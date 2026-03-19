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レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘンとの重要なチャンピオンズリーグ戦を控えて、ティボ・クルトワに怪我の懸念が生じた
クルトワがマンチェスター・シティ戦で負傷
クルトワは火曜日に開催されたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦、マンチェスター・シティ戦で負傷した。レアル・マドリードが合計スコア5-1で勝利し、準々決勝進出を決めたこの試合で、同ゴールキーパーはハーフタイムにルニンと交代した。 レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は勝利後、この交代はあくまで予防措置に過ぎなかったと語った。彼は記者団に対し、「クルトワは多少の違和感を感じていたが、プレーを続けたいと言っていた。しかし、4日後にはまた別の決勝戦、つまり非常に重要なダービーであり、非常に厳しい試合が控えているため、リスクを冒す必要はなかった」と述べた。 ルニンというゴールキーパーがいることも幸いだった。彼は後半、率直に言って素晴らしいプレーを見せ、堅実な守りを披露してくれた。ここで彼に祝福の言葉を贈りたい。レアル・マドリードのゴールを守る機会を得るたびに彼が成し遂げていることは、決して容易なことではないからだ。」
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レアル・マドリード、クルトワの近況を発表
しかし、レアル・マドリードは、クルトワが実際に負傷しており、戦線離脱することを明らかにした。「本日、レアル・マドリードの医療チームがティボ・クルトワ選手に対して検査を行った結果、右大腿四頭筋の直筋に筋肉損傷があることが判明しました。回復状況については経過を観察していきます。」
クルトワはレアル・マドリードでどれくらいの期間離脱することになるのか？
『ディアリオ・AS』によると、レアル・マドリードはクルトワが今後6週間欠場すると見込んでいる。この報道が事実であれば、クルトワは土曜日のラ・リーガでのアトレティコ・マドリードとのダービー戦をはじめ、レアル・マドリードにとって重要な試合をいくつか欠場することになる。また、クルトワはバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ2試合に加え、レアル・マヨルカ、ジローナ、アラベス、レアル・ベティスとのラ・リーガの試合も欠場する見込みだ。
クルトワの離脱中はルニンが正GKを務めることになるが、彼は経験豊富な選手だ。しかし、世界最高のGKの一人と広く評価されているクルトワを失うことは、アルベロア監督率いるチームにとって大きな痛手となるだろう。
マドリードにとってのチャンピオンズリーグ「特別戦」
マドリードはクルトワを欠くことになるかもしれないが、アルベロアはチャンピオンズリーグに関しては依然として自信に満ちている。シティ戦に勝利した後、彼は記者団にこう語った。「チャンピオンズリーグはレアル・マドリードにとって特別な舞台だ。我々はヨーロッパ屈指の強豪と対戦した。次はバイエルン、そしておそらくはPSGとの対戦が待っている。それらを勝ち抜くためには、今夜のように、そして6日前の試合のようにプレーしなければならない。 この2試合では多少の幸運もあったが、どちらの勝利も我々が勝ち取るに値するものだった。合計スコア5-1がすべてを物語っている。我々は前進し続けなければならないし、間違いなくバイエルンと対戦することになるだろう。」
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次は何が待っているのでしょうか？
レアル・マドリードは日曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウでアトレティコを迎え撃つ。ディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコは、今シーズンのリーガ・エスパニョーラでレアルに5-2で勝利しており、トッテナムを下してチャンピオンズリーグの準々決勝進出を決めた勢いでこの一戦に臨む。
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