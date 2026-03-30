AFP
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レイプ容疑で起訴されたラファ・ミールは無実を主張。エルチェのストライカーは、最大10年の懲役刑の可能性がある中、公開裁判を求めている。
ミルは無実を主張し、別の説明を述べている
弁護団は、一連の性的関係は双方の合意に基づくものであったと主張しており、その後の摩擦は、関係する2人の女性間の個人的な意見の相違に起因するものであると示唆している。彼らは、民間警備員や地元警察が介入した真のきっかけは、当該選手の犯罪行為ではなく、この内部的なトラブルであったと主張している。 セビージャからエルチェへレンタル移籍中のミルは、スペイン検察庁が同FWに対し、懲役10年6ヶ月の求刑を正式に求めたことから、依然として厳しい監視下に置かれている。
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公開裁判と透明性の確保を求める声
ミールの法的戦略の柱の一つは、公開裁判の徹底的な主張である。同選手は、検察側が求めた非公開審理の要請に対し、それには法的根拠がないとして正式に反対している。弁護団は、証拠や告発者による証言を公正に評価するためには、公の監視が不可欠であると考えている。
「口頭審理が非公開という秘密主義に陥ることを正当化するものは何もない。申立人は、一般に検察側が提示する証拠の信頼性と十分性、とりわけ被告人の無罪推定を覆す目的で検察側が提示する告訴人の証言について、公の監視を奪うような過激な制限を行う理由を何ら示していない」と声明は述べている。
警察の報告書と当初の苦情の欠如
弁護側はさらに、事件当夜の初期の警察報告書には、性的な自由に対する犯罪に関する言及が含まれていなかった点を強調している。ミールの代理人によると、現地当局が現場で収集した資料には、ある友人が選手と一緒に立ち去ったことに関する意見の相違と、ストライカーの友人の一人が関与した身体的なもみ合いに関する別の申し立てが記されているのみであった。
弁護団は、性的暴行に関する主張が事実関係が明らかになった後に初めて浮上したものであることを立証する意向だ。ミールは法廷で自身の潔白を証明したいという強い意欲を示しており、以前にも「非常に冷静であり、司法手続きが終結し、自身の主張が法制度によって裏付けられることを切望している」と述べていた。
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裁判が迫り、職が危ぶまれている
この裁判の結末は、ミルにとって極めて重大な意味を持つ。28歳の彼は、法的な圧力が高まる中でもラ・リーガでのプレーを続けてきた。しかし、有罪判決が下れば、契約解除はほぼ確実であり、欧州サッカーのトップレベルでのキャリアは事実上終わりを告げることになるだろう。
検察側は、ミール被告の事件において、懲役刑に加え、厳格な保護措置を求めている。有罪判決が下された場合、被告は13年間にわたり被害者から500メートル以内に近づくことが禁止され、服役終了後には7年間の保護観察処分が科されることになる。さらに検察側は、被害者が被った精神的・身体的損害を補填するため、6万4000ユーロの損害賠償を求めている。