Getty Images Sport
翻訳者：
レアンドロ・パレデスはACミランからのアプローチを断り、ボカ・ジュニアーズ残留を選んだ。
パレデス、ミランからのアプローチを拒否
『TyC Sports』によると、ボカの主将パレデスは、現在進行中の欧州移籍市場でミランからのアプローチを断った。セリエAの同クラブ関係者は、クラブへの正式オファー提出に先立ち、移籍の可能性を探るため32歳のMFに直接連絡を取っていた。しかし、2022年ワールドカップ優勝メンバーのパレデスは、ミランに対してボカ首脳陣へ接触しないよう要請し、ラ・ボンボネーラに残留する意思をあらためて明確にした。
- Getty Images Sport
MFがボカに加入へ
報道によると、パレデスはチームの安定と集中を維持するため、交渉の可能性を最初から断つ decisive な対応を取った。キャプテンはサン・シーロのクラブからの電話を受け、関心を寄せられたことへの感謝を伝えた一方で、自分がすでに望む場所にいることをただちに明確にしたという。2028年後半まで契約を残すアルゼンチン代表は、国内大会でボカを率いることに引き続き強く専念している。
イタリア全土にわたる長い歴史
イタリア復帰となれば、2014年にキエーヴォで始まり、その後はエンポリとローマでも印象的な時期を過ごした長いセリエAでの歩みに、新たな1章が加わることになっていた。2017年にゼニト・サンクトペテルブルクへ移籍し、その後パリ・サンジェルマンへ渡ったこのプレーメーカーは、2022年にユヴェントスでイタリアへ戻り、2023年にはローマに再加入。2025年半ばのボカへの感動的な帰還でその軌跡は一巡し、リーガ・プロフェシオナルでの際立ったパフォーマンスによって、アルゼンチン代表での中心的役割も維持している。
- Getty Images Sport
ボカ、プラテンセ戦へ পরীক্ষাを迎える
焦点はすぐさま国内の戦いへと移り、ボカは土曜日のクラウスーラでプラテンセとアウェーで対戦する。ロドルフォ・アルアバレーナ監督のチームは、リーグタイトル争いでこの好調な流れを維持する決意だ。ベテランの象徴的存在にとって、究極の目標は幼少期から愛するクラブに主要タイトルをもたらし、ラ・ボンボネーラで不朽のレガシーを確立することにある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。