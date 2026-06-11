レアル・マドリード、モウリーニョ監督の就任が正式決定：詳細

正式決定：ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに復帰し、新監督に就任。アルヴァロ・アルベロアの後任として「ブランコス」を率いる。

フロレンティーノ・ペレス会長の再選（任期2030年まで）を受け、クラブは「スペシャル・ワン」の復帰を正式発表した。

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