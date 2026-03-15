アルバロ・アルベロア監督にとって、戦力面での朗報をもたらしているのはムバッペだけではない。カレラスも回復に向けて大きな進歩を見せ、日曜日のチーム練習の一部に参加した。コーチ陣は彼の出場に楽観的であり、エティハド・スタジアムで行われる一戦での試合登録メンバー入りが期待されている。

このディフェンダーは、月曜日の午後、イングランド国内で行われる最終トレーニングに参加する予定だ。もしそのセッションを問題なくこなせれば、ペップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティの執拗な攻撃的プレッシャーに対抗するため、アルベロア監督に待望の戦術的柔軟性をもたらすことになるだろう。