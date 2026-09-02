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レアンドロ・パレデス、アルゼンチン代表離脱へ ワールドカップ出場停止を受け、ボカのスターが身を引く構え
懲戒処分の痛手で代表としての将来に暗雲か
アルゼンチン代表MFパレデスが、波乱に満ちたワールドカップでの戦いを終えてからわずか数週間で、代表引退を表明する準備を進めていると報じられている。現在ボカ・ジュニアーズでキャプテンを務める32歳は、決勝でアルゼンチンがスペインに敗れた後に起きた物議を醸す大乱闘の中心にいた。この騒動では、パンチを繰り出し、ガビを激しく突き飛ばして地面に倒したとして、10試合の出場停止処分と6万6000ポンドの罰金を科された。
この厳しい処分に加え、3件の暴行罪での起訴もあり、アルゼンチン代表から退くという決断が早まったようだ。FIFAは最終的に、アルゼンチンサッカー協会の要請を受け、出場停止を公式戦だけでなくクラスA親善試合でも消化できるよう認めたものの、パレデスはその処分を受け入れることに消極的なようだ。
- AFP
メッシ効果とスカローニとの話し合い
パレデスは自身の規律面の問題に加え、メッシの離脱も自身が退く可能性の主な理由だと挙げた。伝説的FWは最近、自身の代表引退を認めており、チームには大きな空白が生まれることになる。パレデスは、それを埋めるのは不可能だと考えている。この状況について語ったMFは、自身の今後を正式に決めるため、リオネル・スカローニ監督と直接話し合う用意があると認めた。
パレデスは現状維持の難しさについて率直に語り、こう述べた。「代表に残るのは難しくなりそうだ。出場停止のこともあるし、レオの決断もある。すべてがこれまで通りに続いていくのは難しいだろう。まだ監督とは話していないが、今後話し合って、自分がどんな決断を下すか見ていくことになる」
成功と物議の遺産
もしパレデスが去ることになれば、誰もがうらやむようなタイトルの数々を手にして去ることになる。4年前にワールドカップ制覇を成し遂げたチームで重要な一員を担い、コパ・アメリカでも2度優勝を経験した。しかし、アルゼンチン代表のユニフォームをまとった彼の最後の章は、ニュージャージーで起きた醜い場面と永遠に結びつくことになる。
メッシの退場について振り返り、パレデスはこう付け加えた。「レオのレガシーは、彼が成し遂げたこと、決して諦めなかったこと、そして夢は簡単に手に入るものではなく、追い求め、最後にはかなえるものだと示したことで、永遠に生き続ける。ワールドカップの最後の数日間に、決勝が間違いなく彼にとって最後の試合になるだろうと話していた。それでも、彼が自分たちにとってどれほど大きな存在かを思えば、私たちはその瞬間に心の準備ができていなかった」
- Getty Images Sport
母国での敵対的な歓迎
ワールドカップの余波は、パレデスがアルゼンチン国内の舞台に戻ってからも続いている。ボカ・ジュニアーズで最近行われた試合では、このMFがCKを蹴ろうとした際、機動隊による警護を必要とした。ニューウェルズ・オールドボーイズの敵対的なサポーターは、代表ウィーク中の彼の行動に反発し、選手に向けて物を投げ込んだ。
こうした国内外で高まるプレッシャーは、アルゼンチン中盤のハードマンが環境の変化を求める準備ができていることを示している。パレデスは代表通算84試合出場を誇り、この競技で手にできる最高のタイトルを勝ち取ってきた以上、実績の面でこれ以上証明すべきものは何もない。
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