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レアル・マドリード、新スポーツディレクター獲得報道を否定
マドリード、メディア報道に反論
クラブの声明が憶測を一蹴
しかし、マドリード側は即座にこの憶測を否定し、そのような動きは一切ないとした。
クラブは声明で「当クラブがスポーツディレクターのポスト設置を検討しているという昨夜のラジオ番組『エル・ラルゲロ（El Larguero）』報道は事実無根」と否定した。
マドリード、現行体制の成果を強調
マドリードは、クラブ史上最も成功した時期の一つを築いたスポーツ体制への自信を強調し、変革は求めないとした。持続的成功の要因としてスカウト戦略とスポーツ部門を挙げ、主要タイトルを獲得できる競争力のあるチームを維持しつつ、エリート級若手選手の獲得に注力してきたと指摘した。
クラブは声明で「スポーツ部門の取り組み
に満足しており、過去10年で6度の欧州カップを含む多数のタイトルを獲得した」と述べた。
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次は何があるのでしょうか？
憶測が収束した今、レアル・マドリードはシーズン佳境に集中できる。 アルバロ・アルベロア監督率いるチームは30試合で勝ち点69とし、首位バルセロナに7点差の2位。次戦はベルナベウでジローナを、その後チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でバイエルン・ミュンヘンとアウェイで対戦する。第1戦は1-2で敗れた。