レアンドロ・パレデスは、2026年W杯決勝後にリオネル・メッシが「最後の試合」と語ったと明かした。アルゼンチン代表は、史上最高の選手（GOAT）が心変わりすることを期待している。

パレデスは、チーム内の感動的な雰囲気について語る中で、多くのアルゼンチンファンがかねてから恐れていたニュースを伝えた。ボカ・ジュニアーズのスター選手は、コパ・スダメリカーナのノックアウトプレーオフ第1戦でオヒギンス相手に決勝アシストを記録した直後に、この発言を行った。

「ワールドカップ中ずっと、最後の試合は来てほしくないと言ってきた。胸が痛む」とパレデスは明かした。「彼はこれが代表最後の試合だと決めていたと思う」

それでもパレデスは、元パリ・サンジェルマンのチームメイトが心変わりすることを期待すると語った。「そうならないことを願っている。彼がプレーを続けてくれることを願っている」と付け加えた。「最終的には彼の決断だ。彼が幸せなら、私たちも幸せだ」