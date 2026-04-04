レヴァンドフスキが途中出場してゴールを決め、バルセロナがアトレティコ・マドリードに2-1で勝利。ヤマルの活躍もあり、フリック監督率いるチームはレアル・マドリードに勝ち点7差をつけた。

アトレティコ・マドリードは、前半39分にジュリアーノ・シメオネのゴールで先制し、リーガ第30節のビッグマッチの均衡を破ったが、その後、前半42分にダニ・オルモのアシストからマーカス・ラッシュフォードが同点ゴールを決めた。 前半終了間際、左サイドバックとして起用されていたニコ・ゴンサレスが最終ラインでのファウルにより退場処分となり、アトレティコは後半を10人で戦わなければならなくなった。そして87分、ついに崩れてしまった。試合を決定づけたのは、前述の通り、ラッシュフォードと交代して数分前にピッチに入ったロベルト・レヴァンドフスキのゴールだった。 アトレティコ側は審判への抗議を繰り広げた。49分、ティアゴ・アルマダへの激しいタックルでジェラール・マルティンに退場処分を下したが、その後判断を翻し、イエローカードに変更した。