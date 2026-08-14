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ライブ
Boca Juniors v Estudiantes - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

レアンドロ・パレデスはACミランからのアプローチを断り、ボカ・ジュニアーズ残留を選んだ。

移籍情報
レアンドロ・ダニエル・パレデス
ACミラン
セリエ A
スーペルリーガ
ボカ・ジュニアーズ

ボカ・ジュニアーズ主将のレアンドロ・パレデスは、欧州の移籍市場が開いている中で届いたイタリアの強豪ACミランからのアプローチをきっぱりと拒否した。32歳のワールドカップ優勝メンバーは、セリエA復帰の可能性を即座に否定し、ACミランに対して、自身の焦点はブエノスアイレスでタイトルをもたらすことだけにあると明確にした。

  • パレデス、ミランからのアプローチを拒否

    『TyC Sports』によると、ボカの主将パレデスは、現在進行中の欧州移籍市場でミランからのアプローチを断った。セリエAの同クラブ関係者は、クラブへの正式オファー提出に先立ち、移籍の可能性を探るため32歳のMFに直接連絡を取っていた。しかし、2022年ワールドカップ優勝メンバーのパレデスは、ミランに対してボカ首脳陣へ接触しないよう要請し、ラ・ボンボネーラに残留する意思をあらためて明確にした。

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  • Boca Juniors v Velez - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport

    MFがボカに加入へ

    報道によると、パレデスはチームの安定と集中を維持するため、交渉の可能性を最初から断つ decisive な対応を取った。キャプテンはサン・シーロのクラブからの電話を受け、関心を寄せられたことへの感謝を伝えた一方で、自分がすでに望む場所にいることをただちに明確にしたという。2028年後半まで契約を残すアルゼンチン代表は、国内大会でボカを率いることに引き続き強く専念している。

  • イタリア全土にわたる長い歴史

    イタリア復帰となれば、2014年にキエーヴォで始まり、その後はエンポリとローマでも印象的な時期を過ごした長いセリエAでの歩みに、新たな1章が加わることになっていた。2017年にゼニト・サンクトペテルブルクへ移籍し、その後パリ・サンジェルマンへ渡ったこのプレーメーカーは、2022年にユヴェントスでイタリアへ戻り、2023年にはローマに再加入。2025年半ばのボカへの感動的な帰還でその軌跡は一巡し、リーガ・プロフェシオナルでの際立ったパフォーマンスによって、アルゼンチン代表での中心的役割も維持している。

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    ボカ、プラテンセ戦へ পরীক্ষাを迎える

    焦点はすぐさま国内の戦いへと移り、ボカは土曜日のクラウスーラでプラテンセとアウェーで対戦する。ロドルフォ・アルアバレーナ監督のチームは、リーグタイトル争いでこの好調な流れを維持する決意だ。ベテランの象徴的存在にとって、究極の目標は幼少期から愛するクラブに主要タイトルをもたらし、ラ・ボンボネーラで不朽のレガシーを確立することにある。

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