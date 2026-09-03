司法手続きは木曜日、動画に登場した2人の若い女性が選手たちを許したと法廷で確認したことを受け、終結した。ラス・パルマス・デ・グラン・カナリアの裁判所の声明では、この決着について次のように説明している。「被害者が被告人らを許したことを確認する供述を聞いた後、また検察庁の代表者による1人に対する訴追の取り下げ、さらに残る3人に求刑していた刑の減軽を求める報告を受け、裁判官は検察の報告に沿って合意による判決を言い渡した」

裁判所はさらに、「この判決は確定しており、本件手続きを最終的に終結させるものである。当事者らがこれを受け入れ、控訴しないことを確認しているためだ」と付け加えた。