金曜の夜、敗れたビニシウス・ジュニアらに一部ファンがベルナベウでブーイング。休養日も「戦意欠如の証拠」と批判した。

それでもアルベロアはジローナ戦後の会見で「水曜のバイエルン戦は我々の夜だ。200％力を注ぐ」と宣言した。ホームでの第1戦を1-2で落としたレアルは、ミュンヘンでの逆転突破へ死力を尽くす。

「選手たちは逆転できると感じている。それが私が気にしている唯一のことだ」とアルベロアは強調した。レアルは日曜午前、トレーニングを再開し、バイエルン戦に向けた準備に入る。