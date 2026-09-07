チャンピオンズリーグでのインテル戦を翌日に控え、キリアン・エンバペはSky Sport：にこう語った。「早く始めたくてたまらない。この大会は夢を生み出す。自分の状態はとてもいいし、チーム全体も同じだ。準備はできている」
翻訳者：
レアル・マドリー、エムバペ「インテル？ 私はミランのほうが好きだが、敬意に値する」
ヴィニシウスとの関係
「僕がヴィニシウスと相容れない？ それは意見にすぎない。世界で最も重要なクラブでプレーしていれば、耳にする何百万もの噂を僕がコントロールすることはできない。僕が関心を持っているのは、チームを助けるためにピッチ上のあらゆる細部を改善することだ。僕とヴィニシウスは守備面で改善しなければならない？ さっきも説明したように、僕は常に改善できる。 でも、同業者と自分を比べるのは好きじゃない。そうでなければ、僕がやっていて他の選手はやっていないことを強調しなければならなくなるからね……」
バロンドール
「どんな選手でも勝ち取りたいと思う名誉ある賞だ。今回こそ自分の番かと、マドリードの街を歩いている時でさえよく聞かれる。そして、僕が世界最高だと考えている人もいる……自分としては、受賞するには良い年だと思っている。ただ、最終的に投票結果がそれを証明してくれるかは分からない」
ミランのほうが上だ
「確かに、私としてはミランの方がよかったです。ですが、インテルは大きな敬意に値する相手です。質の高いチームです。組み合わせ抽選を見た時、私たちはとても親しい友人なので、真っ先にテュラムのことが頭に浮かびました。でも、彼らにはラウタロもいます。違いを生み出せるアタッカーです。もちろん、今回はそうならないことを願っています。モウリーニョですか？ 偉大なモチベーターですし、長年のキャリアで培った経験をチームに伝えてくれています。彼に指導してもらえるのは喜びであり、特権でもあります。私たちはみんな結束していますし、それは昨季も同じでした。残念ながら、結果が常に伴うわけではありません。私のフランスを見てください。ワールドカップ優勝を目指していましたが、決勝に進むことすらできませんでした……」
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