Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
florentino perez real madridGetty Images
Yosua Arya

翻訳者：

レアル・マドリード、新スポーツディレクター獲得報道を否定

レアル・マドリー
ラ・リーガ

レアル・マドリードは、新たなスポーツディレクター招聘の報道を否定した。クラブは外部エージェントによる候補者選定も実施していないと強調した。

  • マドリード、メディア報道に反論

    マドリードは、サッカー部門再編のため新たなスポーツディレクター任命を検討しているとの報道を否定した。報道はカデナ・セルの番組『エル・ラルゲロ』が伝えたもので、同番組はクラブが伝統的なスポーツディレクター職の新設を検討し、移籍やチーム編成の意思決定を近代化すると報じていた。 

    • 広告

  • クラブの声明が憶測を一蹴

    しかし、マドリード側は即座にこの憶測を否定し、そのような動きは一切ないとした。

    クラブは声明で「当クラブがスポーツディレクターのポスト設置を検討しているという昨夜のラジオ番組『エル・ラルゲロ（El Larguero）』報道は事実無根」と否定した。

  • マドリード、現行体制の成果を強調

    マドリードは、クラブ史上最も成功した時期の一つを築いたスポーツ体制への自信を強調し、変革は求めないとした。持続的成功の要因としてスカウト戦略とスポーツ部門を挙げ、主要タイトルを獲得できる競争力のあるチームを維持しつつ、エリート級若手選手の獲得に注力してきたと指摘した。

    クラブは声明で「スポーツ部門の取り組みに満足しており、過去10年で6度の欧州カップを含む多数のタイトルを獲得した」と述べた。

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    次は何があるのでしょうか？

    憶測が収束した今、レアル・マドリードはシーズン佳境に集中できる。 アルバロ・アルベロア監督率いるチームは30試合で勝ち点69とし、首位バルセロナに7点差の2位。次戦はベルナベウでジローナを、その後チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でバイエルン・ミュンヘンとアウェイで対戦する。第1戦は1-2で敗れた。

チャンピオンズ リーグ
バイエルン crest
バイエルン
FCB
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA