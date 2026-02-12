Getty Images Sport
レアル・マドリード、キリアン・ムバッペの膝の故障が再発し新たな打撃。レアル・ソシエダ戦を控えて
ムバッペ、バルデベバスでの練習を欠席
ムバッペはトップチームから明らかに離脱しており、2日連続でチームメイトとは別行動を取っている。芝生での戦術練習に参加せず、ジムでのトレーニングに限定されている。このニュースは、特に今後の試合日程が重要な局面を迎える中、サポーター層に衝撃を与えている。
スポーツ紙によると、このフォワードは左膝の持続的な不快感に悩まされている。クラブは具体的な断裂や損傷を明記した公式の医療報告をまだ発表していないが、試合のわずか48時間前にトレーニングに参加できない状況は、深刻な懸念をもって対応されていることを示唆している。 爆発的な動きとスピードを武器とする選手にとって、膝関節の問題は当然ながら医療スタッフから極度の警戒を招く。首位争いを続けるアルベロア監督は、今季最も困難なホームゲームの一つを控える中、深刻な選手起用問題に直面している。
膝の故障が再発し、マドリードに警鐘が鳴らされる
マドリード首脳陣にとって今回の再負傷が特に懸念されるのは、過去の負傷が再発したように見える点だ。ムバッペは昨年12月にも同じ左膝を捻挫しており、完全に回復したかに見えたが、再び警鐘が鳴らされている。繰り返す負傷は根本的な弱さや競技復帰の時期尚早を示唆することが多く、クラブの医療部門は長期離脱を何としても避けたいと考えている。
木曜日の午前中の練習では、炎症を抑えるため専門の理学療法士と共に治療に励むムバッペの姿が見られた。しかしピッチ上で個人ボール練習にまだ移行できていない事実は、試合復帰には程遠い状態であることを示している。 今季マドリード攻撃陣の要であるフランス人スーパースターが欠場すれば、最終ラインに巨大な空白が生じる。優勝争いが決定的な局面を迎える中、主力得点源を慢性的な膝の故障で失うことは、王者にとって最も避けたい事態だ。
アルベロア、負傷者続出の危機に直面
ムバッペの負傷は、アルベロア監督にとって最悪のタイミングだ。レアル・マドリードは現在、ライバルであるバルセロナにわずか1ポイント差で追いついており、好調のレアル・ソシエダ戦での失態は、優勝への望みを絶たれる結果となりかねない。バスク地方の訪問チームは現在、リーグで最も危険なチームの一つであり、水曜夜のコパ・デル・レイでアスレティック・クラブを破ったことでその実力を証明した。
しかし負傷者リストはムバッペだけでは終わらない。アルベロア監督は既に複数の主力選手を欠く危機的状況に対処中だ。ジュード・ベリンガム、ロドリゴ、エデル・ミリターオはいずれも回復プログラムの異なる段階にあり、今週末の試合には出場しない。 さらに悪いことに、若手DFラウル・アセンシオも最新の練習を欠席。クラブは彼がインフルエンザ様症状に苦しんでいることを確認した。多くの主力選手が治療室に並ぶ中、チームの層の厚さは限界まで試されており、疲労した選手層をローテーションさせる選択肢は監督にとって極めて限られている。
ベンフィカ戦を前に警戒が呼びかけられる
土曜日のリーグ戦が当面の焦点ではあるが、迫り来るチャンピオンズリーグの存在がクラブの意思決定プロセスに影響を与えているのは間違いない。マドリードは火曜日にベンフィカとの重要な欧州戦を控えており、医療スタッフは極度の慎重さを呼びかけている。もしムバッペがソシエダ戦で痛みをこらえて出場を強いられれば、膝の負傷を悪化させ、リスボン遠征そのものを欠場するリスクがある。
出場可否の最終判断は金曜日のトレーニングセッション後に下される見込みで、これが決定的なフィットネステストとなる。チーム全体でのフルセッションを完遂できなければ、バスク地方のチームとの対戦メンバーから外れる可能性が極めて高い。アルベロア監督は、リーグ戦が重要である一方、チャンピオンズリーグがクラブのDNAの一部であることを理解しており、決勝トーナメントに向けてムバッペを万全な状態に保つことが最優先事項だ。 現時点でマドリードのサポーターにできるのは、ただ見守り待つことだけだ。チームのエースの膝の故障が、シーズンを左右する致命傷ではなく、一時的な後退に留まることを願って。
