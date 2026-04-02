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レアル・マドリード、イングランド代表でのジュード・ベリンガムに対するトーマス・トゥヘル監督の対応に不満
「無意味な」遠征に対するマドリードの不満
スペイン紙『マルカ』はこの遠征を「無意味」と評し、レアル・マドリードにとって「答えよりも疑問を投げかけるもの」だったと報じた。ジュード・ベリンガムが怪我からの復帰後、先日のアトレティコ・マドリードとのダービー戦での勝利において、レアル・マドリードでわずか数分間しかプレーしなかったことを受け、クラブ側は彼がコンディションを取り戻すために貴重な出場時間を確保するか、あるいはスペインに残って医療スタッフの監督下で回復に専念することを期待していた。しかし、トゥヘル監督は彼をベンチに留めておくことを選んだ。
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トゥヘル監督が慎重な姿勢を説明する
トゥヘル監督は、ウルグアイとの1-1の引き分けや、日本への衝撃的な0-1の敗戦においてベリンガムを起用しなかった決定は、熟慮した上でのものだったと主張している。ドイツ人監督は、特に2026年のワールドカップを控え、親善試合の結果よりも選手の長期的な健康を優先させた。
BBCラジオ5ライブのインタビューで、トゥヘル監督は次のように語った。「リスクが大きすぎると思う。だから、彼［ベリンガム］は出場しない方向だ。彼がチームに加わったことで、我々は皆、恩恵を受けた。彼はトレーニングでは素晴らしかったが、中立的な立場で参加していた。トレーニングの100％すべてに参加していたわけではない。 だから、状態は極めて良好に見えたが、リスクを避けるためにまだ彼を温存している。怪我は筋肉の怪我で、非常に特殊な部位だ。今シーズンのこのタイミングで再発させるわけには絶対にいかない。彼にとっても、合宿に参加できたことは非常に良かった。彼は素晴らしかった。」
チャンピオンズリーグの対戦が迫っている
マドリード側は、トゥヘル監督がベリンガムにわずか数分間の出場機会さえ与えなかったことが、間近に迫ったバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に向けた彼の準備態勢に「ほとんど役立っていない」と考えている。クラブとしては、ベリンガムが代表チームでのトレーニングに参加できるほど体調が整っていたのであれば、シーズン終盤の重要な試合に向けて国内リーグに戻る前に、コンディションを取り戻すために彼を起用すべきだったと考えている。
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イングランド代表におけるベリンガムの役割
トゥヘル監督は、ベリンガムが実戦出場機会を得られなかったにもかかわらず、今回の遠征が有益だったと確信している。しかし、イングランドサッカー協会（FA）とレアル・マドリードの間に生じている摩擦を考えると、特にコンディション面での懸念が残っている場合、今後このMFが代表に招集される際には厳しい目が向けられることになるだろう。今のところ、すべての注目はベルナベウに戻っている。ベリンガムが錆びついたプレーを振り払い、今後数週間のリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの2冠獲得に向けた戦いで重要な役割を果たせるかどうかが注目される。