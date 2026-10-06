欧州王者に6度輝いた選手の獲得が実現すれば、ヘタフェを率いるボルダラス監督にとって大きな後押しとなる。指揮官は、厳しい日程を乗り切るために、より厚みのあるスカッドが必要だと繰り返し訴えてきた。

ヘタフェは現在、リーガで7試合を終えて勝ち点8の11位につけている。今後はリーガ、コパ・デル・レイ、そしてカンファレンスリーグを戦う予定で、過密日程に直面することになる。

カルバハルは、サンティアゴ・ベルナベウで成功を収めた在籍期間中に数々のタイトルを獲得しており、チームに計り知れないトップレベルの経験をもたらす存在となる。その加入は、ボルダラス監督が使える守備の選択肢を大きく強化することになる。