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レアル・マドリー、インテル戦での活躍を受けてティボー・クルトワに契約延長を提示へ
マドリー、クルトワとの契約延長を計画
クルトワは、この10年間にわたってマドリー守備陣の議論の余地なき土台であり続けてきた。インテル戦での見事なパフォーマンスを受け、クラブのスポーティング部門はサンティアゴ・ベルナベウでの長期的な将来を確保する準備を整えている。
『Cope』の報道によると、スペインの強豪は今後数日以内に契約交渉を開始することを望んでいる。主な目標は現在の契約を延長し、33歳の同選手が今後何年にもわたって重要な戦力であり続けるようにすることだ。
このGKとの契約をまとめれば、その立場を巡る残された議論は一掃されることになる。また、クルトワがレアル・マドリーで少なくとも歴史的な10シーズン目をゴールマウスで迎える道も開かれる。
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迅速な契約更新手続きを求める
クルトワとの契約更新を急ぐ背景には、今季序盤に見せている信じがたいほど安定したパフォーマンスがある。インテル戦で披露した圧巻のセービングは、マドリー首脳陣がすでに把握していたことを改めて浮き彫りにしたにすぎない。
同じ報道によれば、クラブ幹部は直ちに正式オファーを出す用意を整えている。新契約の枠組みを固めるため、今後数時間以内に両者の最初の接触が行われる見通しだ。
契約を早期にまとめたいという思いは双方で一致している。レアル・マドリーは、国内および欧州の大会で成功を続けるためにも、世界最高峰のGKの1人を引き留めることが最優先事項だと認識している。
マドリーへの完全な献身
クルトワのレアル・マドリーへの献身は、ここ数カ月でさらに強まっている。ベルギー代表での活動から正式に退いたベテランGKは、いまやクラブでのキャリアに完全に集中している。
この一途な姿勢はピッチ上でのハイレベルなパフォーマンスにも表れており、年齢は単なる数字にすぎないことを証明している。現在34歳のクルトワは、今なおフィジカル、技術の両面でまさに絶頂期にある。
GKは伝統的に、フィールドプレーヤーと比べて最高レベルでより長くキャリアを続けられる傾向がある。そのため、年齢を重ねていることはマドリーのコーチングスタッフやフロント陣から懸念材料とは見なされていない。
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交渉では、契約をめぐる小規模な議論が生じる可能性がある
マドリーの当初のプランは2027-28シーズンまでの1年延長を提示することだが、交渉では一定の妥協が必要になる可能性がある。クラブは伝統的に、高齢の選手については厳格に1年ごとで管理することを好んでいる。
ただ、その卓越したパフォーマンスを踏まえれば、クルトワは交渉を有利に進められる立場にある。ベルギー代表GKは、自身のキャリア最終章に最大限の安定をもたらすため、2年間の延長保証を求めるのが自然だろう。
取締役会レベルで小規模な綱引きが予想されるものの、結論そのものについては双方の方向性は一致している。最終的には早期決着の可能性が極めて高く、クルトワはスペインの首都で今後もゴールマウスに君臨し続けることになりそうだ。
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