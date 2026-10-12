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レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッドの神童JJ・ガブリエル獲得に迫る。16歳の逸材を巡る争奪戦でスペインの強豪がリード
衝撃の退団要求
ユナイテッドは、高い評価を受ける若手選手ガブリエルの引き留めに向け、厳しい戦いを強いられている。この才能ある10代の選手は、現在の選手登録の抹消を正式に申請し、クラブ関係者を驚かせた。
ユナイテッドは今シーズン序盤、このFWに大きな期待を寄せていた。当時15歳だったガブリエルをEFLカップのブライトン戦でプロデビューさせる準備を進めており、実現すればクラブ史上最年少の出場選手となるはずだった。
しかし、状況は急速に悪化した。ガブリエルと代理人らは、プレミアリーグのイプスウィッチ戦とチャンピオンズリーグのサバフ戦でメンバーから外されたことに不満を募らせた。
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マドリードが争いで先行
マドリードは今、関係に生じた亀裂を生かそうと、動きを強めている。スペインの名門は、並外れた才能を持つこの選手をサンティアゴ・ベルナベウに迎えられるとの自信を深めている。
ホセ・フェリックス・ディアスによると、選手の将来に関する最終決断は間近に迫っている。選手は以前からリーガへの移籍を第一の目標としてきたため、レアル・マドリードは現在、獲得争いで先行していると考えている。
16歳のこの選手は、キプロスのパスポート取得にも近づいている。取得できれば、英国のEU離脱後に設けられた一部の規制を回避し、欧州のクラブへ容易に移籍できるようになる。ただし、両親がサッカー以外の理由による転居に関するFIFAの規定を満たすことが条件となる。
欧州の強豪クラブが接近
レアル・マドリーが獲得の最有力候補であることは明らかだが、動向を注視する強豪は同クラブだけではない。欧州の強豪パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナも、ガブリエルの関係者と話し合いを行っている。
マンチェスター・ユナイテッドは2年前の夏、ライバルのマンチェスター・シティからの誘いを断るよう、この若手選手を説得することに成功した。オールド・トラッフォードにこそ将来があると懸命に訴えてきたものの、ガブリエルが16歳の誕生日を迎えたことで、クラブが彼の去就に及ぼせる影響力は大幅に弱まっている。
マンチェスター・ユナイテッドはガブリエルの計り知れない才能を認めており、残留を強く望んでいる。しかし、本人がすぐにトップチームでプレーできるという確約を求める中、退団は避けられないとの見方が強まっている。
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ガブリエルの今後は？
マンチェスター・ユナイテッドにとって、アカデミー出身の世代を代表する才能を失うことは大きな痛手となるだろう。唯一の救いは、少なくとも当面、彼がプレミアリーグの直接のライバルの戦力とならないようにできることだ。
レアル・マドリーがガブリエルを獲得すれば、驚くほど多くの若い才能を擁する陣容に、また一人、並外れた選手が加わることになる。ただ、ガブリエルがマンチェスターで望んでいたトップチームでの出場機会を、スペインの首都ですぐに得られるかどうかが最大の焦点だ。次の移籍先については、近く最終的な結論が出る見通しだ。
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