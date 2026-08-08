モキオへの方針転換は、マドリーの当初の補強戦略からの大きな変更を意味する。ロドリであれば、6000万ユーロ超の完成された即戦力として加わるはずだった一方で、アヤックスの10代選手は長期的な投資と見なされている。

若さにもかかわらず、モキオはヨハン・クライフ・アレナで印象的な実績を誇っている。2026年4月に最新の契約延長にサインした時点で、この若手はすでにアムステルダムの強豪でトップチーム公式戦48試合に出場し、6得点を記録していた。複数の戦術的役割をこなせる能力によって、マドリー首脳陣にとっての魅力はさらに高まっている。