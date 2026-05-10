イタリア紙『コリエレ・デロ・スポルト』によると、オーストリアではRBザルツブルクがアラバの移籍先候補に挙げられている。
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レアル・マドリード退団が迫るダヴィド・アラバ、電撃復帰か？
ザルツブルクは、33歳のアラバを経験豊富なリーダー兼若手メンターとして獲得したい考えだ。オーストリア移籍は彼にとって特別だ。FCバイエルン・ミュンヘンでブレイクする前、オーストリア・ウィーンのユースで育ったため、故郷への復帰となる。
現在レアル・マドリードと契約中だが、今シーズンで満了。退団は既定路線だ。今シーズンはふくらはぎの故障で出場機会が限られ、万全でもチームの中心にはなれなかった。
- AFP
レアル・マドリード退団へ：アラバの代理人がミラノで目撃される
2025/26シーズンは公式戦14試合に出場し、出場時間は415分だった。2021年の移籍以来、レアル・マドリードでは130試合5得点9アシストを記録し、チャンピオンズリーグを2度制した。
ただし、関心を示すのはザルツブルクだけではない。移籍筋によると、代理人のピニ・ザハヴィ氏はミラノで複数クラブと交渉し、MLSやサウジアラビアも選択肢に挙げられている。
ダヴィド・アラバ：2025/26シーズンの成績
ゲーム 14 ゴール 0 アシスト 0