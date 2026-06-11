レアル・マドリード、モウリーニョ監督の就任が正式決定：詳細

正式決定：ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに復帰し、新監督に就任。アルヴァロ・アルベロアの後任として「ブランコス」を率いる。
フロレンティーノ・ペレス会長の再選（任期2030年まで）を受け、クラブは「スペシャル・ワン」の復帰を正式発表した。
詳細は以下。
正式決定：ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに復帰し、新監督に就任。アルヴァロ・アルベロアの後任として「ブランコス」を率いる。
フロレンティーノ・ペレス会長の再選（任期2030年まで）を受け、クラブは「スペシャル・ワン」の復帰を正式発表した。
詳細は以下。
レアル・マドリードは6月11日、フロレンティーノ・ペレス会長主導の取締役会で、ホセ・モウリーニョ氏を2029年6月30日までの3シーズン、トップチーム監督に任命すると発表した。
モウリーニョは7月13日、プレシーズン開始に合わせてチームに合流する。」
ほんの数日前、ベンフィカは彼の退団を正式に発表した。「レアル・マドリードは違約金1500万ユーロで監督を獲得すると正式に表明し、監督も移籍に同意した」。
モウリーニョはレアル・マドリードと2028年6月30日までの契約を結んだ。さらに1シーズンの延長オプションがあり、最大で2029年まで在籍する。
年俸は年間約1000万ユーロの見込みだ。
リアルタイムで最新情報をチェック！CALCIOMERCATO.COMのWhatsAppチャンネルに参加：こちらをクリック