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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Francesco Guerrieri

翻訳者：

レヴァンドフスキが途中出場してゴールを決め、バルセロナがアトレティコ・マドリードに2-1で勝利。ヤマルの活躍もあり、フリック監督率いるチームはレアル・マドリードに勝ち点7差をつけた。

アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
ラ・リーガ

まずラッシュフォード、続いてレヴァ：シメオネ監督は沈み、レアル・マドリードがマヨルカ戦で敗れた後、バルサが勢いを増す

87分にロベルト・レヴァンドフスキが決勝ゴールを決め、アトレティコ・マドリード対バルセロナの試合を決定づけた。 ハンス＝ディーター・フリック監督率いるチームはワンダ・メトロポリターノで2-1の勝利を収め、リーガ優勝に向けて大きな一歩を踏み出した。リーグ戦残り8試合となり、カタルーニャのチームは、午後にマヨルカ戦で1-2で敗れたレアル・マドリード（決勝点は元ラツィオのムリキ）に対し、勝ち点差を7に広げた。 バルサはマドリードで2-1の勝利を収め、タイトル獲得に向けて一歩前進した。アトレティコにとっては、チャンピオンズリーグでのトッテナム戦（アトレティコが準々決勝に進出したため痛手にはならなかった）を含め3連敗となり、勝ち点57で4位のまま。月曜日にジローナのアウェイで戦うビジャレアルが勝利すれば、アトレティコとの差は4ポイントに広がる可能性がある。


  • 試合

    アトレティコ・マドリードは、前半39分にジュリアーノ・シメオネのゴールで先制し、リーガ第30節のビッグマッチの均衡を破ったが、その後、前半42分にダニ・オルモのアシストからマーカス・ラッシュフォードが同点ゴールを決めた。 前半終了間際、左サイドバックとして起用されていたニコ・ゴンサレスが最終ラインでのファウルにより退場処分となり、アトレティコは後半を10人で戦わなければならなくなった。そして87分、ついに崩れてしまった。試合を決定づけたのは、前述の通り、ラッシュフォードと交代して数分前にピッチに入ったロベルトレヴァンドフスキのゴールだった。 アトレティコ側は審判への抗議を繰り広げた。49分、ティアゴ・アルマダへの激しいタックルでジェラール・マルティンに退場処分を下したが、その後判断を翻し、イエローカードに変更した。

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  • 第4節前のクラシコ

    リーグ戦で勝利を収めたバルセロナは4日後にチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で再びアトレティコ・マドリードと対戦する。第1戦はホームで行われ、第2戦は再びワンダ・メトロポリターノで行われる。その合間には、4月11日に予定されているエスパニョールとのリーガ・エスパニョーラでのダービー戦が控えている。 第4節から数えて4試合目となる5月10日は、リーグ優勝を左右する「クラシコ」、バルセロナ対レアル・マドリード戦が行われるため、特に注目すべき一戦だ。その試合の後、バルサはアラベス、ベティス・セビージャ、バレンシアと対戦し、レアル・マドリードはオビエド、セビージャ、アスレティック・ビルバオと対戦する。