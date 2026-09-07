「確かに、私としてはミランの方がよかったです。ですが、インテルは大きな敬意に値する相手です。質の高いチームです。組み合わせ抽選を見た時、私たちはとても親しい友人なので、真っ先にテュラムのことが頭に浮かびました。でも、彼らにはラウタロもいます。違いを生み出せるアタッカーです。もちろん、今回はそうならないことを願っています。モウリーニョですか？ 偉大なモチベーターですし、長年のキャリアで培った経験をチームに伝えてくれています。彼に指導してもらえるのは喜びであり、特権でもあります。私たちはみんな結束していますし、それは昨季も同じでした。残念ながら、結果が常に伴うわけではありません。私のフランスを見てください。ワールドカップ優勝を目指していましたが、決勝に進むことすらできませんでした……」