イタリア復帰となれば、2014年にキエーヴォで始まり、その後はエンポリとローマでも印象的な時期を過ごした長いセリエAでの歩みに、新たな1章が加わることになっていた。2017年にゼニト・サンクトペテルブルクへ移籍し、その後パリ・サンジェルマンへ渡ったこのプレーメーカーは、2022年にユヴェントスでイタリアへ戻り、2023年にはローマに再加入。2025年半ばのボカへの感動的な帰還でその軌跡は一巡し、リーガ・プロフェシオナルでの際立ったパフォーマンスによって、アルゼンチン代表での中心的役割も維持している。