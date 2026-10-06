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レアル・マドリー退団後、欧州チャンピオンズリーグ6度制覇の選手が衝撃のリーガ移籍へ
カルバハル、ヘタフェと交渉中
カルバハルはマドリー退団後、フリーでヘタフェ加入に向けた交渉を行っている。34歳の右SBは、6月30日に契約が満了して以降、無所属の状態が続いている。スペイン紙『ABC』の報道によれば、双方の交渉は順調に進んでいるという。
経験豊富なDFは、移籍実現の可能性を前に、近くメディカルチェックを受ける可能性がある。今回の移籍話は、先週にイタリアからベテランDFが複数のセリエAクラブと結びつけられていたとの報道に続くものだ。しかし現在は、スペインの首都に残留する可能性が最も高いとみられている。
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ボルダラスにとって大きな戦力強化となる。
欧州王者に6度輝いた選手の獲得が実現すれば、ヘタフェを率いるボルダラス監督にとって大きな後押しとなる。指揮官は、厳しい日程を乗り切るために、より厚みのあるスカッドが必要だと繰り返し訴えてきた。
ヘタフェは現在、リーガで7試合を終えて勝ち点8の11位につけている。今後はリーガ、コパ・デル・レイ、そしてカンファレンスリーグを戦う予定で、過密日程に直面することになる。
カルバハルは、サンティアゴ・ベルナベウで成功を収めた在籍期間中に数々のタイトルを獲得しており、チームに計り知れないトップレベルの経験をもたらす存在となる。その加入は、ボルダラス監督が使える守備の選択肢を大きく強化することになる。
右サイドバックの負傷懸念への対応
この獲得の可能性は、すでに右サイドバックを2人抱えるヘタフェにとっては、やや奇妙なタイミングで浮上している。アストン・ビラからのレンタル移籍中のアンドレス・ガルシアは、現在ボルダラス監督の下でシーズンを通した期限付き移籍期間を過ごしている。
一方で、キコ・フェメニアは9月上旬から左脚ハムストリングの断裂により戦列を離れている。フェメニアの離脱によって、クラブは守備の右サイドで経験のある選択肢を欠いている。
ただし、カルバハル自身の負傷歴も考慮材料の一つである。34歳のベテランはキャリアを通じて複数回のフィジカル面での問題に見舞われており、徹底したメディカルチェックはこの取引において重要な要素となる。
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次のキャリアの一手を最終決定へ
カルバハルとヘタフェの間では、契約成立に向けて交渉の段階が今後も続く見通しだ。いかなる契約書にサインする前にも、提示されたメディカルチェックを通過することが最大の条件となる。
合意が最終決着すれば、このベテランSBは新たなチームカラーでラ・リーガの舞台に戻ることになる。選手とクラブ幹部の間で残る詳細が解決されれば、正式発表は速やかに行われる可能性がある。現時点でカルバハルは、無所属の期間を数カ月過ごした末に自身の将来を固めることへ集中している。
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