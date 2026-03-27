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レインズ・レイノルズとロブ・マックの経営下にあるレックサムは、チャンピオンシップ昇格後に1500万ポンドの損失を出したにもかかわらず、過去最高の売上高を記録した。
過去最高の売上高と大規模な投資
レックサムの2025年6月30日締めの年次報告書によると、売上高は24％増加し、過去最高の3,333万ポンドに達した。この急増は、商業活動の活発化と、ドキュメンタリーシリーズ『Welcome to Wrexham』による世界的な注目が原動力となった。 しかし、クラブは1,484万ポンド（1,970万ドル）の営業損失を計上した。これは、3年連続の昇格に必要な多額の投資によるものである。人件費は1,104万ポンド（1,460万ドル）から1,994万ポンド（2,650万ドル）へとほぼ倍増し、43年ぶりにEFLチャンピオンシップに復帰するための財政的負担を反映している。
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市場での優位性とグローバルブランドの成長
「ハリウッド効果」は引き続き莫大な商業的利益をもたらしており、収益は1,733万ポンド（2,300万ドル）へと急増した。特に注目すべきは、クラブの収入のうち、英国の40.5％を上回り、現在ではその他の地域が57.7％を占めている点である。 同報告書は、国際的なメディアおよびマーケティングの専門知識を活用し、クラブの商業資産を最大化するための的を絞った戦略的アプローチを強調している。このグローバルな展開は、スポンサーシップ、小売、パートナーシップにおける記録的な成長を支えており、受賞歴のあるクラブのドキュメンタリー番組の第4シーズンの制作決定によって、その基盤はさらに強固なものとなった。
債務の返済とスタジアムの拡張
長期的な持続可能性に向けた大きな一歩として、レックサムは株主からの借入金が完済されたことを明らかにした。 アポロ・スポーツ・キャピタルが少数株主として参画したことを受け、レイノルズ社およびマック社に対するすべての借入金と利息の返済が完了した。インフラ整備は引き続き優先事項であり、コップ・スタンドの収容人数を7,750席に増やす計画が提出されている。これによりスタジアムの総収容人数は18,000人超となり、UEFAカテゴリー4の認定要件を満たすとともに、将来的な主要国際大会の開催に向けた準備が整うことになる。
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クラブ全体での成功
2024-25シーズンは、男子トップチーム以外にも成功が見られました。レックサムAFC女子チームはアドラン・プレミアリーグで4位となり、アカデミーチームは2006年以来初めてFAユースカップの3回戦に進出しました。 ピッチ上の活躍により、試合日の収益は596万ポンドに達し、平均観客動員数は12,781人に増加しました。報告書の締めくくりとして、クラブはファンやパートナーの揺るぎない支援に感謝の意を表し、損失は依然として大きいものの、レックサムの成長軌道に減速の兆しは見られないと述べました。