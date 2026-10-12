ユナイテッドは、高い評価を受ける若手選手ガブリエルの引き留めに向け、厳しい戦いを強いられている。この才能ある10代の選手は、現在の選手登録の抹消を正式に申請し、クラブ関係者を驚かせた。

ユナイテッドは今シーズン序盤、このFWに大きな期待を寄せていた。当時15歳だったガブリエルをEFLカップのブライトン戦でプロデビューさせる準備を進めており、実現すればクラブ史上最年少の出場選手となるはずだった。

しかし、状況は急速に悪化した。ガブリエルと代理人らは、プレミアリーグのイプスウィッチ戦とチャンピオンズリーグのサバフ戦でメンバーから外されたことに不満を募らせた。