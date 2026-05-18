ガイスカ・メンディエタは、ロベルト・レヴァンドフスキにバルセロナを離れ、チャンピオンシップのレックサムへ移籍するよう勧めている。レヴァンドフスキは先日、スペイン王者からの退団を発表した。
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レヴァンドフスキへ。バルセロナを離れ、このクラブへ移籍せよ。
レヴァンドフスキはスペインでの輝かしいキャリアに幕を閉じようとしている。37歳のストライカーはトップレベルでのプレーが残り少ないと示唆し、フィジカル負担の軽いリーグへの移籍も現実的な選択肢だと認めた。 「レベルを下げることも選択肢だ。まもなく38歳だが体調は良い。下のレベルでプレーし、人生を楽しむ時期かもしれない。その選択肢が来ても否定しない。」
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PlayUKのインタビューで、メンディエタはベテランFWレヴァンドフスキに北ウェールズのレックサム移籍を勧めた。「一歩引いてもいいと言っているし、俳優志望ならなおさらだ」と冗談交じりに語った。 「彼は次のステップを探している。もしロベルトがサッカーを続けたいなら、選択肢はある。とはいえ、そのリーグのレベルは不明だ。」
ただ、イングランドの下部リーグは楽ではないと警告する。「このレベルの選手が必ず成功するとは限らない。特にチャンピオンシップやスペイン2部は厳しい。だがロベルトにはまだ実力があり、貢献できるはずだ。 選択肢は多いはずだ。今後の去就に注目したい。非常に興味深い展開になるだろう」
バルセロナ退団が確定したポーランド人FWの後任探しは、スペインで最大の話題だ。メンディエタは、バイエルン・ミュンヘンのアイコン、ハリー・ケインが最適だと語る。ケインは2023年、アリアンツ・アレーナでレヴァンドフスキの後継者として獲得された。 「ハリー・ケインがバルセロナやラ・リーガでプレーする姿を見てみたい。彼は素晴らしい選手で、タイトルに恵まれなかっただけだ。なぜダメなのか？ロベルト・レヴァンドフスキが加入したとき、誰も彼がバルサに来るとは思っていなかったが、実現した」
さらに彼は「現在のバルサは2、3年前より財政状態が改善しており、チームは回復力と競争力を取り戻し、タイトルも獲得した」と続ける。 すでにラ・リーガを2度制している。タイトル獲得の可能性とクラブのブランド力があるため、トップ選手は報酬が低くてもバルセロナへの移籍を選ぶだろう」
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レヴァンドフスキの引退は感動的だった。レアル・ベティスとのホーム最終戦後、ファンに別れを告げた。観客が名前をコールすると、ストライカーは涙をこらえきれなかった。4年間で119得点を挙げ、クラブ史に名を残した彼にふさわしい幕切れとなった。
最後の挨拶で、背番号9はバルサがどれほど大きな存在だったかを語った。 「今日は感慨深く、つらい日です。バルセロナに来たとき、このクラブが偉大なのは知っていましたが、皆さんのサポートは信じられないほど素晴らしく、最初からここを我が家のように感じられました。皆さんが私の名前を叫んでくれたことは、決して忘れません。チームメイト、コーチ陣、クラブで働くすべての方々に感謝します。バルサでプレーできたことは光栄でした。 この4年間、私たちは多くの素晴らしい瞬間を共有し、すべてを誇りに思います。今日、このスタジアムを去りますが、バルサはいつまでも私の心の中に生き続けます。ヴィスカ・エル・バルサ、ヴィスカ・カタルーニャ！」