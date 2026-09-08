レアル・マドリー対インテル、対照的な2つの世界。77億ユーロ対21億ユーロ。世界で最も裕福なクラブとイタリアで最も裕福なクラブ

この20年で格差は大幅に広がった。2002-03シーズンの収益はレアル・マドリーが1億9300万、インテルが1億6200万だったが、2024-25シーズンにはそれぞれ11億6100万、5億4600万に増加している。差を生んでいる要因には、スタジアムと両クラブのブランドのグローバル規模もある。新しいベルナベウは直近のシーズンで3億6000万ユーロを生み出し、メアッツァの9000万ユーロの4倍に達した。一方、SNSではレアルがフォロワー数5億人に迫るのに対し、インテルは1億人。商業収入もこの差を反映しており、マドリーのユニフォームは年間約2億4000万ユーロ、インテルのユニフォームは7200万ユーロの価値がある。