次ぐ2位につけている。リーガのクラブ相手の慌ただしい一戦と、終盤に生まれた自身の不運なオウンゴールを振り返り、このストライカーは「今夜は奇妙な試合だった。クレイジーな試合だった。もっとうまくやれたはずだが、勝ててうれしい」と付け加えた。
- Getty Images Sport
ドルトムントが開幕連勝を守る
ドルトムントは今週末、ブンデスリーガに再び意識を戻し、シグナル・イドゥナ・パルクにパーダーボルンを迎える。国内リーグ開幕からの連勝スタートを維持したいところで、ここまでの2試合で勝ち点6を積み上げている。ホームのドルトムントが首位の座を守ることを目指す中、攻撃陣で好調を維持するギラシーの切れ味は今回も鍵を握ることになりそうだ。
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