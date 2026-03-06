レアル・マドリード、UEFAから罰金処分　ベンフィカ戦での物議を醸した試合中にナチス式敬礼をするサポーターが確認され、ヴィニシウス・ジュニアへの人種差別騒動の余波で

制裁を正式に確認する声明の中で、欧州サッカー連盟（UEFA）は次のように述べた： 「レアル・マドリードCFに対し、サポーターによる人種差別的および／または差別的行為を理由に、罰金15,000ユーロを科すとともに、レアル・マドリードCFがホームクラブとして開催する次回のUEFAクラブ大会1試合において、同クラブスタジアム（具体的には南側スタンド下段の隣接する500席）の一部閉鎖を命じる。 当該スタジアム閉鎖処分は、本決定の日付から起算する1年間の猶予期間中は執行猶予とする。」

マドリードは映像に対し迅速に対応し、当該個人が退場処分となり生涯入場禁止処分を受けることを確認した。クラブは次のように声明を発表した：「レアル・マドリードC.F.は、レアル・マドリード対ベンフィカ戦の開始直前に、アニメーションスタンドエリアでナチス式敬礼を行う様子がテレビカメラに捉えられた会員に対し、クラブの規律委員会に即時除名手続きを開始するよう緊急要請したことを発表する。 当該会員は放送直後にクラブ警備員により特定され、サンティアゴ・ベルナベウスタジアムから即時退場処分となった。レアル・マドリードはスポーツ及び社会における暴力と憎悪を煽るこの種の行為及び表現を断固として非難する」