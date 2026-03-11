ロベルト・レヴァンドフスキ（37歳）の選択の時が迫っている。バルセロナとの契約満了に伴い、同クラブを去るポーランド人ストライカーだ。しかし、元ボルシア・ドルトムントとバイエルン・ミュンヘンの選手は、次の所属チームを決めることに全く不安を感じていないようだ。「この偉大なクラブで過ごした数年間で、クラブを成長させるにはどれほどの献身と努力が必要かを目の当たりにしてきた。 将来に対する大きな野心と自信があります」と、彼はバルサについてTheAthleticにコメントし、ジョアン・ラポルタ会長を支持した。「長期的なプロジェクトに対する安定性と信頼は極めて重要です。私は継続性と、このクラブの価値観とアイデンティティを真に理解している人々を信じています」。しかし、彼は3か月余りでこのクラブを去ることになる。
レヴァンドフスキは「50％も確信していない」：MLS、ユヴェントス、ミラン、バルセロナ後の未来は？
シカゴにいる妻とベルハルターとの出会い
レヴァンドフスキはかねてよりMLSの注目を浴びており、シカゴ・ファイヤーから重要なオファーを受けている。彼の妻がアメリカで住宅を見学している姿が目撃されており、さらにフランチャイズのグレッグ・バーハルター代表が、バルセロナ中心部のホテルでポーランド人ストライカーとその代理人ピニ・ザハヴィと直接会談した。しかし現時点では、まだ最終的な決定は下されていない。 同選手自身も、次の移籍先についてはまったく見当もついていないことを認めている。「まだわからない。よく考えなければならない。今のところ、自分がどのような決断を下すかについては何も言えない。自分がどの道を進むべきか、50%も確信が持てないからだ。私の年齢と経験から言えば、今すぐ決断する必要はない。おそらく3か月後には決断しなければならないだろうが、それでもプレッシャーは感じていない」
ミランに関する噂
他のクラブの動きも注意深く見守っている。その中には、6月にウェストハムからのフルクルグの6ヶ月間のレンタルが終了するミランも含まれている。1月には、レヴァンドフスキの年俸（約1300万ユーロ）も考慮すると、ミランにとってこの移籍は不可能だったが、夏には非常に困難ではあるものの、不可能ではない。
彼のエージェントとの関係は良好で、2024年にシルヴァーノ・ヴォスがミランに加入したことで築かれ、昨年8月のクリストファー・ヌクンクとの契約でさらに強化された。イグリ・タレは、すぐに諦めるような経営者ではないことを証明している。
ユベントス：トレゼゲの支持表明
ユヴェントスは攻撃陣の補強も必要となるだろう。オペンダは退団が確実で、契約更新交渉中のヴラホヴィッチとデビッドの去就は未定だ。 その一方で、元ユヴェントスのストライカー、デビッド・トレゼゲがレヴァンドフスキについて重要な見解を示した。「私はレヴァンドフスキをフリーで獲得するだろう。37歳でもだ。彼は別格の存在であり、ハーランドと並んで最後の9人の真の実力者の一人だ。レヴァはかつてのような身体能力は持っていないが、バルセロナでは常にプレーしているわけではないにもかかわらず14ゴールを決めている。彼は強く、賢い。 レヴァンドフスキは、自分がどこから来たのか、そして何が期待されているのか、つまりゴールを期待されていることを理解した上でユヴェントスに来るだろう。もし機会があれば、私が彼をトリノまで抱えて連れて行くよ」