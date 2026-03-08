Getty Images Sport
レアル・マドリード、マンチェスター・シティ戦前夜にロドリの獲得候補から除外も、アダム・ワートンへの関心は継続
グアルディオラ効果とシティの不確実性
レアル・マドリードは中盤の戦力補強を確実に模索しており、エンジンルームの進化を目指しているが、AS紙によれば、29歳のスペイン人選手は現時点でクラブ首脳陣の構想には含まれていない。エティハド・スタジアムでの契約が2027年6月まで残るロドリは、マンチェスター・シティ首脳陣が契約延長を迫る中、自身の選択肢を熟考している。 このミッドフィルダーの将来は、特にペップ・グアルディオラの長期在任が不透明な状況下で、プレミアリーグにおける主要な話題であり続けている。シティのロッカールーム内の複数のキープレーヤーが、グアルディオラが指揮を続けるかどうかに基づいて次の動きを検討していることは公然の秘密だ。
マドリードの中盤戦略の転換
ベルナベウの内部ではスペイン代表選手への称賛が否定できないものの、クラブ幹部は彼を最優先リストから外した。AS紙が報じたように、マドリードの焦点は、高い潜在能力を持つ有望株を見極めるというクラブの最近の補強戦略に合致する新進気鋭の選手たちへと移行している。 クリスタル・パレスの注目株アダム・ワートンが、AZアルクマールのキース・スミットやPSGのヴィティーニャと共に有力候補として浮上している。トニ・クロースとルカ・モドリッチの伝説的時代を経て、スペイン王者チームが戦力バランスを再構築する中で、これらの選手は異なる投資プロファイルを体現している。
ロドリの将来に関する家族の沈黙
選手側はエティハド・スタジアムからの移籍可能性について沈黙を守っている。ロドリの父アントニオ・エルナンデスは最近、公の場でこの憶測に言及した。ナショナル・スポーツ・アワードでの発言で彼はこう述べた。「彼は現在の環境に非常に満足している。こうした状況下での自然な沈黙はご理解いただけるだろう。 私は何も知らない、これは真実だ。何も知らない、歴史はこれから書かれるものだ。彼はワールドカップ出場に夢中だ」
父親の発言は、負傷離脱を経て最近リズムを取り戻しつつあるシティの中盤選手が維持するプロとしての姿勢を反映している。 チャンピオンズリーグのリーグ戦におけるベルナベウでの試合を含む、シーズンの重要な部分を欠場していたロドリは、現在プレミアリーグで11試合連続出場を果たしている。彼の完全復帰はグアルディオラにとって大きな後押しとなるが、それはマドリードがワートンのような若手選手に注目し始めた時期と重なっているようだ。
チャンピオンズリーグにおけるライバル関係を維持するレアル・マドリードとマンチェスター・シティの対戦は、欧州サッカーにおける現代の決定的な一戦となり、この10年で7度目の対決を迎える。ピッチ上の戦術的な駆け引きが主役となる一方、移籍市場に潜む物語は常に大きな影を落とす。マドリード関係者はロドリの経歴を高く評価してきたが、今シーズン序盤に負った負傷が、重要なスカウト期間中に両者の間に自然な距離を生んだ。
