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レイオ・バジェカーノとのカンファレンスリーグ決勝を前に、ライプツィヒでクリスタル・パレスのサポーターが襲われ、警察が介入した。
ドイツの市街地で乱闘騒ぎが発生
英紙『テレグラフ』によると、火曜の夕方、バーの前に集まったクリスタル・パレスのサポーターへ黒ずくめの男たちが突進する映像がSNSに流出した。襲撃者は組織的に行動し、椅子やガラスを投げつけ、広場は戦場と化した。ファンは慌てて逃げた。襲撃者の正体は不明だが、ラヨ・バジェカーノかFCロコモティフ・ライプツィヒのウルトラスではないかと噂されている。 同クラブのサポーターは以前も黒ずくめの服装で行動しており、警察は防暴装備で迅速に介入して秩序を回復した。
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警察の介入と報復的暴力
暴力がエスカレートする中、一部のパレス・ファンが家具を投げ返して反撃し、警察が両陣営を引き離す前に白兵戦へと発展した。警察は最終的に、騒動の主たる扇動者とみられる約50～60人を包囲した。彼らはイングランドのファンが集まっていたエリアを標的にしていたとされる。
この騒動は、クラブにとって歴史的勝利となるはずだった試合に暗い影を落とした。その日の早い時間帯には両チームのファンが平和的に交流していたが、それでも多くのサポーターは水曜日の夜、自チームが史上初の欧州主要タイトルを獲得する瞬間を見たいと切望していた。
物議を醸した判定の末、パレスが決勝進出を決めた。
FAカップ制覇直後の混乱でヨーロッパリーグ出場権を失ったイーグルス。スポーツ仲裁裁判所（CAS）の判断により、その席はノッティンガム・フォレストに回った。
オリバー・グラスナー監督率いるチームはリーグステージ10位からズリンスキ・モスタル、AEKラルナカ、フィオレンティーナ、シャフタール・ドネツクを破り、ライプツィヒとの決勝へ進んだ。パレスは今、ウェストハムとチェルシーに続き、カンファレンスリーグを制した3つ目のイングランドクラブとなるまであと90分だ。
- AFP
パレス、さらなるタイトル獲得を目指す
決勝に勝てば、パレスは2025年のFAカップとコミュニティ・シールドに続き1年で3つ目のタイトルを獲得し、来季のヨーロッパリーグ出場権も得られる。クラブは以前、UEFA規定で3部リーグへの参加を強いられた際、「スポーツとしての価値が無意味にされている」と表明。この経験が選手たちのモチベーションになっている。
水曜日の夜、スペインのラージョとのキックオフを控え、ライプツィヒ市は厳戒態勢に入り、パレス・ファンの安全確保を最優先している。