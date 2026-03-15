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レアル・マドリード、マンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦を控え、キリアン・エムバペに朗報
ムバッペがチーム練習に復帰
『マルカ』紙によると、このフランス人選手はチームメイトと共に練習の全行程をこなしており、今週半ばに行われるペップ・グアルディオラ率いるチームとの一戦で出場できる可能性が高まっている。スペインでの最終調整中に予期せぬトラブルがなければ、レアルが準々決勝進出を確実なものにしようと意気込む中、ムバッペのマンチェスター行きの飛行機への搭乗はほぼ確実と見られている。
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カレラス、エティハド戦での復帰が間近に
アルバロ・アルベロア監督にとって、戦力面での朗報をもたらしているのはムバッペだけではない。カレラスも回復に向けて大きな進歩を見せ、日曜日のチーム練習の一部に参加した。コーチ陣は彼の出場に楽観的であり、エティハド・スタジアムで行われる一戦での試合登録メンバー入りが期待されている。
このディフェンダーは、月曜日の午後、イングランド国内で行われる最終トレーニングに参加する予定だ。もしそのセッションを問題なくこなせれば、ペップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティの執拗な攻撃的プレッシャーに対抗するため、アルベロア監督に待望の戦術的柔軟性をもたらすことになるだろう。
レアル・マドリードには守備面の懸念が残る
攻撃陣のニュースは明るいものの、守備陣の負傷者続出は引き続きコーチ陣を悩ませている。ふくらはぎの不調に悩まされているラウル・アセンシオは、マンチェスターへの遠征への帯同が危ぶまれており、出場は難しい見通しだ。フェルランド・メンディも筋肉の負傷により、再び戦線離脱を余儀なくされている。
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レアル・マドリードが勝ち上がりの最有力候補
レアル・マドリードは、サンティアゴ・ベルナベウでの第1戦を3-0で制したため、次ラウンド進出の最有力候補となっている。アルベロアは、まだ戦いは半分しか終わっていないと認識しつつも、第2戦を楽しみにしており、記者団に次のように語った。「その通りだ。簡単ではないだろうが、私がいつも言っているように、これは間違いなく、我々がこよなく愛する『チャンピオンズ・ナイト』の一つになるはずだ。素晴らしい試合になるだろう。」
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