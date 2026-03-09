レアル・マドリード、マンチェスター・シティ戦前に負傷者続出　アルバロ・カレラスがキリアン・エムバペ、ジュード・ベリンガム、ロドリゴに続く離脱

王者チームのマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦に向けた準備は、さらなる守備陣の痛手により揺らいでいる。クラブは月曜日、カレラスがバルデベバスにある手狭な治療室に新たに加わったことを確認した。

この若手サイドバックは、最近のヘタフェ戦での敗北中に受けた強い衝撃が原因で、右ふくらはぎの筋肉損傷と診断された。月曜日の練習に間に合う可能性も期待されていたが、このディフェンダーはさらに1週間の離脱が見込まれており、フェルランド・メンディが再びシティ戦に先発出場することになる。