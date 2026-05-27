暴力がエスカレートする中、一部のパレス・ファンが家具を投げ返して反撃し、警察が両陣営を引き離す前に白兵戦へと発展した。警察は最終的に、騒動の主たる扇動者とみられる約50～60人を包囲した。彼らはイングランドのファンが集まっていたエリアを標的にしていたとされる。

この騒動は、クラブにとって歴史的勝利となるはずだった試合に暗い影を落とした。その日の早い時間帯には両チームのファンが平和的に交流していたが、それでも多くのサポーターは水曜日の夜、自チームが史上初の欧州主要タイトルを獲得する瞬間を見たいと切望していた。



