レアル・マドリード関係者が認めた。FCバイエルンのスター、マイケル・オリゼへの関心について新事実が判明。

ロマーノはYouTubeチャンネルで「フロレンティーノ・ペレスがマイケル・オリゼの獲得を目指していたことは断言できる。レアル・マドリードの関係者も認めている」と語った。

しかしバイエルンは即座に拒否。特にヘルベルト・ハイナー会長が動きを止め、再選したばかりのリベラル・マドリード会長は正式オファーを見送った。

オリゼは2029年までバイエルンと契約しており、直近2シーズンの活躍から売却不可とされている。昨季は公式戦52試合で22得点31アシストと2冠に貢献した。

ロマーノ氏は「バイエルンは非公開・公の場問わず交渉を一切拒否した」と説明。これによりレアルは方針を変え、同市ライバルのアトレティコ・マドリードFWジュリアン・アルバレスにターゲットを切り替えたという。