レアル・マドリー、インテル戦での活躍を受けてティボー・クルトワに契約延長を提示へ

クルトワとの契約更新を急ぐ背景には、今季序盤に見せている信じがたいほど安定したパフォーマンスがある。インテル戦で披露した圧巻のセービングは、マドリー首脳陣がすでに把握していたことを改めて浮き彫りにしたにすぎない。

同じ報道によれば、クラブ幹部は直ちに正式オファーを出す用意を整えている。新契約の枠組みを固めるため、今後数時間以内に両者の最初の接触が行われる見通しだ。

契約を早期にまとめたいという思いは双方で一致している。レアル・マドリーは、国内および欧州の大会で成功を続けるためにも、世界最高峰のGKの1人を引き留めることが最優先事項だと認識している。