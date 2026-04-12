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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

レアル・マドリード、バイエルン戦前に騒動か。アルベロア監督の采配が波紋を呼んでいる。

チャンピオンズ リーグ
ラ・リーガ
レアル・マドリー 対 ジローナ
レアル・マドリー
バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
アルバロ・アルベロア

アルヴァロ・アルベロア監督の采配に、チャンピオンズリーグ準々決勝バイエルン戦を控えるレアル・マドリードのファンから不満の声。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、前日のFCジローナ戦で1－1の引き分けに終わったレアル・マドリード。アルベロア監督は主力に休息を与え練習をカットしたが、サポーターからは批判の声が出ている。

  • 金曜の夜、敗れたビニシウス・ジュニアらに一部ファンがベルナベウでブーイング。休養日も「戦意欠如の証拠」と批判した。

    それでもアルベロアはジローナ戦後の会見で「水曜のバイエルン戦は我々の夜だ。200％力を注ぐ」と宣言した。ホームでの第1戦を1-2で落としたレアルは、ミュンヘンでの逆転突破へ死力を尽くす。

    「選手たちは逆転できると感じている。それが私が気にしている唯一のことだ」とアルベロアは強調した。レアルは日曜午前、トレーニングを再開し、バイエルン戦に向けた準備に入る。

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    レアル・マドリード：タイトル争いから脱落し、シーズンを終えることになるのか？

    バイエルンに敗れれば、レアルは目標を見失い、タイトルlessでシーズンを終える危機がある。コパ・デル・レイでは2部のアルバセテにベスト16で敗退。ラ・リーガでも土曜にバルセロナがエスパニョールとのダービーを圧勝し、首位との差は9ポイントに開いた。

    ジローナ戦ではフェデリコ・バルベルデが後半開始早々に先制したが、直後にトーマス・レマルに同点とされた。 終盤にはキリアン・エムバペが明らかなPKを阻まれ、アルベロアが「どこででもこれはPKだ」と怒りを露わにした。

    一方、かつてレアルの要だったトニ・クロースは、ミュンヘンでの第2戦へチームに勇気を与えた。 「70分まで0-0、1-1、あるいは1-0でリードしていれば精神的に優位に立てる。レアルはいつだって脅威だ」とクロースは自身のポッドキャスト『Einfach mal Luppen』で語った。


  • レアル・マドリードの今後の試合


    日付

    試合

    大会

    4月15日（水）

    FCバイエルン・ミュンヘン vs. レアル・マドリード

    チャンピオンズリーグ

    4月21日（火）

    レアル・マドリード対デポルティーボ・アラベス

    ラ・リーガ

    4月24日（金）

    ベティス・セビージャ対レアル・マドリード

    ラ・リーガ


チャンピオンズ リーグ
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