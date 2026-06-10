移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ペレス会長が約束したオファーは、ドイツの最多優勝クラブに所属する攻撃的選手に向けたものだ。
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レアル・マドリード関係者が認めた。FCバイエルンのスター、マイケル・オリゼへの関心について新事実が判明。
ロマーノはYouTubeチャンネルで「フロレンティーノ・ペレスがマイケル・オリゼの獲得を目指していたことは断言できる。レアル・マドリードの関係者も認めている」と語った。
しかしバイエルンは即座に拒否。特にヘルベルト・ハイナー会長が動きを止め、再選したばかりのリベラル・マドリード会長は正式オファーを見送った。
オリゼは2029年までバイエルンと契約しており、直近2シーズンの活躍から売却不可とされている。昨季は公式戦52試合で22得点31アシストと2冠に貢献した。
ロマーノ氏は「バイエルンは非公開・公の場問わず交渉を一切拒否した」と説明。これによりレアルは方針を変え、同市ライバルのアトレティコ・マドリードFWジュリアン・アルバレスにターゲットを切り替えたという。
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レアル・マドリード、フリアン・アルバレス獲得でアトレティコからも断られる
火曜日、レアル・マドリードはアルゼンチン人選手に1億5000万ユーロのオファーを提示したと発表した。しかしアトレティコ・マドリードは、同選手（26歳）の契約に定められた違約金条項を理由にこれを拒否した。
契約には移籍金5億ユーロの条項があり、レアルには非現実的な額だ。スペインでは、高額な固定移籍金を設定して他クラブをけん制するのが一般的である。
レアルが再オファーを出す可能性は残っている。アルバレスはバルセロナも獲得候補に挙げているが、本人はレアルよりバルセロナを好むとの報道もある。