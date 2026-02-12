レアル・マドリード、キリアン・ムバッペの膝の故障が再発し新たな打撃。レアル・ソシエダ戦を控えて

マドリード首脳陣にとって今回の再負傷が特に懸念されるのは、過去の負傷が再発したように見える点だ。ムバッペは昨年12月にも同じ左膝を捻挫しており、完全に回復したかに見えたが、再び警鐘が鳴らされている。繰り返す負傷は根本的な弱さや競技復帰の時期尚早を示唆することが多く、クラブの医療部門は長期離脱を何としても避けたいと考えている。

木曜日の午前中の練習では、炎症を抑えるため専門の理学療法士と共に治療に励むムバッペの姿が見られた。しかしピッチ上で個人ボール練習にまだ移行できていない事実は、試合復帰には程遠い状態であることを示している。 今季マドリード攻撃陣の要であるフランス人スーパースターが欠場すれば、最終ラインに巨大な空白が生じる。優勝争いが決定的な局面を迎える中、主力得点源を慢性的な膝の故障で失うことは、王者にとって最も避けたい事態だ。