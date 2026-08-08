あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
Rodri Manchester City 2025-26Getty
Yosua Arya

翻訳者：

レアル・マドリー、マンチェスター・シティのロドリが驚きのバルセロナ移籍に近づく中、3000万ユーロの代役候補を特定

移籍情報
レアル・マドリー
ロドリ
ジョルシー・モキオ
アヤックス
ラ・リーガ
エールディビジ

フロレンティーノ・ペレスは、マンチェスター・シティの中盤の要を巡る獲得競争で敗北を受け入れたことを受け、エールディヴィジーで台頭する新星へと方針転換する構えだ。ロドリがバルセロナへの衝撃的な移籍を選択したと報じられる中、レアル・マドリーは18歳の逸材ジョルティ・モキオの獲得に動く準備を進めている。

  • マドリーの中盤再考

    レアル・マドリーは、ロドリが宿敵バルセロナに加入する可能性が高まっていることを認め、3000万ユーロの代替プランを発動した。スペイン代表の同選手は、サンティアゴ・ベルナベウの中盤にベテランとしてのリーダーシップと戦術的規律をもたらす存在として、ペレス会長の最優先ターゲットだった。

    しかし、ロドリはカンプ・ノウのスポーツプロジェクトを選択する見通しと報じられており、マドリーは素早く方針を転換した。『Fichajes』によると、現在の焦点は18歳のアヤックスの新星モキオに移っている。レアル・マドリーのスカウト陣は、この多才な守備的MFがリーガで活躍するために必要なフィジカル面の資質と大きな成長余地を備えていると確信している。

    • 広告
  • FBL-PSV-NED-EREDIVISIE-AJAXAFP

    移籍戦略の転換

    モキオへの方針転換は、マドリーの当初の補強戦略からの大きな変更を意味する。ロドリであれば、6000万ユーロ超の完成された即戦力として加わるはずだった一方で、アヤックスの10代選手は長期的な投資と見なされている。

    若さにもかかわらず、モキオはヨハン・クライフ・アレナで印象的な実績を誇っている。2026年4月に最新の契約延長にサインした時点で、この若手はすでにアムステルダムの強豪でトップチーム公式戦48試合に出場し、6得点を記録していた。複数の戦術的役割をこなせる能力によって、マドリー首脳陣にとっての魅力はさらに高まっている。

  • アヤックスが主導権を握る

    モキオをエールディヴィジから引き抜くのは、簡単な仕事にはならない。アヤックスには高く評価されるアカデミー出身選手を手放さなければならない差し迫った財政的事情はなく、同選手は2031年6月30日までの長期契約にしっかりと拘束されている。

    スペインの首都に近い関係者の間では、初期評価額として3000万ユーロが取り沙汰されているものの、オランダの名門が至宝に上乗せ額を要求することは十分にあり得る。マドリーは、つい最近の契約延長の直後に移籍を認めるよう、選手本人とクラブの双方を納得させる説得力あるプランを示さなければならない。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Jorthy Mokio Ajax 2025-26Getty Images

    ロドリの連鎖待ち

    レアル・マドリーは、ロドリのバルセロナ移籍案が正式に確認されるまで、モキオ獲得に向けた正式交渉をいったん停止する見通しだ。シティのスター選手によるカタルーニャ移籍が成立すれば、レアル・マドリーはアヤックスとの協議を加速させるとみられている。モキオの確保は、市場価値が急騰する前にトップクラスの10代タレントを獲得するという、マドリーが長年成功を収めてきた方針に完全に合致する。

エールディビジ
ズヴォレ crest
ズヴォレ
ZWO
アヤックス crest
アヤックス
AJX
クラブ親善試合
デポルティーボ・ラ・コルーニャ crest
デポルティーボ・ラ・コルーニャ
COR
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA