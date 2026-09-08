レアル・マドリー対インテルは、単なる欧州の二大クラブによる一戦ではなく、経済面で大きく異なる2つの現実がぶつかる構図でもある。Football Benchmarkの推計をGazzetta dello Sportが伝えたところによると、レアル・マドリーのエンタープライズ・バリューは77億ユーロに達する一方、インテルは21億ユーロにとどまる。レアル・マドリーは世界で最も価値の高いクラブで、インテルはミランとユベントスを上回り、イタリアで最も豊かなクラブとなっている。
AFP
翻訳者：
レアル・マドリー対インテル、対照的な2つの世界。77億ユーロ対21億ユーロ。世界で最も裕福なクラブとイタリアで最も裕福なクラブ
ここ20年で格差が拡大
この20年で格差は大幅に広がった。2002-03シーズンの収益はレアル・マドリーが1億9300万、インテルが1億6200万だったが、2024-25シーズンにはそれぞれ11億6100万、5億4600万に増加している。差を生んでいる要因には、スタジアムと両クラブのブランドのグローバル規模もある。新しいベルナベウは直近のシーズンで3億6000万ユーロを生み出し、メアッツァの9000万ユーロの4倍に達した。一方、SNSではレアルがフォロワー数5億人に迫るのに対し、インテルは1億人。商業収入もこの差を反映しており、マドリーのユニフォームは年間約2億4000万ユーロ、インテルのユニフォームは7200万ユーロの価値がある。
どちらも収支はプラスである
しかし経営面では、両クラブは驚くほどの共通性を示している。レアル・マドリーはフロレンティーノ・ペレスの会長就任以来、すべての決算で黒字を計上し、26期連続の黒字に達した。一方のインテルは、2024-25シーズンの3500万ユーロの黒字を受け、チャンピオンズリーグ決勝とクラブワールドカップに伴う臨時収入がないにもかかわらず、2期連続の黒字決算を達成しようとしている。
対照的なモデルたち
つまり、対極にある2つのクラブ経営モデルではあるが、いずれも経済的な持続可能性の追求という点では共通している。分析は、レアル・マドリーがスポーツ関連コストを大きく上回るペースで収益を伸ばしたこと、そしてインテルが、より有利な条件での債務借り換えの恩恵も受けながら、支出の合理化路線を継続してきたことを強調して締めくくられている。
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