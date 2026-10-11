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レアル・マドリー、判定を巡る騒動を受けビジャレアル戦の記者会見をボイコットするジョゼ・モウリーニョの決断を全面支持
レアル・マドリー、モウリーニョのメディア対応拒否を支持
レアル・マドリーは、ビジャレアルに1-0で辛勝した後にメディア対応を拒んだモウリーニョ監督を全面的に支持している。『MARCA』によると、モウリーニョ監督が記者会見を避けたのは、審判の判定に対する怒りを表明すれば資格停止処分を受ける可能性があると強く懸念していたためだ。
試合では、ヴィニシウスがネイサン・サリバとのいざこざでレッドカードを受けたほか、VARによる確認後にヴィニシウスのゴールが取り消されるなど、物議を醸す場面が相次いだ。モウリーニョ監督は、先日のアトレティコ・マドリー戦での敗北後にも審判を厳しく批判していた。
- AFP
モウリーニョ、国内の重要な試合を優先
モウリーニョは試合終了の笛が鳴った直後、周囲の人々に自らの考えをはっきりと伝えた。公の場で怒りをぶちまければ、今後の重要な試合でベンチに入れなくなることを恐れ、「話すつもりはない。セビージャ戦とバルセロナ戦でベンチに入りたいからだ」と述べた。
この判断は、モウリーニョが両試合をいかに重視しているかを示している。ヤン・ディオマンデの後半のゴールで勝利を収めたものの、モウリーニョはピッチ上のパフォーマンスに影を落とした審判の判定への不満を吐き出すよりも、両試合でベンチに入れることを優先した。
レアル・マドリー、戦術面の課題が依然として残る
勝ち点3を手にしたものの、レアル・マドリーは早急に対処すべき大きな戦術的課題を抱えている。ビジャレアルとの接戦を制した一戦では、ボール保持時の以前からの弱点が露呈した。中盤を経由してボールを前進させ、決定機をつくることに苦しんだ。
モウリーニョはこうした課題に取り組まなければならない。特に、ヴィニシウスが次のエル・クラシコで出場停止となる場合はなおさらだ。ディオマンデを先発にどう組み込むのが最善かを判断するとともに、チームが抱える構造的な問題を解決するため、アルダ・ギュレルがより中央寄りの創造性を担う役割を果たせるか見極める必要がある。
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レアル・マドリーの次なる一手は？
レアル・マドリーは今後、欧州での戦いに目を向ける。モウリーニョ監督は、ローマとの重要なチャンピオンズリーグの一戦を前に、火曜日にメディア対応を予定している。今月後半にセビージャ、バルセロナと対戦するまでに、チームの状況を好転させる戦術的な解決策を早急に見いださなければならない。
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