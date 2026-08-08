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レアル・マドリー、マンチェスター・シティのロドリが驚きのバルセロナ移籍に近づく中、3000万ユーロの代役候補を特定
マドリーの中盤再考
レアル・マドリーは、ロドリが宿敵バルセロナに加入する可能性が高まっていることを認め、3000万ユーロの代替プランを発動した。スペイン代表の同選手は、サンティアゴ・ベルナベウの中盤にベテランとしてのリーダーシップと戦術的規律をもたらす存在として、ペレス会長の最優先ターゲットだった。
しかし、ロドリはカンプ・ノウのスポーツプロジェクトを選択する見通しと報じられており、マドリーは素早く方針を転換した。『Fichajes』によると、現在の焦点は18歳のアヤックスの新星モキオに移っている。レアル・マドリーのスカウト陣は、この多才な守備的MFがリーガで活躍するために必要なフィジカル面の資質と大きな成長余地を備えていると確信している。
- AFP
移籍戦略の転換
モキオへの方針転換は、マドリーの当初の補強戦略からの大きな変更を意味する。ロドリであれば、6000万ユーロ超の完成された即戦力として加わるはずだった一方で、アヤックスの10代選手は長期的な投資と見なされている。
若さにもかかわらず、モキオはヨハン・クライフ・アレナで印象的な実績を誇っている。2026年4月に最新の契約延長にサインした時点で、この若手はすでにアムステルダムの強豪でトップチーム公式戦48試合に出場し、6得点を記録していた。複数の戦術的役割をこなせる能力によって、マドリー首脳陣にとっての魅力はさらに高まっている。
アヤックスが主導権を握る
モキオをエールディヴィジから引き抜くのは、簡単な仕事にはならない。アヤックスには高く評価されるアカデミー出身選手を手放さなければならない差し迫った財政的事情はなく、同選手は2031年6月30日までの長期契約にしっかりと拘束されている。
スペインの首都に近い関係者の間では、初期評価額として3000万ユーロが取り沙汰されているものの、オランダの名門が至宝に上乗せ額を要求することは十分にあり得る。マドリーは、つい最近の契約延長の直後に移籍を認めるよう、選手本人とクラブの双方を納得させる説得力あるプランを示さなければならない。
- Getty Images
ロドリの連鎖待ち
レアル・マドリーは、ロドリのバルセロナ移籍案が正式に確認されるまで、モキオ獲得に向けた正式交渉をいったん停止する見通しだ。シティのスター選手によるカタルーニャ移籍が成立すれば、レアル・マドリーはアヤックスとの協議を加速させるとみられている。モキオの確保は、市場価値が急騰する前にトップクラスの10代タレントを獲得するという、マドリーが長年成功を収めてきた方針に完全に合致する。
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