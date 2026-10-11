レアル・マドリーは、ビジャレアルに1-0で辛勝した後にメディア対応を拒んだモウリーニョ監督を全面的に支持している。『MARCA』によると、モウリーニョ監督が記者会見を避けたのは、審判の判定に対する怒りを表明すれば資格停止処分を受ける可能性があると強く懸念していたためだ。

試合では、ヴィニシウスがネイサン・サリバとのいざこざでレッドカードを受けたほか、VARによる確認後にヴィニシウスのゴールが取り消されるなど、物議を醸す場面が相次いだ。モウリーニョ監督は、先日のアトレティコ・マドリー戦での敗北後にも審判を厳しく批判していた。



