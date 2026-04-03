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レアル・マドリード、契約満了を控えリバプールにイブラヒマ・コナテの移籍計画を伝える
レアル・マドリード、コナテに関する姿勢を明らかにする
ファブリツィオ・ロマーノ氏は『Caught Offside』に対し、レアル・マドリードがコナテの獲得に関する姿勢について、リヴァプールに正式に最新情報を伝えたと語った。
このスペインの強豪クラブは、同フランス人DFとの獲得交渉が盛んに噂されてきたが、実際には数ヶ月前にリヴァプールに対し、現段階では積極的に獲得を目指さない旨を伝えていた。しかし、特にダヴィド・アラバがシーズン終了後に退団すると見込まれる中、レアル・マドリードが守備陣の補強を求めて市場を注視し続けているため、状況は依然として流動的だ。
最近、正式なオファーは出ていないものの、レアル・マドリードは、このフランス人選手が自チームの守備陣にとって重要な戦力となり得ることを認識し、状況を注視し続けている。スペイン側から具体的なオファーがないことで、リヴァプールには多少の余裕が生まれているが、契約交渉が近いうちに決着しない場合、土壇場での引き抜きという脅威は依然として残っている。
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アンフィールドで契約交渉が膠着状態に
リヴァプールとコナテの交渉は、金銭面での合意点を見出せずに難航している。26歳のコナテは、アルネ・スロット監督率いる守備陣の要としての地位を反映させるべく、大幅な昇給を求めていると報じられている。 報道によると、彼の代理人は、週給約15万ポンドという現在の契約条件を、クラブのトップクラスの高給取り選手に近づけるよう引き上げるべきだと考えているようだ。本人はマージーサイドに残留する意向を示しているものの、合意に至っていないことから、彼の将来をめぐる憶測が高まっている。
ベルナベウの魅力は今も色褪せない
レアル・マドリードが現在、控えめな姿勢をとっているとはいえ、ベルナベウへの移籍という構想は、このフランス代表選手にとって依然として魅力的な選択肢であり、スペインの首都で同胞のエドゥアルド・カマヴィンガやオーレリアン・チュアメニとチームメイトになれる可能性もある。こうした文化的親和性に加え、欧州の歴史ある王者の威信も相まって、マドリードからの関心を無視することは難しい。
リヴァプールは、このセンターバックをチームに残留させたいという意向を積極的に伝えてきたが、選手本人はまだ明確な意思表示をしていない。この不透明さにより、リヴァプールは今年初めにレンヌから若きフランス人才能ジェレミー・ジャケの獲得をすでに決めていたにもかかわらず、長期的な代替案を検討せざるを得なくなっている。
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4月の重要な期限が迫っている
今後の国際試合のスケジュールを考慮すると、今回の交渉のタイミングは極めて重要だ。コナテは、ワールドカップ前に自身のクラブでの将来を確定させたいと考えている。契約が確定していない状態で主要な大会に出場することは、大きなリスクを伴うからだ。代表戦中に怪我を負えば、注目度の高い移籍や、アンフィールドでの高額な契約延長のチャンスを逃す恐れがある。