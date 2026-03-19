レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘンとの重要なチャンピオンズリーグ戦を控えて、ティボ・クルトワに怪我の懸念が生じた

クルトワは火曜日に開催されたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦、マンチェスター・シティ戦で負傷した。レアル・マドリードが合計スコア5-1で勝利し、準々決勝進出を決めたこの試合で、同ゴールキーパーはハーフタイムにルニンと交代した。 レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は勝利後、この交代はあくまで予防措置に過ぎなかったと語った。彼は記者団に対し、「クルトワは多少の違和感を感じていたが、プレーを続けたいと言っていた。しかし、4日後にはまた別の決勝戦、つまり非常に重要なダービーであり、非常に厳しい試合が控えているため、リスクを冒す必要はなかった」と述べた。 ルニンというゴールキーパーがいることも幸いだった。彼は後半、率直に言って素晴らしいプレーを見せ、堅実な守りを披露してくれた。ここで彼に祝福の言葉を贈りたい。レアル・マドリードのゴールを守る機会を得るたびに彼が成し遂げていることは、決して容易なことではないからだ。」