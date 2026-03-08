レアル・マドリード、マンチェスター・シティ戦前夜にロドリの獲得候補から除外も、アダム・ワートンへの関心は継続

選手側はエティハド・スタジアムからの移籍可能性について沈黙を守っている。ロドリの父アントニオ・エルナンデスは最近、公の場でこの憶測に言及した。ナショナル・スポーツ・アワードでの発言で彼はこう述べた。「彼は現在の環境に非常に満足している。こうした状況下での自然な沈黙はご理解いただけるだろう。 私は何も知らない、これは真実だ。何も知らない、歴史はこれから書かれるものだ。彼はワールドカップ出場に夢中だ」

父親の発言は、負傷離脱を経て最近リズムを取り戻しつつあるシティの中盤選手が維持するプロとしての姿勢を反映している。 チャンピオンズリーグのリーグ戦におけるベルナベウでの試合を含む、シーズンの重要な部分を欠場していたロドリは、現在プレミアリーグで11試合連続出場を果たしている。彼の完全復帰はグアルディオラにとって大きな後押しとなるが、それはマドリードがワートンのような若手選手に注目し始めた時期と重なっているようだ。