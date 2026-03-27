レインズ・レイノルズとロブ・マックの経営下にあるレックサムは、チャンピオンシップ昇格後に1500万ポンドの損失を出したにもかかわらず、過去最高の売上高を記録した。

「ハリウッド効果」は引き続き莫大な商業的利益をもたらしており、収益は1,733万ポンド（2,300万ドル）へと急増した。特に注目すべきは、クラブの収入のうち、英国の40.5％を上回り、現在ではその他の地域が57.7％を占めている点である。 同報告書は、国際的なメディアおよびマーケティングの専門知識を活用し、クラブの商業資産を最大化するための的を絞った戦略的アプローチを強調している。このグローバルな展開は、スポンサーシップ、小売、パートナーシップにおける記録的な成長を支えており、受賞歴のあるクラブのドキュメンタリー番組の第4シーズンの制作決定によって、その基盤はさらに強固なものとなった。



