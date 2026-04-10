レアル・マドリード、新スポーツディレクター獲得報道を否定

しかし、マドリード側は即座にこの憶測を否定し、そのような動きは一切ないとした。

クラブは声明で「当クラブがスポーツディレクターのポスト設置を検討しているという昨夜のラジオ番組『エル・ラルゲロ（El Larguero）』報道は事実無根」と否定した。