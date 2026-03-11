レヴァンドフスキは「50％も確信していない」：MLS、ユヴェントス、ミラン、バルセロナ後の未来は？

他のクラブの動きも注意深く見守っている。その中には、6月にウェストハムからのフルクルグの6ヶ月間のレンタルが終了するミランも含まれている。1月には、レヴァンドフスキの年俸（約1300万ユーロ）も考慮すると、ミランにとってこの移籍は不可能だったが、夏には非常に困難ではあるものの、不可能ではない。

彼のエージェントとの関係は良好で、2024年にシルヴァーノ・ヴォスがミランに加入したことで築かれ、昨年8月のクリストファー・ヌクンクとの契約でさらに強化された。イグリ・タレは、すぐに諦めるような経営者ではないことを証明している。