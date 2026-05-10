レアル・マドリード退団が迫るダヴィド・アラバ、電撃復帰か？

ザルツブルクは、33歳のアラバを経験豊富なリーダー兼若手メンターとして獲得したい考えだ。オーストリア移籍は彼にとって特別だ。FCバイエルン・ミュンヘンでブレイクする前、オーストリア・ウィーンのユースで育ったため、故郷への復帰となる。

現在レアル・マドリードと契約中だが、今シーズンで満了。退団は既定路線だ。今シーズンはふくらはぎの故障で出場機会が限られ、万全でもチームの中心にはなれなかった。