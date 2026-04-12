スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、前日のFCジローナ戦で1－1の引き分けに終わったレアル・マドリード。アルベロア監督は主力に休息を与え練習をカットしたが、サポーターからは批判の声が出ている。
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レアル・マドリード、バイエルン戦前に騒動か。アルベロア監督の采配が波紋を呼んでいる。
金曜の夜、敗れたビニシウス・ジュニアらに一部ファンがベルナベウでブーイング。休養日も「戦意欠如の証拠」と批判した。
それでもアルベロアはジローナ戦後の会見で「水曜のバイエルン戦は我々の夜だ。200％力を注ぐ」と宣言した。ホームでの第1戦を1-2で落としたレアルは、ミュンヘンでの逆転突破へ死力を尽くす。
「選手たちは逆転できると感じている。それが私が気にしている唯一のことだ」とアルベロアは強調した。レアルは日曜午前、トレーニングを再開し、バイエルン戦に向けた準備に入る。
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レアル・マドリード：タイトル争いから脱落し、シーズンを終えることになるのか？
バイエルンに敗れれば、レアルは目標を見失い、タイトルlessでシーズンを終える危機がある。コパ・デル・レイでは2部のアルバセテにベスト16で敗退。ラ・リーガでも土曜にバルセロナがエスパニョールとのダービーを圧勝し、首位との差は9ポイントに開いた。
ジローナ戦ではフェデリコ・バルベルデが後半開始早々に先制したが、直後にトーマス・レマルに同点とされた。 終盤にはキリアン・エムバペが明らかなPKを阻まれ、アルベロアが「どこででもこれはPKだ」と怒りを露わにした。
一方、かつてレアルの要だったトニ・クロースは、ミュンヘンでの第2戦へチームに勇気を与えた。 「70分まで0-0、1-1、あるいは1-0でリードしていれば精神的に優位に立てる。レアルはいつだって脅威だ」とクロースは自身のポッドキャスト『Einfach mal Luppen』で語った。
レアル・マドリードの今後の試合
日付
試合
大会
4月15日（水）
FCバイエルン・ミュンヘン vs. レアル・マドリード
チャンピオンズリーグ
4月21日（火）
レアル・マドリード対デポルティーボ・アラベス
ラ・リーガ
4月24日（金）
ベティス・セビージャ対レアル・マドリード
ラ・リーガ