アルゼンチン代表MFパレデスが、波乱に満ちたワールドカップでの戦いを終えてからわずか数週間で、代表引退を表明する準備を進めていると報じられている。現在ボカ・ジュニアーズでキャプテンを務める32歳は、決勝でアルゼンチンがスペインに敗れた後に起きた物議を醸す大乱闘の中心にいた。この騒動では、パンチを繰り出し、ガビを激しく突き飛ばして地面に倒したとして、10試合の出場停止処分と6万6000ポンドの罰金を科された。

この厳しい処分に加え、3件の暴行罪での起訴もあり、アルゼンチン代表から退くという決断が早まったようだ。FIFAは最終的に、アルゼンチンサッカー協会の要請を受け、出場停止を公式戦だけでなくクラスA親善試合でも消化できるよう認めたものの、パレデスはその処分を受け入れることに消極的なようだ。