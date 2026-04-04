87分にロベルト・レヴァンドフスキが決勝ゴールを決め、アトレティコ・マドリード対バルセロナの試合を決定づけた。 ハンス＝ディーター・フリック監督率いるチームはワンダ・メトロポリターノで2-1の勝利を収め、リーガ優勝に向けて大きな一歩を踏み出した。リーグ戦残り8試合となり、カタルーニャのチームは、午後にマヨルカ戦で1-2で敗れたレアル・マドリード（決勝点は元ラツィオのムリキ）に対し、勝ち点差を7に広げた。 バルサはマドリードで2-1の勝利を収め、タイトル獲得に向けて一歩前進した。アトレティコにとっては、チャンピオンズリーグでのトッテナム戦（アトレティコが準々決勝に進出したため痛手にはならなかった）を含め3連敗となり、勝ち点57で4位のまま。月曜日にジローナのアウェイで戦うビジャレアルが勝利すれば、アトレティコとの差は4ポイントに広がる可能性がある。
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レヴァンドフスキが途中出場してゴールを決め、バルセロナがアトレティコ・マドリードに2-1で勝利。ヤマルの活躍もあり、フリック監督率いるチームはレアル・マドリードに勝ち点7差をつけた。
試合
アトレティコ・マドリードは、前半39分にジュリアーノ・シメオネのゴールで先制し、リーガ第30節のビッグマッチの均衡を破ったが、その後、前半42分にダニ・オルモのアシストからマーカス・ラッシュフォードが同点ゴールを決めた。 前半終了間際、左サイドバックとして起用されていたニコ・ゴンサレスが最終ラインでのファウルにより退場処分となり、アトレティコは後半を10人で戦わなければならなくなった。そして87分、ついに崩れてしまった。試合を決定づけたのは、前述の通り、ラッシュフォードと交代して数分前にピッチに入ったロベルト・レヴァンドフスキのゴールだった。 アトレティコ側は審判への抗議を繰り広げた。49分、ティアゴ・アルマダへの激しいタックルでジェラール・マルティンに退場処分を下したが、その後判断を翻し、イエローカードに変更した。
第4節前のクラシコ
リーグ戦で勝利を収めたバルセロナは、4日後にチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で再びアトレティコ・マドリードと対戦する。第1戦はホームで行われ、第2戦は再びワンダ・メトロポリターノで行われる。その合間には、4月11日に予定されているエスパニョールとのリーガ・エスパニョーラでのダービー戦が控えている。 第4節から数えて4試合目となる5月10日は、リーグ優勝を左右する「クラシコ」、バルセロナ対レアル・マドリード戦が行われるため、特に注目すべき一戦だ。その試合の後、バルサはアラベス、ベティス・セビージャ、バレンシアと対戦し、レアル・マドリードはオビエド、セビージャ、アスレティック・ビルバオと対戦する。