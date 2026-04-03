レアル・マドリード、契約満了を控えリバプールにイブラヒマ・コナテの移籍計画を伝える

ファブリツィオ・ロマーノ氏は『Caught Offside』に対し、レアル・マドリードがコナテの獲得に関する姿勢について、リヴァプールに正式に最新情報を伝えたと語った。

このスペインの強豪クラブは、同フランス人DFとの獲得交渉が盛んに噂されてきたが、実際には数ヶ月前にリヴァプールに対し、現段階では積極的に獲得を目指さない旨を伝えていた。しかし、特にダヴィド・アラバがシーズン終了後に退団すると見込まれる中、レアル・マドリードが守備陣の補強を求めて市場を注視し続けているため、状況は依然として流動的だ。

最近、正式なオファーは出ていないものの、レアル・マドリードは、このフランス人選手が自チームの守備陣にとって重要な戦力となり得ることを認識し、状況を注視し続けている。スペイン側から具体的なオファーがないことで、リヴァプールには多少の余裕が生まれているが、契約交渉が近いうちに決着しない場合、土壇場での引き抜きという脅威は依然として残っている。