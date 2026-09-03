Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリーDFラウール・アセンシオ、未成年者の露骨な動画に関連する容疑で不起訴に
裁判所、DFに対するすべての容疑で無罪判決
アセンシオは、女性と16歳の少女が登場する性的に露骨な動画を同意なく拡散したことに関する容疑について、完全に潔白が認められた。木曜日、スペインの裁判所は、検察がアセンシオに対するすべての आरोपを取り下げたことを受け、同選手に無罪を言い渡した。ESPNの報道によると、この事件は2023年6月にカナリア諸島のビーチクラブで記録された性的な出来事を巡るものだった。
アセンシオはこの出来事を撮影したとして訴追されたわけではなかったが、その映像を共有した疑いで罪に問われていた。レアル・マドリーの元ユースチームメートであるアンドレス・ガルシア、フェラン・ルイス、フアン・ロドリゲスは有罪を認め、それぞれ執行猶予付きの禁錮1年、2年間の接近禁止命令、未成年者と働くことを3年間禁じられる処分を受け入れた。
- Getty Images Sport
被害者が選手たちを許し、法的手続き終結へ
司法手続きは木曜日、動画に登場した2人の若い女性が選手たちを許したと法廷で確認したことを受け、終結した。ラス・パルマス・デ・グラン・カナリアの裁判所の声明では、この決着について次のように説明している。「被害者が被告人らを許したことを確認する供述を聞いた後、また検察庁の代表者による1人に対する訴追の取り下げ、さらに残る3人に求刑していた刑の減軽を求める報告を受け、裁判官は検察の報告に沿って合意による判決を言い渡した」
裁判所はさらに、「この判決は確定しており、本件手続きを最終的に終結させるものである。当事者らがこれを受け入れ、控訴しないことを確認しているためだ」と付け加えた。
モウリーニョがピッチ外での別々の懲戒問題に言及
アセンシオは動画拡散に関する容疑では無罪となったものの、別件の交通違反を受け、現在はレアル・マドリーの内部懲戒処分に直面している。水曜日には、このDFが酒気帯び運転で有罪判決を受け、8カ月の免許停止処分と1万4400ユーロの罰金を科された。
これを受け、レアル・マドリーは同選手に対する懲戒手続きを開始した。木曜日にこの状況について問われたジョゼ・モウリーニョ監督は、「手続きが進行中である間、彼はレアル・マドリーの選手だと見ている。彼は負傷しており、あと数週間は戦列を離れることになる。それによって、今この問題に対処しなくて済む」と語った。
- Getty Images Sport
アセンシオの次は？
アセンシオは筋肉系の負傷により今季まだプレーしておらず、当面は戦列を離れる見通しだ。2024-2025シーズン開幕時にトップチームへ昇格して以来、このDFは全公式戦で80試合に出場し、2得点を記録。レアル・マドリーでFIFAインターコンチネンタルカップ制覇も経験している。復帰後は、モウリーニョ監督の信頼を取り戻し、クラブで進行中の懲戒手続きにも対応しなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。