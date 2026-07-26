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レアンドロ・パレデスは、2026年W杯決勝後にリオネル・メッシが「最後の試合」と語ったと明かした。アルゼンチン代表は、史上最高の選手（GOAT）が心変わりすることを期待している。
アルビセレステに悲劇
2026年W杯決勝でアルゼンチンが敗れ、国中が悲しみに沈んだ。さらにパレデスは、メッシが代表を引退するつもりだったと明かした。ボカ・ジュニアーズに復帰した32歳のMFは、バロンドールを8度取ったメッシがスペイン戦を最後の試合と考えていたと語った。
- AFP
メッシの秘密の引退計画が明らかに
パレデスは、チーム内の感動的な雰囲気について語る中で、多くのアルゼンチンファンがかねてから恐れていたニュースを伝えた。ボカ・ジュニアーズのスター選手は、コパ・スダメリカーナのノックアウトプレーオフ第1戦でオヒギンス相手に決勝アシストを記録した直後に、この発言を行った。
「ワールドカップ中ずっと、最後の試合は来てほしくないと言ってきた。胸が痛む」とパレデスは明かした。「彼はこれが代表最後の試合だと決めていたと思う」
それでもパレデスは、元パリ・サンジェルマンのチームメイトが心変わりすることを期待すると語った。「そうならないことを願っている。彼がプレーを続けてくれることを願っている」と付け加えた。「最終的には彼の決断だ。彼が幸せなら、私たちも幸せだ」
アルビセレステ代表チームには不透明感が漂っている
この敗戦を受け、代表に残るか否かを考えるのはメッシだけではない。パレデスも去就を保留とし、スカローニ率いる代表には大幅な刷新が迫っている。
ボカ・ジュニアーズのスターは去就について明言を避け、「今は結果を消化し、よく考え、慌てず話し合う時期だ」と語った。
- (C)Getty Images
スカローニ監督の下、未来に向けた再建
主力選手の大量離脱の可能性は、スカローニ監督にとって大きな戦術上の頭痛の種だ。ニコラス・オタメンディがすでに退団を表明しており、メッシとパレデスが加われば、一つの時代の終わりとなるだろう。コーチ陣は、チームを再建するか、残留するベテランを説得して2028年コパ・アメリカに挑むか、今決断しなければならない。
パレデスは、W杯敗退の感情がまだ残る中、冷静に判断する必要があると強調した。彼はこう結んだ。「続けるか否かは難しい決断だ。素晴らしい過程だった。重要な成果を上げた。このレベルを維持し、チームが機能し続けるのは難しい。 さまざまな要素を慎重に検討し、監督と話し合い、冷静に判断を下さなければならない」と語った。
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