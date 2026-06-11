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grafica mourinho perez real madridGetty Images
Gabriele Stragapede

翻訳者：

レアル・マドリード、モウリーニョ監督の就任が正式決定：詳細

レアル・マドリー
移籍情報
ジョゼ・モウリーニョ

「スペシャル・ワン」のレアル・マドリード監督復帰が正式に決定した。

正式決定：ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに復帰し、新監督に就任。アルヴァロ・アルベロアの後任として「ブランコス」を率いる。

フロレンティーノ・ペレス会長の再選（任期2030年まで）を受け、クラブは「スペシャル・ワン」の復帰を正式発表した。

詳細は以下。

  • プレスリリース

    レアル・マドリードは6月11日、フロレンティーノ・ペレス会長主導の取締役会で、ホセ・モウリーニョ氏を2029年6月30日までの3シーズン、トップチーム監督に任命すると発表した。

    モウリーニョは7月13日、プレシーズン開始に合わせてチームに合流する。」

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  • ベンフィカとの別れ

    ほんの数日前、ベンフィカは彼の退団を正式に発表した。「レアル・マドリードは違約金1500万ユーロで監督を獲得すると正式に表明し、監督も移籍に同意した」。

  • 詳細

    モウリーニョはレアル・マドリードと2028年6月30日までの契約を結んだ。さらに1シーズンの延長オプションがあり、最大で2029年まで在籍する。

    年俸は年間約1000万ユーロの見込みだ。

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