Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリード、UEFAから罰金処分 ベンフィカ戦での物議を醸した試合中にナチス式敬礼をするサポーターが確認され、ヴィニシウス・ジュニアへの人種差別騒動の余波で
スペインの巨人が制裁を受ける
UEFAは、ベンフィカとのチャンピオンズリーグプレーオフ第2戦で発生した一連の物議を醸す事件を受け、レアル・マドリードに対し罰金とスタジアム閉鎖の執行猶予処分を科した。統括機関の統制・倫理・規律委員会（CEDB）は、2026年2月25日にサンティアゴ・ベルナベウのスタンドでサポーターがナチス式敬礼を行う様子が撮影されたことを受け、措置を講じた。
欧州王者である同クラブはこの試合を2-1で制したが、結果よりも少数派のサポーターの行為が注目を集めた。処分内容は罰金1万5000ユーロと南側スタンド下段500席の使用停止（ただし後者は1年間の執行猶予付き）である。
- Getty Images Sport
クラブは過激主義に対して断固たる姿勢を示す
制裁を正式に確認する声明の中で、欧州サッカー連盟（UEFA）は次のように述べた： 「レアル・マドリードCFに対し、サポーターによる人種差別的および／または差別的行為を理由に、罰金15,000ユーロを科すとともに、レアル・マドリードCFがホームクラブとして開催する次回のUEFAクラブ大会1試合において、同クラブスタジアム（具体的には南側スタンド下段の隣接する500席）の一部閉鎖を命じる。 当該スタジアム閉鎖処分は、本決定の日付から起算する1年間の猶予期間中は執行猶予とする。」
マドリードは映像に対し迅速に対応し、当該個人が退場処分となり生涯入場禁止処分を受けることを確認した。クラブは次のように声明を発表した：「レアル・マドリードC.F.は、レアル・マドリード対ベンフィカ戦の開始直前に、アニメーションスタンドエリアでナチス式敬礼を行う様子がテレビカメラに捉えられた会員に対し、クラブの規律委員会に即時除名手続きを開始するよう緊急要請したことを発表する。 当該会員は放送直後にクラブ警備員により特定され、サンティアゴ・ベルナベウスタジアムから即時退場処分となった。レアル・マドリードはスポーツ及び社会における暴力と憎悪を煽るこの種の行為及び表現を断固として非難する」
熱戦が続くダブルヘッダーで緊張が高まる
この事件は、すでに人種差別的虐待の疑惑が渦巻く試合にさらなる火種を注いだ。リスボンでの第1戦では、ビニシウス・ジュニアがベンフィカのジャンルーカ・プレスティアニから差別的発言の標的になったと主張。プレスティアニは疑惑を否定したものの、暫定的な出場停止処分を受け、マドリードでの第2戦を欠場した。
ビニシウスはサッカー界における反差別運動の象徴的存在となりつつあり、リーガ・エスパニョーラのハビエル・テバス会長は最近こう述べた。「彼が中心にいるのは、人種差別との戦いのリーダーだからだ。ビニシウスをこうした侮辱から守らない言い訳は通用しない」
- Getty Images Sport
レアル・マドリードの決定的瞬間
マドリードは2025-26シーズンの決勝トーナメント期間中にさらなる問題が発生しないよう対策を講じ、スタジアム閉鎖を回避しなければならない。アルバロ・アルベロ率いるチームはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でマンチェスター・シティと対戦し、第1戦は3月11日、第2戦は3月17日に予定されている。しかしその前に、ロス・ブランコスはまずリーガ・エスパニョーラでセルタ・ビーゴと対戦する。現在2連敗を喫し、首位バルセロナに4ポイント差をつけられている状況だ。
