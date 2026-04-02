レアル・マドリード、イングランド代表でのジュード・ベリンガムに対するトーマス・トゥヘル監督の対応に不満

トゥヘル監督は、ウルグアイとの1-1の引き分けや、日本への衝撃的な0-1の敗戦においてベリンガムを起用しなかった決定は、熟慮した上でのものだったと主張している。ドイツ人監督は、特に2026年のワールドカップを控え、親善試合の結果よりも選手の長期的な健康を優先させた。

BBCラジオ5ライブのインタビューで、トゥヘル監督は次のように語った。「リスクが大きすぎると思う。だから、彼［ベリンガム］は出場しない方向だ。彼がチームに加わったことで、我々は皆、恩恵を受けた。彼はトレーニングでは素晴らしかったが、中立的な立場で参加していた。トレーニングの100％すべてに参加していたわけではない。 だから、状態は極めて良好に見えたが、リスクを避けるためにまだ彼を温存している。怪我は筋肉の怪我で、非常に特殊な部位だ。今シーズンのこのタイミングで再発させるわけには絶対にいかない。彼にとっても、合宿に参加できたことは非常に良かった。彼は素晴らしかった。」