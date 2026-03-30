レイプ容疑で起訴されたラファ・ミールは無実を主張。エルチェのストライカーは、最大10年の懲役刑の可能性がある中、公開裁判を求めている。

ミールの法的戦略の柱の一つは、公開裁判の徹底的な主張である。同選手は、検察側が求めた非公開審理の要請に対し、それには法的根拠がないとして正式に反対している。弁護団は、証拠や告発者による証言を公正に評価するためには、公の監視が不可欠であると考えている。

「口頭審理が非公開という秘密主義に陥ることを正当化するものは何もない。申立人は、一般に検察側が提示する証拠の信頼性と十分性、とりわけ被告人の無罪推定を覆す目的で検察側が提示する告訴人の証言について、公の監視を奪うような過激な制限を行う理由を何ら示していない」と声明は述べている。