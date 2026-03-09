Getty Images Sport
レアル・マドリード、マンチェスター・シティ戦前に負傷者続出 アルバロ・カレラスがキリアン・エムバペ、ジュード・ベリンガム、ロドリゴに続く離脱
アルベロアの守備的危機が深刻化
王者チームのマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦に向けた準備は、さらなる守備陣の痛手により揺らいでいる。クラブは月曜日、カレラスがバルデベバスにある手狭な治療室に新たに加わったことを確認した。
この若手サイドバックは、最近のヘタフェ戦での敗北中に受けた強い衝撃が原因で、右ふくらはぎの筋肉損傷と診断された。月曜日の練習に間に合う可能性も期待されていたが、このディフェンダーはさらに1週間の離脱が見込まれており、フェルランド・メンディが再びシティ戦に先発出場することになる。
スター攻撃陣の状況が明らかに
欧州での決戦が目前に迫る中、マドリードの主力スター選手のコンディションが引き続き注目を集めている。ムバッペとベリンガムはともに回復過程にあり、復帰に向けて努力しているが、今週水曜日の試合で先発出場できる状態には至らない見込みだ。
パリから戻ったばかりのフランス人FWは、ジムでのトレーニングや芝生上での個人練習を行う姿が目撃されたが、ボールには触れていない。クラブはエティハド・スタジアムでの第2戦に向け完全復帰を確実にするため慎重な対応を取っており、一方ロドリゴは予定されている手術に向けた準備を進めている。
守備力向上と復帰するミッドフィールダー
スペインの巨人に珍しい朗報として、アントニオ・ルディガーの出場許可が下り、何の問題もなくフルトレーニングを完遂した。このドイツ代表選手は、過去の対戦で決定的な役割を果たした戦術的対決となる、アーリング・ハーランドとの個人戦を再開すると見込まれている。
アルベロア監督率いるチームには、ディーン・ホイセン、フランコ・マスタントゥオーノ、エドゥアルド・カマヴィンガの復帰も追い風となった。ホイセンとマスタントゥオーノは出場停止でビーゴ遠征を欠場したが、カマヴィンガは虫歯による激しい歯痛から完全に回復し、試合日の計画に組み込まれた。
バルデベバスでの集中的な準備が続いている
レアル・マドリード・シティの雰囲気は、負傷者続出の危機を乗り越えようとするチームに一定の緊張感が漂っていると報じられている。トレーニングでは、シティのポゼッション重視のスタイルに対抗するため、アクティベーションワーク、ロンダ、ハイプレッシャー戦術ドリルに重点が置かれている。
主力選手らと共に回復過程にあるダビド・アラバ、ダニ・セバロス、エデル・ミリタオが欠場する中、陣営からは粘り強さを示すメッセージが発せられている。決定的なホーム戦を前に、戦術シリーズと少人数制試合を消化し、競争力を研ぎ澄ました。
